Zelená stolice u kojence obvykle není důvod k obavám. Pozor si dejte na průjem

Je zelená stolice u miminka normální?

Ve většině případů se zelené stolice není třeba obávat. Novorozené dítě obvykle začíná život s několika plenkami plnými tmavé, vodnaté stolice známé jako mekonium nebo také smolka. Kojené děti i ty, které jsou krmené umělou výživou, nejprve produkují tuto černou stolici.

Jedním z nejčastějších případů, kdy má dítě zelenou stolici, je přechod mekonia na běžnou dětskou stolici. Ta se obvykle mění z černé barvy na žlutou, ale často se během jednoho nebo dvou dnů objeví i tmavě zelená stolice u kojence. Poté přichází fáze žlutých výkalů, které mohou rodičům připomínat hořčici.

Žlutozelená stolice u kojenců

Od konce prvního týdne zdravé děti tráví jídlo obvyklým způsobem. Dětskou stolici tvoří žluč z jater, která se přidává do snědeného jídla, když opouští žaludek, spolu s bakteriemi a nestrávenými složkami mléka. Žluč je hnědozelená tekutina, která může způsobit zelené až zelenožluté zabarvení stolice. Takže stolice se někdy může jevit zelená či žlutá.

Co může znamenat zelená stolice u kojence?

Existuje mnoho příčin, proč je stolice u kojenců a batolat zelená, a jen zřídka naznačují vážný zdravotní problém. Při přebalování malých dětí a zejména novorozenců tak na zelenou barvu s největší pravděpodobností dříve nebo později narazíte. Příčinou pravděpodobně bude:

Mekonium , které může vypadat nazelenale, zejména při přechodu na běžnou stolici

, které může vypadat nazelenale, zejména při přechodu na běžnou stolici Přebytek žluči ve stolici

Pomalé trávení , obvykle proto, že dítě toho snědlo více než obvykle

, obvykle proto, že dítě toho snědlo více než obvykle Některé příkrmy , jež mohou způsobit nazelenalé zabarvení stolice

, jež mohou způsobit nazelenalé zabarvení stolice Přidání pevné stravy do jídelníčku, zejména zelené zeleniny

do jídelníčku, zejména zelené zeleniny Nerovnováha předního (vodnatého) a zadního (hustšího) mléka, což má za následek, že vaše dítě dostává větší část vodnatého mléka než jeho hustší a tučnější části. Ačkoli to může způsobit nepohodlí v bříšku, neznačí to problém s přísunem mléka nebo mlékem samotným

což má za následek, že vaše dítě dostává větší část vodnatého mléka než jeho hustší a tučnější části. Ačkoli to může způsobit nepohodlí v bříšku, neznačí to problém s přísunem mléka nebo mlékem samotným Nesnášenlivost vůči některé potravině ve stravě matky. V tomto případě bude nejspíš dítě také podrážděné a bude ho trápit plynatost

ve stravě matky. V tomto případě bude nejspíš dítě také podrážděné a bude ho trápit plynatost Alergie na určitou složku stravy matky. V takovém případě může být stolice doprovázena stopami krve

Virová nebo bakteriální infekce

Co značí zelená hlenovitá stolice u kojence?

Občas si můžete všimnout, že se v obsahu plenky vašeho dítěte objevuje také hlen. To může být zcela normální, zvláště pokud mu začínají růst zuby. Miminko v takovém případě produkuje více slin, které následně nestráví.

Přítomnost hlenu však může také znamenat, že vaše dítě bojuje s infekcí. Zelená stolice s hlenem u kojence, pokud se objeví v malém množství, pravděpodobně není důvodem k obavám. Tedy za předpokladu, že se neobjeví žádné další příznaky, nebo netrvá déle.

Zelená stolice u novorozence s velkým množstvím hlenu

Nejen zelená stolice u kojenců, ale i ta hnědožlutá (což je běžné zbarvení) s velkým množstvím hlenu, může poukazovat na alergii, infekci nebo jiný problém. Zvláště pokud tuto stolici objevíte v několika plenkách po sobě, anebo ji doprovází průjem. V takovém případě je tedy dobré zavolat vašemu pediatrovi a poradit se, jak dále postupovat.

Zelená stolice u batolete

Pokud si všimnete, že stolice vašeho batolícího se dítěte je zelená, je to pravděpodobně kvůli něčemu, co snědlo. Na vině mohou být také léky a doplňky stravy, jako je železo. I když to není příliš běžné, obvykle to není důvod k obavám. U dětí a dokonce i u dospělých mohou být důvodem:

Přírodní nebo umělá barviva obsažená v potravinách jako je špenát

Doplňky stravy obsahující železo

Průjem způsobený jídlem nebo nemocí

Co dělat, když se objeví zelená stolice u dětí?

Zelená stolice sama o sobě zpravidla není důvodem k obavám. V mnoha případech je však doprovázena průjmem. Pokud tomu tak je, snažte se ohlídat především to, aby dítě dostalo spoustu tekutin, a nedošlo tak k dehydrataci. Většina průjmů odezní bez léčby, ale někdy může být problémem.

Pokud průjem a zelená stolice vaše dítě brzy nepřejde, nebo ho trápí i jiné obtíže, kontaktujte lékaře. Mezi znepokojující příznaky patří například:

Známky dehydratace

Zvracení

Horečka

Nezájem o jídlo

Krev ve stolici

Velmi tmavá stolice (pokud se nejedná o mekonium u novorozence)

Velmi světlá, bledá stolice

Zdroje: medicalnewstoday.com, nutriklub.cz, pediatricka-ordinace.cz, motherclub.cz