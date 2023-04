Bolest v krku bez teploty způsobuje nejčastěji nachlazení. Za dlouhodobými obtížemi hledejte alergii, trauma i rakovinu

Na světě snad neexistuje nikdo, kdo by minimálně jednou v životě nezažil nepříjemné škrábání v krku. To může mít celou řadu banálních i závažných příčin. Mezi ty patří třeba angína, s kterou jde ruku v ruce i zvýšená teplota. Ale co když je tělesná teplota v normě a nepříjemný pocit v krku přetrvává? Pak je problém obvykle třeba hledat jinde.

Proč vzniká bolest v krku?

Jestli lze v těle nějaký orgán označit za vojáky v první linii, jsou to bez debat krční mandle. Není tedy divu, že v momentě, kdy se do organismu dostane některý z patogenů, projeví se infekce právě jejich zarudnutím. Kromě toho se v oblasti hrdla vyskytuje velké množství nervových zakončení celé řady hlavových nervů, která na zánět, alergii i úraz reagují s podobnou citlivostí a přispívají k nepříjemné bolesti v krku a ztíženému polykání.

Obecně pak může mít bolest v krku dvě základní podoby. Buď se jedná o akutní obtíže, kdy bolest v krku trvá po krátkou dobu a zpravidla přichází náhle, anebo se s problémy pacient potýká i po dobu několika dlouhých týdnů či měsíců.

Jaké má bolest v krku podoby?

Obtíže ve formě nepohodlí v krku mohou mít různou podobu. Kromě bolesti jako takové si pacienti často stěžují také na:

pálení v krku,

řezání v krku,

škrábání v krku,

knedlík v krku,

bolest v krku při kašli.

Kromě výše popsaných projevů může bolest v krku doprovázet také chrapot, otok, výrazné zarudnutí anebo pocit cizího tělesa v krku. Typické jsou také obtíže při polykání jídla, ale mnohdy i tekutin. V případě, že za obtížemi stojí bakterie, bývá velice častým doprovodným příznakem také horečka. Zcela běžná je ale samozřejmě i silná bolest v krku bez teploty. Původce obtíží v tomto případě však nemusí být zrovna snadné určit. [1, 2]

Bolest v krku bez teploty: příčiny

Trápí vás bolest v krku, ale zároveň nemáte zvýšenou teplotu ani horečku, která je typická pro bakteriální infekce, včetně angíny? Za obtížemi může ve vašem případě stát celá řada dalších banálních i závažnějších činitelů, které sice spojuje normální tělesná teplota, jejich příznaky a léčba se však mohou méně či více lišit.

Nachlazení

Trápí vás bolest v krku a hlavy bez teploty? Pokud vás kromě toho sužuje také rýma, celková únava nebo kašel, dost pravděpodobně zrovna bojujete s nachlazením, velice běžným onemocněním horních dýchacích cest. Jednou za čas potrápí nachlazení víceméně každého z nás, a to včetně malých dětí, těhotných žen a seniorů.

Za jeho rozvojem stojí zhruba 200 různých virů, přičemž nejběžnější je nákaza rhinovirem, který má na svědomí až 80 % všech případů tohoto onemocnění. Na vině pak mohou být také koronaviry, virus chřipky či adenoviry nebo lidské viry parainfluenzy. Velké množství různých virových patogenů má na svědomí to, že si lidé vůči nachlazení nejsou schopni vytvořit trvalou imunitu. A vzhledem k tomu, že onemocnění v mnoha případech nezpůsobuje pouze jeden virus, není snadné se nákaze ubránit. Což ostatně dokazuje i fakt, že poměrně častým jevem během nachlazení je reinfekce, a to i krátce po prodělání nemoci.

Nakazit se přitom člověk může především pobytem ve větších kolektivech, typicky ve školách a školkách, kde se virus šíří pomocí kapének a kontaminovaných předmětů. Roli ale samozřejmě hraje i zanedbávání hygieny, pobyt v chladném prostředí, nedostatek spánku, špatná výživa a oslabená imunita. Co se týče prvních příznaků, ty se obvykle objeví během 12–72 hodin od infekce. Po 7–10 dnech je pacient obvykle v pořádku. V některých případech však může stonat i tři týdny.

