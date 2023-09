Trápí vás oslabená obranyschopnost organismu? Zkuste nejúčinnější vitamíny na posílení imunity!

Co je imunita?

Tímto termínem se v imunologii označuje schopnost organismu rozpoznat škodlivé látky a následně se bránit proti různým patogenům, které pocházejí z vnějšího i vnitřního prostředí. Jedná se o řadu mikroorganismů, s nimiž se člověk denně setkává, což jsou především různé viry a bakterie, ale také o staré, poškozené či mutované buňky (například nádorové buňky).

Hlavním úkolem imunitního systému je tedy udržování integrity organismu (jakési neporušenosti), přičemž komunikace mezi jednotlivými buňkami probíhá pomocí signálních molekul, které spolupracují i s dalšími systémy. Imunitní systém pak musí být schopný odhalit, co je pro člověka prospěšné a čemu je nutné se vyhnout, a to jak zvnějšku, tak i v rámci pacientova organismu.

Jakmile se objeví patogeny, které člověka ohrožují, imunitní systém spustí imunitní odpověď, což je souhrn procesů, pomocí kterých tělo reaguje na interní i externí podněty. Reakce přitom zajišťují různé druhy buněk a molekul včetně jejich vzájemných interakcí. První obrannou linií organismu je pokožka a sliznice, což působí jako fyzikální bariéra. Dále se rozlišuje:

Nespecifická imunita (přirozená imunita) – jde o druhou obrannou linii, která je vrozená. Tvoři ji buněčná imunita ve spolupráci s imunitou látkovou (pracující s protilátkami), přičemž bývá méně cílená, ale reaguje velice rychle. Škodliviny rozpoznává podle konzervovaných molekul, které jsou pro patogeny typické.

– jde o druhou obrannou linii, která je vrozená. Tvoři ji buněčná imunita ve spolupráci s imunitou látkovou (pracující s protilátkami), přičemž bývá méně cílená, ale reaguje velice rychle. Škodliviny rozpoznává podle konzervovaných molekul, které jsou pro patogeny typické. Specifická imunita (adaptivní imunita) – jedná se o třetí obrannou linii, kterou člověk získává v průběhu života. Na podněty reaguje pomaleji a do hry obvykle vstupuje v pozdější fázi infekce, když vlivem přítomnosti patogenů dojde k aktivaci příslušných buněk přes specifické antigenní imunoreceptory. Hlavními aktéry přitom bývají bílé krvinky, hlavně B-lymfocyty a T-lymfocyty. Adaptivní imunita navíc umožňuje zapamatovat si imunitní odpověď a v budoucnu na stejné patogeny zareagovat rychleji a výrazněji. [1, 2, 3]

Co může vaši imunitu oslabit?

Imunitu mohou oslabit především různé poruchy a choroby, které způsobí, že se člověk stává imunokompromitovaným. Zatímco některé jsou vrozené, jiné se rozvinou až během pacientova života a vyplývají z faktorů okolního prostředí. Patří sem například podvýživa, virová hepatitida, cukrovka, některé druhy rakoviny, infekce virem HIV nebo i velké popáleniny.





Kromě toho má ale na obranyschopnost organismu vliv také řada dalších faktorů (vnějších i vnitřních), které se u pacientů často kombinují. Sem patří především různé nezdravé návyky, ale také faktory okolního prostředí. Pozor si dejte hlavně na následující vlivy:

Nadměrná fyzická nebo psychická zátěž – problémy může způsobit třeba dlouhodobý stres, jenž má vliv také na schopnost soustředění nebo na trávení, ale i příliš velké nároky, které na sebe člověk klade po fyzické stránce (namáhavá práce nebo třeba cvičení bez dostatečného prostoru pro odpočinek a regeneraci).

– problémy může způsobit třeba dlouhodobý stres, jenž má vliv také na schopnost soustředění nebo na trávení, ale i příliš velké nároky, které na sebe člověk klade po fyzické stránce (namáhavá práce nebo třeba cvičení bez dostatečného prostoru pro odpočinek a regeneraci). Nedostatek spánku – bez dostatečného množství kvalitního spánku se lidské tělo není schopné správně regenerovat. Zároveň se snižuje množství produkovaného melatoninu a klesá počet T-lymfocytů, které bojují proti infekci.

