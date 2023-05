Překyselení organismu bývá důsledkem špatné životosprávy. Jak na jeho odkyselení?

Acidóza neboli překyselení organismu je stav, kdy se v lidském organismu nachází přemíra kyselin, anebo naopak nedostatek zásad. Ustálený poměr mezi tvorbou a vylučováním kyselin a zásad zajišťuje v těle takzvaná acidobazická rovnováha, která je důležitá k udržení homeostázy, tedy stabilního vnitřního prostředí. Potřebná je však také pro správnou činnost enzymů, dobré trávení a určení rozvoje stárnutí.

Co způsobuje překyselení organismu?

Ačkoli správné fungování acidobazické rovnováhy reguluje tělo pomocí vlastních kompenzačních mechanismů, jak organismus stárne, dochází k jejich postupnému vyčerpávání. V takovém případě je riziko rozvoje acidózy stále vyšší. Překyselení organismu pak může napomáhat celá řada faktorů. Dobrou zprávou je, že většinu z nich můžeme sami ovlivnit. Jedná se typicky o:

zvýšený příjem jednoduchých cukrů,

nadbytek bílkovin,

nepoměr důležitých minerálů,

celkové množství přijaté potravy,

chronické záněty střev,

způsob úpravy jídel,

hltání a nedostatečné žvýkání potravy,

znečištěné ovzduší,

toxické látky,

mělký povrchní dech,

nedostatek pohybu,

stres.

Největší škodu způsobují zejména zmíněné jednoduché cukry, které lidé konzumují formou sladkostí a slazených sycených nápojů. Neplechu ale způsobuje i každodenní stres, kouření a nadměrné užívání léků.

Příznaky překyselení organismu

Jaké má překyselení organismu příznaky? Odhalit je může být opravdu oříšek, nejedná se totiž o nijak specifické projevy, ale o zcela běžné obtíže, které mohou souviset s celou řadou dalších nemocí. Mezi nejčastější příznaky překyselení organismu patří:

bolesti hlavy,

chronická únava,

tlak v oblasti žaludku,

střevní potíže,

kožní problémy,

oslabená imunita,

pálení žáhy,

podrážděnost,

celulitida,

zvýšený výskyt pórů v obličeji,

bledá, červená, šedá, nažloutlá nebo nazelenalá pleť,

suché a křehké vlasy,

problémy s lupy,

tenké nebo naopak velmi silné nehty.

Rizika spojená s překyselením organismu

Vybočení z acidobazické rovnováhy může mít za následek zdravotní komplikace, které mohou být vážného i banálnějšího charakteru. V kyselém prostředí se například velmi dobře daří mikroorganismům, které do těla přidávají další kyselý obsah ve formě výkalů. Důsledkem překyselení organismu se tak objevují například kvasinkové infekce, migrény, ale i únavový syndrom a poruchy imunity. Acidóza rovněž přispívá ke vzniku gynekologických obtíží, ekzémů i astmatu.

Dětský organismu je k překyselení citlivější než v případě dospělých. V jeho důsledku se tak u dětí mohou objevit různé alergie, poruchy soustředění anebo snížená imunita. Překyselené tělo navíc představuje ideální prostředí pro patogeny, které mohou způsobit:

problémy s trávením,

infekce,

svalové křeče,

poruchy srdečního rytmu,

kožní problémy.

V pokročilém stádiu mohou zhoršit anebo dokonce vyvolat i cukrovku, dnu, extrémní únavu, depresi a přetížení imunitního systému, což pak vede k další řadě závažných nemocí, kam se řadí třeba onemocnění srdce či rakovina. Podle některých odborníků může překyselení organismu negativně ovlivnit i hypotalamus mozku, který má vliv na spánek a relaxaci, jejichž narušení vede ke zhoršené koncentraci a podrážděnému chování.

Diagnostika acidózy

Zjistit překyselení organismu můžete zpravidla dvěma způsoby. Prvním je cílený monitoring pH moči nebo krve pomocí laboratorního vyšetření, přičemž správné hodnoty pH jsou 7,4. Druhým způsobem je odhalení překyselení organismu testem, který si můžete zakoupit v lékárně a provést si ho sami doma bez pomoci lékaře. Test funguje naprosto jednoduše. Lakmusové papírky stačí krátce ponořit do ranní moče a sledovat na něm barevné změny. Modrá zpravidla značí zásaditou a červená kyselou moč.

Jak na odkyselení organismu?

Jak už zaznělo výše, překyselení organismu velice úzce souvisí s životním stylem, převážně pak se stravou. Je proto velice důležité udržovat rovnováhu správným kombinováním kyselých a zásaditých potravin. Jaký tedy dodržovat při léčbě překyselení organismu jídelníček?

Základem je určitě zařadit do něj všechny hlavní živiny, jako jsou sacharidy, tuky, bílkoviny a vláknina. Dále je nutné dodržovat zcela jednoduché pravidlo: jednu porci kyselinotvorné potraviny „vynulujete“ jednou porcí zásadotvorné potraviny. Nikdy se nesnažte z jídelníčku zcela vysadit kyselinotvorné potraviny! Sice by vám nehrozila acidóza, ale zato by vás čekal výkyv na zcela opačnou stranu, který může rovněž přinést celou řadu zdravotních komplikací.

Kyselinotvornost a zásadotvornost jsou stavy, které určité potraviny po strávení vyvolají v našem těle. Při určování zásaditých a kyselých potravin se nenechte zmýlit jejich chutí. Například citrón, pro nějž je typická velice kyselá chuť, po strávení působí zásaditě. Mléko naopak kyselinotvorně.

Jaké potraviny patří mezi zásadotvorné?

téměř veškerá zelenina a zralé ovoce,

mořské řasy,

mléčně kvašená zelenina,

lněná, slunečnicová, dýňová a sezamová semínka,

bylinky,

sójové produkty.

Jaké potraviny patří mezi kyselinotvorné?

mléko a mléčné výrobky,

maso a uzeniny,

jednoduché cukry,

obiloviny (naklíčené ale mají menší kyselinotvorný dopad),

luštěniny (naklíčené mají menší kyselinotvorný dopad),

rajčata,

špenát,

jahody,

rebarbora,

veškeré sladkosti,

ořechy (s výjimkou mandlí),

mák,

tuky a oleje,

alkohol.

Odkyselení organismu: babské rady

I naše babičky věděly, jak důležitý smysl má při překyselení organismu dieta. Kromě toho sázely také na dostatek spánku či pohybu a také používaly bylinky na odkyselení organismu, jako je například andělika lékařská, bedrník obecný, bříza, kopřiva, pampeliška nebo černý bez. Některé babičky hovoří také o odkyselení organismu sodou.

Jaké další zásady dodržovat?

Zařaďte do jídelníčku zásadotvorné a neutrální potraviny.

Jezte pravidelně ovoce, zeleninu, luštěniny a celozrnné pečivo.

Ovoce je ideální sezónní – z klimatického pásma, kde žijete.

Při výběru celozrnného pečiva si dávejte pozor, aby to nebylo pouze obarvené bílé pečivo.

Snižte konzumaci bílého pečiva a dalších produktů z bílé mouky.

Zařaďte do jídelníčku zásadité potraviny, jako jsou brambory, pohanka, sója.

Omezte na minimum konzumaci alkoholu, kofeinu, jednoduchých cukrů a perlivých nápojů.

Pijte neperlivou vodu, zelené čaje, bylinné čaje a zeleninové šťávy.

Nejezte ve spěchu.

Pravidelně se hýbejte.

Zdroje: benu.cz, bezhladoveni.cz, lakarna.cz