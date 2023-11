Smrt nezavinila porucha přístroje

Otazníky nad smrtí šedesátiletého muže po operaci tříselné břišní kýly trvají. Co přesně se stalo při operaci 22. června a proč muž o sedmnáct dní později náhle zemřel? A mají události na operačním sále souvislost s jeho smrtí?

Během celkové anestezie byl pacient napojen na dýchací přístroj. Objevily se ale u něj dýchací potíže a zástava srdce. Jeho mozek měl nedostatečný přísun kyslíku. Lékaři ihned začali prověřovat přístroj a resuscitovat muže.

„Čtyři lidé se mu snažili zachránit život a život mu zachránili,“ vysvětluje lékařský ředitel nemocnice Jan Mečl. „Odpojili ho od přístroje. To už bylo na sále hodně lidí. Hrozící katastrofa byla odvrácena.“

Přístroj byl okamžitě odstaven a kvůli podezření na jeho selhání prověřen technikem. Zároveň byla ustanovena ústavní znalecká komise v čele s lékařským ředitelem Mečlem. Jedním z důvodů ustanovení komise bylo podezření na selhání lidského faktoru.





Ihned po události na operačním sále nemocnice odeslala Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv „předběžné oznámení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku“. Pacient se začal zotavovat a komise vyšetřovala.

Když to zdravotní stav nemocného muže dovolil, byl přeložen nejdříve na JIP chirurgického oddělení a pak na standardní lůžkový pokoj. Jenže tam v podvečer 9. 7. zemřel.

Příčina smrti známa?

Muž zemřel podle MUDr. Mečla s příznaky masivní plicní embolie. „Embolii jsme viděli už během toho, co jsme se mu snažili zachránit život, na ultrazvuku,“ vysvětluje Mečl.

„Protože jsme přesvědčeni, že událost na sále souvislost se smrtí muže nemá, neuvědomili jsme policii, pouze doporučili pitvu,“ říká Mečl a dodává: „Úmrtí na embolii může nastat i po banálních a bezproblémových operacích. Naštěstí se jedná o dnes velmi vzácnou komplikaci.“

Otázku, co vše vedlo k nešťastnému konci, by měla zodpovědět dnešní soudní pitva.

Co selhalo na sále?

Komise v čele s lékařským ředitelem už 29. června, tedy několik dní před smrtí operovaného muže, došla k závěru, že příhoda na sále nebyla způsobena dýchacím přístrojem. Sdělila to SÚKL a podle Mečla šetřila dál.

Zdravotníci se zaměřili na prošetření všech složitostí, které náročnou operaci provázejí. Okruh, který je součástí dýchacího přístroje, je totiž velmi rozsáhlý, tvořený mnoha hadičkami a rourkami. Otázkou tedy je, zda byl přístroj, na kterém technik neshledal vadu, správně nastaven.

Chyba se mohla stát i při nastavování dýchacího okruhu, tedy oněch „hadiček“. A nakonec – byla reakce zdravotníků v inkriminovaném okamžiku adekvátní?

„Je třeba prošetřit všechny kroky,“ říká Jan Mečl. „Když zjistíme, že něco bylo špatně, může to být buď chyba člověka, nebo systému, těch procedur, které kolem každé operace jsou.“

Snahu o poctivé vyšetření případu neskrývá ani generální ředitel nemocnice Zdeněk Konrád: „Věřím, že míra zavinění bude objektivně stanovena. Z výsledků vyšetření pak vedení nemocnice vyvodí taková nápravná opatření, aby k podobným událostem v budoucnosti již nedocházelo,“ uvedl.

Mlžila nemocnice?

Na veřejnost se celá kauza dostala až v pondělí 11. července, kdy na ni upozornil deník Právo. Čtenáři byli překvapeni vyjádřením lékařského ředitele, že o ničem neví. „Důrazně se ohrazuji proti tomu, že bych kdy lhal nebo lžu,“ říká Jan Mečl.

„Na otázku novinářky, která mě zastihla při přecházení z budovy do budovy, jsem upřímně odpověděl, že v tuto chvíli nevím, na co se mě ptá.“ V reakci na medializaci případu začala událost šetřit jednak Policie ČR, jednak se do případu znovu vložil SÚKL. Jeho šetření probíhá v nemocnici dnes.

„Nemocnice poskytne SÚKL veškeré dokumentace a potřebné informace,“ řekl generální ředitel Konrád. „Budeme rádi, když nám SÚKL sdělí své závěry a my je porovnáme s poznatky naší komise,“ tvrdí také lékařský ředitel Mečl. „Dosud jsme v kauze nenašli viníka, na kterého bychom jednoznačně ukázali.“