Kromě bolesti krku se během nachlazení může objevit mnoho dalších příznaků. Mezi ty nejčastější patří:

rýma,

kýchání,

ucpaný nos,

kašel,

bolest hlavy,

svědění v nose,

celková únava.

V některých případech může nachlazení doprovázet i zvýšená teplota, bolest končetin či ztráta chuti k jídlu.

Léčba nachlazení bývá jednoduchá, vzhledem k tomu, že za onemocněním stojí virus, nikoli bakterie, není třeba nasazovat antibiotika. Po těch lékaři sahají pouze v případě bakteriálních komplikací. Obvykle pacientovi doporučí pouze klid na lůžku, dostatek tekutin, zvýšený příjem vitamínů a případně volně prodejné léky na bolest, kašel, rýmu a škrábání v krku. [3, 4]

Faryngitida

Bolest v krku při polykání bez teploty může být způsobena také zánětem hltanu bez postižení mandlí, tedy faryngitidou. Obtíže pří polykání, za které v tomto případě bývají zodpovědné viry, bakterie i plísně, mohou přecházet také v silnou bolest ucha. Že se skutečně jedná o faryngitidu, pacient pozná podle bolesti v krku, polykacích obtíží a celkové schvácenosti. U některých pacientů se může objevit také horečka, není to ale podmínkou. Na rozdíl od angíny, s kterou lze onemocnění někdy zaměnit, trápí nemocné mnohem častěji rýma, pálení v nose, slzení, kýchání a suchý kašel. [5]

Kvasinková infekce

Dalším původcem obtíží, který může způsobit bolest krku bez teploty, ale i s ní, jsou kvasinky z kmene Candida. Ty jsou za normálních okolností přirozenou součástí ústní a střevní mikroflóry a člověku žádným způsobem neubližují. V momentě, kdy dojde k jejich přemnožení, však mohou způsobit kandidózu, tedy houbovou infekci, jež vyvolává řadu nepříjemných komplikací.

V případě kvasinkové infekce v dutině ústní a krku pacienty trápí nesnesitelné škrábání v krku, ale také pálení či řezání. Poměrně typické jsou v tomto případě také afty či bílý povlak na jazyku. Co se týče léčby, vzhledem k tomu, že původcem obtíží je houba, nasazují se antimykotika. Lékař může doporučit také řadu volně prodejných medikamentů, typicky třeba léky na bolest v krku. [6, 7]

Infekční mononukleóza

Za bolestí v krku, kterou nutně nemusí doprovázet zvýšená teplota, stojí v některých případech také infekční mononukleóza, která je někdy označovaná také jako nemoc z líbání. Přenáší se totiž pomocí slin, tedy typicky během líbání, ale také kvůli společné konzumaci jídla, sdílení lahve na pití anebo cigarety. Za jejím rozvojem stojí v mnoha případech virus Epstein-Barrové.

Nemoc se u pacienta obvykle rozvíjí pomalu za doprovodu nespecifických příznaků. Typická je například bolest v krku, únava, bolest hlavy, někdy také horečka a nadměrné pocení či nevolnost. Mohou se ale objevit i další obtíže, jako:

Alergie

Bolest v krku u dětí bez teploty pak mohou způsobovat také alergie. V takovém případě se jedná o problém, který je důsledkem kontaktu s vnějšími alergeny, jakými jsou například pyly, prach, plísně, chemikálie či zvířecí alergeny. Kromě podráždění v oblasti krku může organismus reagovat také kašlem, rýmou, slzením, vyrážkou či celkovou únavou. [9]

Zánět štítné žlázy

Pacienti, kteří se potýkají s nepříjemným pocitem v oblasti krku, mohou trpět také akutním, subakutním nebo chronickým zánětem štítné žlázy. Tyto formy se pak kolektivně označují jako tyreoiditidy a za jejich rozvojem stojí nejčastěji viry nebo bakterie, které mají na svědomí také příznaky, jako je vznik otoku, zarudnutí, horkost v oblasti štítné žlázy a také typická bolest vystřelující do brady a uší. Co se týče chronického zánětu, ten bývá způsobem poruchou imunitního systému. [10]

Úraz nebo poškození

Kromě infekčních chorob může za bolestí v krku bez teploty stát také trauma, tedy konkrétně reakce na úraz nebo mechanické poškození v oblasti dýchacích a polykacích cest, ale také poleptání či přítomnost cizího tělesa. U dětí bývá na vině také vdechnutí či spolknutí předmětů, které následně uvíznou v hrtanu.

