Příznaky spály zpočátku připomínají běžnou angínu. Následně se přidává zarudlá vyrážka

Co je to spála?

Spála (latinsky scarlatina, anglicky scarlet fever) je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které nejčastěji postihuje děti do 15 let věku. Za jeho vznikem stojí bakterie známá jako Streptococcus pyogenes, která se mezi lidmi šíří vzdušnou cestou (kapénkovou infekcí) a přímým kontaktem, ale může se přenášet také skrze kontaminované předměty.

Inkubační doba spály se pohybuje v rozmezí jednoho až tří dnů. Jakmile dojde k nasazení vhodné léčby, pacient přestává být nakažlivý zhruba po 24 hodinách. Neléčený člověk nicméně může být infekční klidně i po dobu tří týdnů. Kromě toho je důležité poznamenat, že po prodělání spály sice vzniká imunita, ale ta funguje pouze proti toxinu produkovanému konkrétním streptokokem. Proto může člověk spálou za život onemocnět vícekrát. [1, 2, 3, 4]

Jak se projevuje spála?

Pokud se člověk nakazí spálou, jeho potíže se manifestují jako streptokoková angína se spálovou vyrážkou. K prvotním projevům se většinou řadí vysoké horečky, zimnice a celková únava. Kromě toho si pacienti stěžují také na silné bolesti v krku, které jim ztěžují polykání, a jejich mandle bývají na pohled oteklé, zarudlé a zanícené (objevují se zde bílé povlaky nebo hnisavé čepy).

Mezi další typické příznaky spály se pak řadí také nateklé lymfatické uzliny na krku, přičemž hlavně u malých dětí je možné zaznamenat i bolesti břicha nebo dokonce zvracení. Jazyk pacientů je zpočátku potažený bílým povlakem, který se po 2–3 dnech začne odlupovat. Následně je možné pozorovat charakteristický „malinový jazyk“, tedy jasně červené slizniční papily, které vystupují nad povrch.





Po několika dnech se objeví také červená kožní vyrážka, kterou lékaři označují jako makulózní nebo spálový exantém. Zasažené oblasti jsou na pohmat drsné a lidé běžně popisují, že pokožka při dotyku připomíná husí kůži, krupičku nebo třeba brusný papír. Nejčastěji se přitom tato vyrážka tvoří v podbřišku, na vnitřní straně stehen, v tříslech, v podpaží, na hrudi nebo v loketních jamkách.

V oblasti kožních záhybů vyrážka vytváří jakési čáry, kterým se říká také výsevové linie. Pokud pacient na pokožku zatlačí, exantém se postupně vytrácí a bledne. Pokožka nicméně zůstává drsná a v některých případech může i svědit. Kromě toho si mohou nemocní všimnout také drobných červených skvrn na patře, které jsou známé jako petechie.

Přestože tváře pacientů trpících spálou bývají většinou zarudlé (ale bez spálové vyrážky), pokožka v oblasti brady a úst může působit vybledlým dojmem. Tento stav není neobvyklý a odborně se označuje jako Filatovův příznak. Dalším typickým znakem spály jsou pak bělavé pupínky kolem nehtů nebo na ušních boltcích, což lékaři definují jako Šrámkův příznak.

Charakteristické příznaky spály:

Zhruba po čtyřech dnech začíná vyrážka samovolně ustupovat. Pokožka postupně zrohovatí a může se také cárovitě odlupovat (hlavně na dlaních a ploskách nohou), což je někdy pro pacienty velmi nepříjemné, protože místa zasažená exantémem mohou být velmi zarudlá nebo dokonce krvavá a někdy silně svědí. Toto stádium přitom trvá několik dnů, ale může to být dokonce až několik týdnů. [5, 6, 7, 8, 9, 10]

Spála u malých dětí

Pokud jde o výskyt spály, mezi nejvíce zasažené skupiny obyvatelstva patří děti ve věku od 3 do 10 let (někdy se uvádí od 5 do 15 let). To samozřejmě neznamená, že by se tímto onemocněním nemohli nakazit také mladší jedinci, ale v jejich případě je spála mnohem méně častá než u dětí navštěvujících mateřskou nebo základní školu.

Důvodem, proč více než 80 % případů spály tvoří právě děti, je vysoká infekčnost dané choroby, která se velice snadno šíří ve větších kolektivech, jako jsou například školy, školky, školní družiny nebo tábory. Zde často dochází k přenosu nejen skrze kapénky (při kýchání, kašlání či smrkání), ale také pomocí přímého kontaktu a kontaminovaných předmětů (například hračky).

