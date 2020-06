Za svěděním konečníku hledejte hemoroidy i nesprávnou hygienu. U dětí často škodí i parazité



S hemoroidy souvisí zácpa či dlouhodobý průjem. Zdroj: SHutterstock

Příznakem análních trhlin je krvácení po návštěvě toalety. Zdroj: Shutterstock

U análních trhlin a vředů může bolest přetrvávat i několik hodin po stolici. Zdroj: Shutterstock

Při hemoroidech i análních trhlinách pomohou čípky. Zdroj: Shutterstock



Parazitům lze předejít jen častým mytím rukou. Zdroj: Shutterstock

Za potížemi může stát i nedostatečná či naopak přílišná hygiena. Zdroj: Shutterstock

Pokud jste se někdy potýkali se svěděním konečníku, víte, že tento problém může být opravdu nepříjemný. Zvláště pokud vás trápí dlouhodobě. V mnoha případech lze přitom takové situaci předejít. Na vině totiž často bývá špatná nebo naopak příliš důkladná hygiena. Za svěděním konečníku ale můžeme hledat také alergie, plísně či hemoroidy.

Ačkoli je svědění konečníku zpravidla považováno za banální problém, dokáže pacienty pořádně potrápit. Zvláště pak pokud je trápí dlouhodobě a oni ne a ne zjistit příčinu obtíží. Za svěděním a pálením konečníku přitom nejčastěji stojí nesprávně zvládnutá hygiena. Nemusí to však automaticky znamenat, že ji lidé zanedbávají. Škodit totiž může i to, když se jedinec myje příliš často, čímž dojde k podráždění rekta a jeho okolí.

Obecně si lidé nejčastěji stěžují na:

Svědění konečníku po stolici

Svědění konečníku v noci

Svědění konečníku po antibiotikách

Svědění konečníku v těhotenství

Nejčastější příčiny svědění konečníku

Kromě nedostatečné či naopak přehnané hygieny ale může mít problém i zcela jiné příčiny, které lze obecně označit jako nemoci konečníku. Mezi nejčastější patří hemoroidy, anální trhliny a vředy nebo třeba roupy.

Hemoroidy

Hemoroidy, onemocnění, které velká spousta lidí chybně označuje jako hemeroidy, stojí za valnou většinou obtíží tohoto typu. Jedná se o rozšířené a také zanícené žíly, které se mohou vyskytovat jak na povrchu konečníku, tak hlouběji v análním kanálu.

A jak se tyto druhy liší? Vnější hemoroidy, které se nacházejí v okolí řitního otvoru, bývají měkké, vlhké a zpravidla nebolí ani nekrvácí. Potíže pacient obvykle pociťuje až v případě, že se v oblasti vytvoří krevní sraženina. Z té totiž následně vzniká bolestivý uzlík, při jehož prasknutí může postižený naopak cítit úlevu.

S vnitřními hemoroidy je to trochu jiné, jsou koneckonců známkou pokročilejšího stádia nemoci. Zasahují hlouběji do anální trubice a jejich typickým příznakem je krvácení při odchodu stolice. Objevit se rovněž může i takzvaný prolaps, což je vyhřeznutí hemoroidů. Ty se v počátečním stádiu obvykle samy zasunou zpět, časem je však pacienti musejí zpátky do konečníku vracet sami použitím rukou.

Zásadním rozdílem mezi vnějšími a vnitřními hemoroidy je bolestivost. V oblasti vnějších hemoroidů je totiž mnohem více nervových zakončení, která do mozku vedou informaci o bolesti, kdežto u vnitřních tato zakončení nejsou. To je ostatně důvod, proč nebolí.

A z jakého důvodu hemoroidy vznikají? Za jejich výskytem stojí několik faktorů. Konkrétně:

Dědičnost

Tělesná stavba

Životní styl – sedavé zaměstnání problém zhoršuje

Nedostatek vlákniny ve stravě

Nedostatečný příjem tekutin

Velice často může ženy vlivem hemoroidů trápit svědění konečníku v těhotenství, což je dáno zvětšujícím se objemem krve v těle.

Co se týče léčby hemoroidů, zde nejvíce pomohou masti a krémy, které jsou účinné proti bolesti a svědění, ale rovněž působí na posílení střevní stěny, dále sedací koupele (například v odvaru z dubové kůry) a v některých případech je léčba doplněna i o léky – takzvaná venotonika.

Anální trhliny a vředy

Za svěděním a pálením v této oblasti může rovněž stát i anální trhlina či vřed na konečníku. K jejich vzniku dochází poškozením tkáně v okolí řitního otvoru, což se zpravidla děje při oslabení či přílišném zatížení sliznice. Na vznik těchto obtíží má vliv hned několik faktorů:

Dlouhodobá zácpa či průjem

Porod

Pohlavní nemoci

Střevní záněty

Trhliny i vřídky se zpravidla projevují krvácením při stolici, a to jasně červenou barvou. Bolest a svědění se v tomto případě objevují krátce po vyprázdnění. Potíže mohou trvat i několik hodin vkuse a následně ustoupit a znovu se objevit s následující stolicí.

Léčba trhlin a vřídků vyžaduje klid a léky proti bolesti. Velmi důležitou roli hrají i látky změkčující stolici, díky čemuž dochází k minimalizaci poranění řitě při vyprazdňování. Ranky se zpravidla velmi dobře hojí po zavedení lokálních čípků. Pokud tato forma léčby není úspěšná, přistupují lékaři obvykle k chirurgickému zákroku.

Roupy

Zejména u dětí pak určitou roli hrají také parazité. Velmi častým původcem obtíží u nich bývá třeba Roup dětský. Jedná se o parazitického červa, kterého si pacienti do těla mohou zanést nedostatečnou hygienou svých rukou. A přestože postižena bývá především ta nejmladší část obyvatelstva, s touto nepříjemností se samozřejmě mohou potýkat i někteří dospělí.

Roup obecný představuje poměrně velký problém, a to především z toho důvodu, že se v těle nemocného velmi rychle množí. Samičky kladou vajíčka, která způsobují svědění v okolí řitního otvoru, na což zejména malé děti reagují tím, že se v dané oblasti začnou škrábat. Pokud si pak dítě důsledně neumyje ruce, vajíčka ulpívají na veškerých věcech, kterých se postižený dotkne. Pak už jen stačí, aby se těchto věcí dotkl i někdo jiný a následně si neumytou rukou rovněž sáhl do pusy.

Kromě medikamentů, které jsou volně prodejné, anebo těch, jež doporučí lékař, je při léčbě nutné zaujmout některá režimová opatření. Jedná se vesměs o přísné dodržování hygieny, zvláště se apeluje na časté mytí rukou, zejména pak po návštěvě toalety a před jídlem. Nutné je i důkladné mytí celého těla, hlavně pak konečníku. Z praktického hlediska se rovněž doporučuje udržovat krátké nehty, aby vajíčka neulpívala i pod nimi.

Co se týče ložního prádla a ručníků, ty je potřeba často střídat a při každém praní nechat vyvařit. Platí navíc pravidlo, že pokud se roupy objeví u některého z členů domácnosti, léčbu musejí podstoupit úplně všichni.

Další možné příčiny

Kromě zmíněných obtíží, které patří mezi nejčastější, může svědění a pálení konečníků způsobit i řada dalších problémů. Mezi ně patří například:

Ekzém

Bakteriální či kvasinková infekce

Plísně

Alergie

Karcinom řitního otvoru

Zdroj: Priznaky.vitalion.cz, Benu.cz