Pokud existuje podezření na pozření či vdechnutí tělesa, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, v opačném případě by mohlo dojít porušení kontinuity dýchacích cest, což by mohlo vést až ke krční infekci a řadě dalších komplikací. Cizí těleso musí být odstraněno pouze odborníkem, aby nedošlo k poškození tkáně.

V případě poleptání, kdy pacientovi hrozí zjizvení, neprůchodnost či perforace jícnu, nikdy nevyvolávejte zvracení. Korozivní látku je nutné zředit vodou nebo slabým neutralizačním roztokem. O konkrétních krocích by se měl každý poradit s toxikologickým centrem a zároveň zajistit převoz pacienta do nemocnice.

Namožené hlasivky

Někdy je příčinu bolavého krku nutné hledat také v oblasti hlasivek. Jejich přetěžování může mít za následek celou řadu obtíží, jako:

bolest v krku,

chrapot,

dočasnou ztrátu řeči.

Kromě přetěžování hlasivek, které je typické hlavně pro zpěváky, hraje roli také konzumace studených nápojů nebo prochladnutí. Problém lze následně vyřešit pomocí inhalace, kloktání či popíjení slané vody. Hlasivky je během léčby třeba udržovat v teple. [11]

Refluxní choroba jícnu

S bolestí v krku může souviset také refluxní choroba jícnu, pro kterou se vžilo lidové označení pálení žáhy. Jedná se o stav, který je charakteristický nesprávnou funkcí jícnového svěrače, který od sebe odděluje žaludek a jícen. U pacientů z toho důvodu dochází k úniku žaludeční kyseliny zpět do jícnu, kde může způsobit naleptání tkáně. Poranění pak vede k rozvoji nepříjemných příznaků, jakými jsou kromě bolesti v krku také podráždění hlasivek či kašel. [12]

Nádorové onemocnění

Pokud pacienta trápí dlouhodobá bolest v krku bez teploty, je třeba vzít v potaz také příčiny závažnějšího charakteru, mezi které patří také onkologická onemocnění, konkrétně rakovina hrtanu či rakovina jícnu. Pro obě nemoci je kromě bolesti typický také knedlík v krku, dlouhotrvající chrapot, potíže s polykáním, zápach z úst či přítomnost krve ve slinách a hlenu. [13]

Další příčiny bolesti v krku

Bolest v krku pak může mít ještě celou řadu dalších příčin, z nichž některé ale doprovází také teplota. Za obtížemi může stát například:

angína,

zánět hrtanové příklopky (epiglotitida),

antropozoonózy,

angina leukemica,

neuralgické bolesti,

carotidynie,

retrofaryngeální absces,

retronazální angína.

Na vině může být ve výjimečných případech také absces kořene jazyka či flegmóna, což je neohraničený bakteriální zánět. U onkologických pacientů pak bývá jednou z příčin také poškození sliznice radioterapií. Bolest v krku bez teploty pak může způsobit i příčina psychického charakteru. [14]

Jak často vás trápí bolest v krku? Prakticky neustále Poměrně často Několikrát do roka Asi jednou ročně Skoro vůbec Zobraz výsledek

Diagnostika bolesti v krku

Vzhledem k tomu, že za obtížemi, jakými je bolest v krku, může stát celá řada faktorů, jakými jsou kromě jednotlivých nemocí i mechanická poškození, je pro určení původce zapotřebí podstoupit podrobnou diagnostiku. Jednotlivé kroky se pak odvíjí na základě charakteru obtíží a doby, po kterou trvají. Důležitou roli hrají také doprovodné komplikace, které se objevily společně s bolestí krku a mohou o příčině problémů více napovědět.

