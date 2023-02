36. týden těhotenství: vyšetření na přítomnost streptokoka

Jak roste miminko?

Pokud se nacházíte v tomto období, jistě si dobře uvědomujete, že konec gravidity se blíží nezadržitelnou rychlostí. A vaše děťátko je na něj už téměř připraveno. Koneckonců, v tomto týdnu ho lékař naposledy označí za nedonošené. Porod v 36. týdnu těhotenství by ale jistě bez problému zvládlo. Poloha plodu je v tomto týdnu už většinou ustálená hlavou dolů. Kdyby nebyla, stále máte do porodu dostatek času k tomu, aby se miminko samo otočilo. Pokud se tak nestane, v některých nemocničních zařízeních mohou změnu polohy plodu ovlivnit pomocí speciálního hmatu.

Mimické svaly miminka už jsou plně funkční, to znamená, že v děloze špulí rtíky, mrká a otevírá a zavírá pusinku. Chrupavky už má silné a celkově nabírá na hmotnosti. Na tom se z velké části podílí značný přírůstek podkožní tukové tkáně. V tomto období se miminka rovněž zbavují jemného primárního ochlupení, které možná znáte pod označením lanugo. Sekundární ochlupení – tedy vlásky, obočí a řasy naopak sílí a řádně rostou do délky. Některá miminka se tak rodí s poměrně bujnou hřívou.

Tip pro nastávající maminky: Co jste možná netušila, je, že v tomto období se vašemu děťátku tvoří osobnostní rysy, které jsou podle výzkumů ovlivněny i matčinými hormony. Pokud tedy nechcete, aby se vám narodil mrzout, snažte se ke konci těhotenství vyvarovat stresu.

Co se děje s maminkou?

Co k sobě bezesporu patří? 36. týden těhotenství a bolest v podbřišku. Ta je velice často způsobena stále častějšími a silnějšími děložními kontrakcemi, které jsou ale naprosto přirozené. Jedná se totiž o přípravu těla na porod. Dosud pevné a dlouhé děložní hrdlo se před začátkem porodu totiž musí zkrátit. Hlavička miminka se navíc koncem tohoto týdne posune o něco níž do pánve.

Co se týče nárůstu hmotnosti, doteď jste dost možná přibrala něco kolem 10 kilogramů a pravděpodobně vás ještě jedno kilo navíc čeká. Dobrou zprávou však je, že velká část maminek od 36. týdně těhotenství již nepřibírá.

Během tohoto období už na vás možná začíná doléhat strach z blížícího se porodu. Jedná se o zcela přirozený jev, který je patrný u valné většiny žen. Mnohým z nich pomůže, když si o svých obavách promluví se svým partnerem. Pokud i tak budete cítit, že vás strach paralyzuje, neváhejte vyhledat lékařskou pomoc.

Tip pro budoucí rodiče: Víte, že dokážete částečně ovlivnit, jakou hudbu bude vaše děťátko preferovat, až vyroste? Zkuste mu pouštět vaše oblíbené CD anebo mu pravidelně zpívejte!

Obtíže během 36. týdně těhotenství

Kromě otoků končetin, hemoroidů a křečových žil, které doprovází valnou většinu těhotných, vás ke konci těhotenství může potrápit také:

Ztráta chuti k jídlu

Bolest pánve

Únava

Suchá svědivá pokožka

Test na přítomnost streptokoka

Kromě toho, že od 36. týdne těhotenství budete navštěvovat lékaře pravidelně každý týden, čeká vás také jedno z nejdůležitějších vyšetření celého těhotenství – takzvaná GBS pozitivita, tedy test na přítomnost streptokoka skupiny B v pochvě, který se provádí stěrem z porodních cest. Přítomnost této bakterie za normálních okolností nemusí znamenat nic špatného. V trávicím systému a stejně tak i v pohlavním ústrojí ženy se totiž běžně vyskytuje.

Během porodu by ale mohla zapříčinit vážné obtíže. Ohrozit by mohla především dítě, které by se při průchodu porodními cestami mohlo infikovat. Následkem toho by se u něj mohly rozvinout vážné infekce, jakými jsou zápal plic anebo zánět mozkových blan. To ale neznamená, že v případě, že bude výsledek testů pozitivní, musíte propadat panice. Kdepak. S tímto výsledkem totiž skončí zhruba 20 % testovaných maminek.

Co to pro vás znamená? V podstatě jen preventivní kroky. Během porodu se u rodiček pozitivních na streptokoka podávají intravenózně antibiotika, díky kterým je dítě při postupu porodními cestami před nákazou chráněno.