– bez dostatečného množství kvalitního spánku se lidské tělo není schopné správně regenerovat. Zároveň se snižuje množství produkovaného melatoninu a klesá počet T-lymfocytů, které bojují proti infekci. Nevhodná skladba jídelníčku – problematický je hlavně vyšší příjem cukru, soli a nasycených tuků. Stejně tak může pacientovi uškodit nedostatek prospěšných vitamínů a minerálů nebo konzumace polotovarů a průmyslově zpracovaných potravin. Ty totiž obsahují velké množství chemických přísad, konzervantů a dalších potenciálně škodlivých látek.

– problematický je hlavně vyšší příjem cukru, soli a nasycených tuků. Stejně tak může pacientovi uškodit nedostatek prospěšných vitamínů a minerálů nebo konzumace polotovarů a průmyslově zpracovaných potravin. Ty totiž obsahují velké množství chemických přísad, konzervantů a dalších potenciálně škodlivých látek. Zvýšená konzumace alkoholu – nadměrný přísun alkoholických nápojů může mít negativní vliv na schopnost bílých krvinek bránit organismus před patogeny.

– nadměrný přísun alkoholických nápojů může mít negativní vliv na schopnost bílých krvinek bránit organismus před patogeny. Dehydratace – pokud člověk neudržuje stabilní příjem tekutin (obzvlášť ve chvíli, kdy u něj nemoc propukne), může to negativně ovlivnit imunitní odpověď i další funkce organismu (zažívání, vylučovací procesy, schopnost soustředění a podobně).

– pokud člověk neudržuje stabilní příjem tekutin (obzvlášť ve chvíli, kdy u něj nemoc propukne), může to negativně ovlivnit imunitní odpověď i další funkce organismu (zažívání, vylučovací procesy, schopnost soustředění a podobně). Nedostatek pohybu – lidé by rozhodně neměli podceňovat ani pravidelný pohyb a cvičení, což zvyšuje cirkulaci krve a podporuje vyplavování škodlivin z těla.

– lidé by rozhodně neměli podceňovat ani pravidelný pohyb a cvičení, což zvyšuje cirkulaci krve a podporuje vyplavování škodlivin z těla. Užívání léků – ačkoliv by léky měly lidem pomáhat v boji proti nemoci, jejich nadužívání tělu naopak škodí. Pozor si dejte především na antibiotika, jejichž častá konzumace může způsobit, že patogeny začnou být vůči obsaženým látkám rezistentní a v budoucnu tak už tyto medikamenty nezafungují. Imunitu ovšem oslabují také další léčiva včetně chemoterapie.

– ačkoliv by léky měly lidem pomáhat v boji proti nemoci, jejich nadužívání tělu naopak škodí. Pozor si dejte především na antibiotika, jejichž častá konzumace může způsobit, že patogeny začnou být vůči obsaženým látkám rezistentní a v budoucnu tak už tyto medikamenty nezafungují. Imunitu ovšem oslabují také další léčiva včetně chemoterapie. Kontakt se škodlivými látkami – svou imunitu můžete oslabit třeba kouřením, protože cigarety jsou pro lidský organismus extrémně toxické. Kromě toho ale člověku může uškodit také smog, práce v prašném prostředí nebo další environmentální jevy.

– svou imunitu můžete oslabit třeba kouřením, protože cigarety jsou pro lidský organismus extrémně toxické. Kromě toho ale člověku může uškodit také smog, práce v prašném prostředí nebo další environmentální jevy. Zimní počasí a nedostatek světla – úbytek slunečních paprsků na podzim a v zimě souvisí s nižším příjmem vitamínu D, který má na imunitu velký vliv. Negativně pak často působí také změny teploty a chladné počasí, na které po letním období organismus není připravený. [4, 5, 6, 7, 8]

Jak poznat, že je vaše imunita oslabená?

Pacientům se slabým imunitním systémem hrozí mnohem vyšší riziko, že u nich dojde k rozvoji opakovaných infekcí, které se navíc často pojí se závažnějšími příznaky. Mohou být například náchylnější k běžnému nachlazení a chřipce, ale i k dalším onemocněním, kam patří zápal plic, zánět průdušek, meningitida nebo různé kožní záněty.