Základ vyšetření představuje anamnéza, podle které se lékař rozhodne o dalším postupu. Stejně důležité je samozřejmě také klinické vyšetření, které zahrnuje prohlídku dutiny ústní, krku a hltanu. Kromě toho může lékař provést ORL vyšetření, sonografii krku či CT, anebo některou z následujících možností:

zubní vyšetření ,

, revmatologické vyšetření,

laboratorní testy,

imunologické vyšetření,

punkční biopsii tenkou jehlou,

neurologické vyšetření,

endoskopické vyšetření ,

, sérologické vyšetření. [15, 16]

Léčba bolesti v krku

Léčba bolesti v krku se podobně jako diagnostika odvíjí od původce obtíží. V případě virové infekce se lékaři nejčastěji zaměřují na mírnění jednotlivých příznaků, u bakteriálních nemocí pak nasazují antibiotika. Mykotické infekce pomohou vyléčit antimykotika. Léčbu je obecně nutné doplnit také o dostatečný příjem tekutin, zvýšený přísun vitamínů a klidový režim.

Pacienti se zpravidla spoléhají také na léky na bolest v krku, které jsou důležité hlavně v případě virových infekcí. Pomoci mohou například antiseptika (antimikrobiální léky), antiflogistika (protizánětlivě působící léky), anestetika a volně prodejná analgetika. Pokud je bolest v krku způsobená alergií, měl by pacient sáhnout po antihistaminikách, která alergické reakce pomáhají spolehlivě tlumit.

V případě škrábání a pálení v krku doporučí pacientům lékař sáhnout po řadě přípravků s protizánětlivými účinky, které slouží k léčbě lokálních infekcí ústní dutiny a horních dýchacích cest, dokáží navíc tišit bolest a působí zároveň jako dezinfekce. Na trhu jsou k dostání v mnoha podobách. Nalezneme je například jako: sprej do krku, sirup na bolest krku, tablety, pastilky, ale také různá kloktadla a horké nápoje. Nápomocná je v tomto ohledu také Vincentka.

Co se týče konkrétních výrobků, ulevit pacientům mohou například přípravky:

Coldrex,

Neo-Angin,

Strepfen,

Orofar,

Paralen Grip,

Tantum Verde.

Z doplňku stravy s obsahem vitamínů a minerálů jsou pak ideální ty, ve kterých se nachází vitamín C, Echinacea a zinek. Na podporu imunity je rovněž vhodné vsadit na vitamín D, jenž pomůže nastartovat imunitní systém.

Babské rady na léčbu bolesti v krku

Pokud vás trápí virová infekce a nechcete ihned sahat po medikamentech, můžete si ulevit pomocí ověřených babských rad. Zbavit se nepříjemných příznaků vám pomůže například Priessnitzův zábal, což je studený zapařovací obklad, který se přikládá přímo na krk a kromě toho, že pomáhá dosáhnout zvýšeného prokrvení, také celkové podporuje hojivý proces. Jak jej připravit?

Budete potřebovat látku, kterou namočíte do studené vody, vyždímáte a přiložíte na krk. Následně ji překryjete igelitem. Aby se zábal zapařil, bude zapotřebí ještě jedna vrstva v podobě suché látky, například šátku, který kolem krku rovněž zavážete. Celý obklad necháte působit zhruba dvě hodiny a následně zopakujete zhruba třikrát až čtyřikrát denně.

Podobným způsobem lze použít také tvarohový zábal, kdy tvaroh rozetřete na připravený igelit, umístíte na krk a následně zabalíte do suché látky. Obklad odložte až v momentě, kdy tvaroh zcela vyschne. Velice nápomocná jsou pak také bylinková kloktadla, konkrétně například šalvěj či heřmánek. Obojí lze navíc užívat i ve formě čajů.

Pomocníky při boji s bolestí v krku lze navíc nalézt i v kuchyni, a to například v podobě skořice, medu, česneku, cibule či hřebíčku. [17,18]

Prevence bolesti v krku

Aby pacienti bolesti v krku alespoň z části předešli, doporučují odborníci dodržovat několik preventivních opatření. Patří mezi ně například:

pravidelné čištění zubů a jazyka,

vyhýbání se dráždivým látkám ,

, udržování čisté dutiny ústní,

nepřetěžování hlasivek,

dýchání převážně nosem,

dodržování pitného režimu,

zdravý životní styl založený na pestré stravě, pohybu a bohatém přísunu vitamínů a minerálů. [19]

Zdroje: healthline.com, southerncross.co.nz, mayoclinic.org