Pokud jde o to, jaké má spála příznaky u dětí, můžete zde pozorovat všechny výše jmenované obtíže. Pro malé pacienty je navíc typická také nevolnost, ztráta chuti k jídlu, nepříjemná bolest břicha nebo třeba zvracení, což se u dospělých osob tak často v počátcích nemoci neobjevuje. K charakteristickým obtížím se pak samozřejmě řadí i malinový jazyk a zarudlá vyrážka.

V dnešní době mívá většina infekcí pouze mírný průběh a děti se s vyrážkou i dalšími obtížemi potýkají poměrně krátkou dobu. Napomáhá tomu především včasně nasazená antibiotická léčba a domácí rekonvalescence. Také jakékoliv závažnější komplikace jsou díky správné terapii poměrně vzácné. Přesto by se však dětská spála neměla podceňovat. [11, 12, 13, 14]

Spála u dospělých

Ačkoliv dospělé pacienty spála nepostihuje zdaleka tak často jako děti, může se rozvinout prakticky v jakémkoliv věku. Nejvíce ohrožení jsou přitom jedinci, kteří jsou citliví na toxiny produkované streptokokovými bakteriemi a nemají vůči nim vybudovanou dostatečnou imunitu. Ti se pak mohou nakazit například od svých potomků nebo ve větších kolektivech.

Pokud přemýšlíte, jaké má spála příznaky u dospělého pacienta, jde o velmi podobné projevy jako u dětí. Průběh nemoci je značně individuální, ale v některých případech může být o něco dramatičtější než v případě malých pacientů. Proto je nutné včas navštívit lékaře, který vám doporučí vhodný způsob léčby. Jinak může dojít k rozvoji závažných zdravotních komplikací a spála má navíc tendenci se opakovaně vracet. [15, 16, 17, 18]

Možné komplikace

Nedojde-li u pacienta ke včasnému nasazení vhodné léčby, což zahrnuje především podávání antibiotik, mohou se dostavit různě závažné přidružené potíže. To samé pak platí i v případě, kdy je terapie z nějakého důvodu předčasně ukončena. U některých pacientů se spála navíc opakovaně vrací, takže by si měli na jakékoliv doprovodné problémy dávat dobrý pozor.

Infekce se může postupem času rozšířit také na další místa, kam patří například nosní dutiny, oblast středouší, ledviny nebo třeba kosti. Neléčená spála může také způsobit poškození srdečního svalu, kloubů či nervů, což se projeví během několika týdnů. Mezi nejčastější komplikace spály se přitom řadí například následující stavy:

otékání patrových mandlí a jejich okolí (peritonzilární absces),

revmatická horečka spojená se zánětem kloubů a srdce,

osteomyelitida (zánět kostní dřeně),

glomerulonefritida (zánět ledvin),

meningitida (zánět mozkových blan),

pneumonie (zápal plic),

sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin).

K velice vzácným komplikacím pak můžeme zařadit třeba akutní selhání ledvin, endokarditidu, sepsi či syndrom toxického šoku. Zcela výjimečně se může objevit také nekrotizující fasciitida, což je závažné bakteriální onemocnění, které může bez okamžité léčby skončit smrtí pacienta. Některé výzkumy pak naznačují, že spála může zhoršit symptomy některých chorob, jako je obsedantně-kompulzivní porucha, Tourettův syndrom nebo ADHD. [19, 20, 21, 22]

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud u sebe nebo u svého potomka zaznamenáte vysokou horečku, zduření lymfatických uzlin na krku a výsev zarudlé vyrážky, kontaktujte lékaře, protože by se mohlo jednat právě o spálu, kterou je nutné začít okamžitě léčit. Co nejrychleji pak vyhledejte pomoc v případě, kdy se objeví některé z následujících potíží:

klidová dušnost,

zrychlené dýchání a bolest na hrudi,

dýchací potíže (stažení mezižeberních svalů, sípavé či chraplavé nadechování),

neschopnost polykat tekutiny nebo dokonce sliny,

neschopnost plně otevřít ústa,

celková zmatenost či neschopnost zůstat vzhůru,

závratě při sezení nebo stání,

slintání (u starších pacientů),

neutichající zvracení nebo průjem,

známky dehydratace. [23, 24, 25, 26]