Typické příznaky oslabené imunity:

neustále ucpané dýchací cesty,

nedostatek energie,

opakující se infekce,

opakovaný výsev vyrážky,

časté bolesti hlavy,

horečka a zimnice,

bledost a celková pohublost,

zpomalení růstu u malých pacientů,

pomalejší uzdravování a hojení ran,

problémy se zažíváním (zácpa, průjem, nadýmání). [9, 10, 11]

Jak posílit obranyschopnost organismu?

Ať už je váš organismus oslabený vlivem nadměrné zátěže, nedostatku spánku, chladného počasí nebo třeba užívání některých léků, takovou situaci rozhodně není radno podceňovat. Svůj stav můžete konzultovat s ošetřujícím lékařem, který se bude pravděpodobně zajímat o to, co má oslabení imunity na svědomí a zda na vině nemůže být nějaké další onemocnění.

Abyste se opět začali cítit lépe, vyzkoušet pak můžete různá režimová opatření, doplňky a vitamíny na podporu imunity a případně i léky na posílení imunity na předpis. Vše samozřejmě záleží na intenzitě vašich obtíží a na konzultaci s lékařem. Přírodní podpora imunity u dětí i dospělých pacientů je nicméně velice důležitá, a to i ve formě prevence (tedy dříve, než vůbec dojde k oslabení obranyschopnosti organismu).

Co na posílení imunity funguje?

Kvalitní spánek – společně se stresem zvyšuje nedostatek spánku hladinu kortizolu, což z dlouhodobého hlediska potlačuje imunitní funkce. Zdravý spánek je navíc potřebný také kvůli produkci melatoninu a cytokinů, které imunitní systém regulují.

– společně se stresem zvyšuje nedostatek spánku hladinu kortizolu, což z dlouhodobého hlediska potlačuje imunitní funkce. Zdravý spánek je navíc potřebný také kvůli produkci melatoninu a cytokinů, které imunitní systém regulují. Konzumace dostatečného množství vlákniny – ta je obsažena třeba v zelenině, ovoci, obilovinách či luštěninách a člověk ji může doplňovat také pomocí prebiotik a probiotik, což zajistí optimální funkci střev a celého gastrointestinálního traktu.

– ta je obsažena třeba v zelenině, ovoci, obilovinách či luštěninách a člověk ji může doplňovat také pomocí prebiotik a probiotik, což zajistí optimální funkci střev a celého gastrointestinálního traktu. Dostatečný přísun vitamínů a minerálů – sem patří hlavně vitamíny C, D a E, ale také zinek a selen, jejichž deficit imunitní systém oslabuje.

– sem patří hlavně vitamíny C, D a E, ale také zinek a selen, jejichž deficit imunitní systém oslabuje. Konzumace potravin s pozitivním účinkem na imunitu – jedná se například o česnek, zázvor, druhy ovoce a zeleniny bohaté na vitamíny, mandle, slunečnicová semínka nebo některé druhy hub a koření.

– jedná se například o česnek, zázvor, druhy ovoce a zeleniny bohaté na vitamíny, mandle, slunečnicová semínka nebo některé druhy hub a koření. Vyšší příjem omega-3 mastných kyselin – mají pozitivní účinek na lidské zdraví a zároveň jsou vhodné pro posílení imunity u dospělých i dětí.

– mají pozitivní účinek na lidské zdraví a zároveň jsou vhodné pro posílení imunity u dospělých i dětí. Hydratace – ačkoliv vás konzumace tekutin sama o sobě před viry a bakteriemi neochrání, je nutné dbát na to, abyste nebyli dehydratovaní, což brání normálnímu fungování organismu a zvyšuje náchylnost k různým nemocem.

– ačkoliv vás konzumace tekutin sama o sobě před viry a bakteriemi neochrání, je nutné dbát na to, abyste nebyli dehydratovaní, což brání normálnímu fungování organismu a zvyšuje náchylnost k různým nemocem. Bylinky na posílení imunity – sem patří třeba ženšen, echinacea (třapatka nachová), kopřiva, list černého rybízu, ale i plody šípku. Lidé si pak často připravují třeba čaj na posílení imunity.

