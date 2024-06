Nejčastější příčiny zápachu z úst: na vině jsou léky i špatný zdravotní stav

Určitě to dobře znáte. Spořádáte velkou porci tataráku, k tomu přikusujete topinku s česnekem a nakonec vše zapijete studeným pivem. Nikoho tedy nepřekvapí, že váš dech bude výraznější než obvykle. Ale co když zápach přetrvává i po důkladném vyčištění zubů, a co víc, objevuje se bez zjevné příčiny? Pak je problém třeba hledat jinde. Přinášíme pět nejčastějších příčin zápachu z úst.