– sem patří třeba ženšen, echinacea (třapatka nachová), kopřiva, list černého rybízu, ale i plody šípku. Lidé si pak často připravují třeba čaj na posílení imunity. Omezení negativních vlivů – pokud hledáte způsob, jak posílit imunitu, rozhodně byste měli přestat s kouřením a nadměrnou konzumací alkoholu. Také je dobré snížit stres, a to například pomocí cvičení, procházek na čerstvém vzduchu, meditace či tvoření.

– pokud hledáte způsob, jak posílit imunitu, rozhodně byste měli přestat s kouřením a nadměrnou konzumací alkoholu. Také je dobré snížit stres, a to například pomocí cvičení, procházek na čerstvém vzduchu, meditace či tvoření. Pravidelný pohyb – ačkoliv může mít nadměrná fyzická zátěž na imunitu negativní vliv, na pravidelný pohyb byste rozhodně neměli zapomínat, protože je pro lidský organismus v mnoha ohledech velice důležitý.

– ačkoliv může mít nadměrná fyzická zátěž na imunitu negativní vliv, na pravidelný pohyb byste rozhodně neměli zapomínat, protože je pro lidský organismus v mnoha ohledech velice důležitý. Pozor na nezdravé potraviny – chcete-li podpořit obranyschopnost organismu, vyřaďte ze svého jídelníčku jednoduché cukry, které brání bílým krvinkám v pohlcování škodlivých bakterií, ale i nezdravé tuky, polotovary a průmyslově zpracované potraviny. [12, 13, 14, 15]

Přípravky na posílení imunity u dětí i dospělých

Trápí vás časté nachlazení a silné bolesti hlavy, jste neustále unavení a zaznamenali jste také problémy se zažíváním? Nebo snad hledáte způsob, jak těmto obtížím předcházet a ochránit také své ratolesti? V tom případě můžete kromě režimových opatření vyzkoušet také doplňky stravy a vitamíny pro posílení imunity, které jsou na trhu volně dostupné.

GS Vitamin C1000 se šípky

Hledáte nejlepší lék na posílení imunity pro dospívající a dospělé pacienty? Dobrou volbou by v tom případě mohl být doplněk stravy GS Vitamin C1000 se šípky. Ten je dostupný v balení 120 tablet s postupným uvolňováním, z nichž každá obsahuje 1000 mg vitamínu C, který je pro lidský organismus nepostradatelný, a zároveň i 50 mg drcených šípků.

Výhodou tohoto přípravku je samozřejmě vysoký obsah vitamínu C, který podporuje obranyschopnost organismu, snižuje míru únavy a zároveň jako antioxidant přispívá k ochraně buněk před škodlivými volnými radikály. Kromě toho zvyšuje vstřebávání železa, umožňuje přirozenou tvorbu kolagenu a podporuje normální psychickou činnost i fungování nervové soustavy.

Za jeden z nejlepších přírodních zdrojů vitamínu C se považují šípky, které obsahují i řadu dalších zdraví prospěšných látek. Právě z toho důvodu je přípravek GS Vitamin C1000 obohacený právě o drcené šípky, které si v této podobě zachovají svou sílu. Kromě pacientů se sníženou imunitou je pak vhodný třeba pro kuřáky, sportovce, seniory a údajně i jako podpora imunity v těhotenství a při kojení.

Gynpharma Betaglukan IMU 200 mg

Pokud přemýšlíte, jak na posílení imunity přírodní cestou, zkuste sáhnout po doplňku stravy Gynpharma Betaglukan IMU 200 mg. Tento lék na podporu imunity obsahuje 120 želatinových tablet, v nichž se nachází betaglukan, inulin z čekankové vlákniny, což je přirozené prebiotikum, a vitamín D (cholekalciferol).

Betaglukan použitý pro výrobu tohoto potravinového doplňku je kvasničného původu s minimálně 80% garancí čistoty, což svědčí o jeho vysoké kvalitě. Obsažený vitamin D je zase známý tím, že přispívá k normální funkci obranyschopnosti organismu, podporuje zdraví kostí a zubů a zároveň napomáhá normální činnosti svalů.

GS Echinacea Forte 600

Co brát na posílení imunity? Chcete-li svůj organismus připravit na příchod chladnějšího počasí nebo jej obrnit proti virům a bakteriím, oslovit by vás mohl také doplněk stravy na posílení imunity GS Echinacea Forte 600. Tento přípravek obsahuje silný extrakt z kořene echinacey, v němž se nachází největší množství účinných látek, ale i vitamín C a zinek.

Echinacea purpurea (třapatka nachová) je trvalka ze Severní Ameriky, kterou lidé již dlouhá staletí používají jako přípravek na přírodní posílení imunity. K tomu svou měrou přispívá i obsažený vitamin C, jenž zároveň zmírňuje vyčerpání a působí jako antioxidant. To stejné pak platí také pro zinek, který patří mezi nejdůležitější minerály lidského organismu.

Doplněk GS Echinacea Forte 600 se tedy používá hlavně pro posílení pacientovy imunity a zároveň podporuje zdraví dýchacích cest. Je vhodný pro všechny, kteří potřebují v daném okamžiku co nejrychleji nakopnout svůj imunitní systém, a to i při zvýšené zátěži. Vyzkoušet ho můžete například v období zvýšeného výskytu nachlazení a chřipek.

Pleuran Imunoglukan 100 mg P4H

Unikátní spojení přírodních látek, které jsou pro lidský organismus velice prospěšné, přináší prášky na posílení imunity Pleuran Imunoglukan 100 mg P4H. Ty obsahují především imunoglukan, což je komplex biologicky aktivních polysacharidů přírodního původu získávaný z hlívy ústřičné. Vhodně ho pak doplňuje vitamín C, jenž chrání organismus před oxidativním stresem a má řadu dalších pozitivních účinků.

Pleuran Imunoglukan v podobě kapslí poskytuje dlouhodobou podporu imunitního systému, a to hlavně v zátěžových situacích, kdy se pacient potýká se stresem a vyčerpáním. Samozřejmě jej ale můžete užívat v průběhu celého roku, kdy funguje jako prevence, a doporučuje se také sportovcům. Kromě toho pak existuje i sirup na posílení imunity Pleuran Imunoglukan 100 mg P4H, který mohou užívat nejen dospělí a dospívající, ale i děti od 3 let věku.

Terezia Vitamin D3

Mezi volně prodejné léky na podporu imunity se řadí také Terezia Vitamin D3 Baby od 1.měsíce 400 IU 10 ml. Pokud hledáte způsob, jak vyzrát na posílení imunity u dětí, mohl by pro vás být tento přípravek skvělou volbou. Mohou ho totiž užívat i novorozenci, což potvrdila také Česká pediatrická společnost. Pro děti do 12 let jde o 1 kapku denně, starší ratolesti a dospělí by pak měli užívat 2 kapky denně.

Podpora imunity u malých dětí i dospělých pacientů v podobě doplňku stravy Terezia Vitamin D3 podporuje zdravý vývoj, růst kostí a zubů i správnou regulaci metabolismu. Výhodou těchto kapek je přírodní složení bez konzervantů a samozřejmě i obsah vitaminu D3 (cholekalciferolu), který pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému.

Preventan Junior ovocný mix

Nevíte si rady, co na posílení imunity u dětí ještě vyzkoušet? Spousta lidí dnes nedá dopustit na vitamíny pro děti na imunitu Preventan Junior ovocný mix 90 tablet. Jedná se o tablety s příchutí jablka, brusinky a grapefruitu, jejichž výhoda spočívá v tom, že tyto dětské vitamíny na imunitu nemusí ratolesti polykat jako prášky, ale mohou je cucat jako bonbony.

Preventan Junior ovocný mix obsahuje unikátní směs biologicky aktivních látek, kam patří ProteQuine (aminokyseliny, oligopeptidy, nukleotidy) a inulin. Navíc je obohacený také o vitamin C a sladidlo přírodního původu z rostliny známé jako stévie sladká. Celkově tak tyto vitamíny na imunitu pro děti podporují správné fungování obranyschopnosti organismu a navíc účinně snižují míru únavy a vyčerpání.