Anabolické steroidy patří mezi zakázané látky. Přesto je někteří lidé zneužívají

Co jsou steroidy?

Steroidy jsou fyziologicky významné látky, které v těle vystupují jako pohlavní hormony, hormony kůry nadledvin, žlučové kyseliny, žlučové soli, D-vitamíny, cholesterol a jiné steroly. Fungují tedy jako signální molekuly a hrají důležitou roli při stavbě plazmatických membrán. Někdy se můžete setkat také s pojmy ergosteroly a fytosteroly, což jsou přírodní steroidy nacházející se v houbách a rostlinách.

V souvislosti s negativním působením steroidů na lidské zdraví máme na mysli především anabolické steroidy. Jedná se o uměle vyrobené varianty mužského hormonu testosteronu, které se předepisují k léčbě některých hormonálních onemocnění a či při atrofii svalové hmoty. V amatérské kulturistice a bohužel i v profesionálním sportu je ale někteří sportovci zneužívají za účelem lepšího výkonu a zvětšení objemu svalové hmoty. [1, 2, 3, 4, 5]

Anabolické steroidy v kulturistice

Nelegální anabolické steroidy zneužívají někteří sportovci (zejména kulturisti), protože jim pomáhají rychleji budovat svalovou hmotu. Někteří lidé je proto užívají pravidelně, aby měli co nejrychleji vyrýsované svaly a minimum tuku v těle. Na profesionální úrovni jsou anabolické steroidy považovány za doping a při jejich zneužití je sportovci zakázáno soutěžit.





Anabolické steroidy nejsou bez lékařského předpisu legální. Dlouhodobé užívání může skutečně závažně a nevratně poškodit zdraví, proto před jejich užíváním odborníci varují. V prostředí fitness se ale tyto látky bohužel objevují poměrně často. Někteří lidé dokonce věří, že nejde o nic nebezpečného a vnímají je jako prostředek, který jim umožní být v kondici.

Prodávané steroidy tudíž nejsou legální léčiva a nemusí splňovat žádné zákonem dané normy. Mnohdy tak obsahují i několikanásobně vyšší množství účinných látek, než výrobce udává. Uživatelé tak často vůbec nevědí, co si vlastně do těla dávají. Na černém trhu se anabolické steroidy prodávají v různých formách. Běžné jsou tablety, náplasti, gely i injekce.

Mezi uživateli anabolických steroidů se poměrně často objevují jedinci trpící tzv. muskulární dysmorfií. Jedná se o poruchu příjmu potravy, při které si dotyčný připadá slabý a nedostatečně vyvinutý. Je posedlý cvičením a snaží se neustále nabírat svalovou hmotu, aby byl co nejmohutnější. Tato porucha příjmu potravy postihuje častěji muže než ženy. [6, 7, 8, 9, 10]

Vedlejší účinky steroidů viditelné na první pohled

Zadržování vody : při užívání anabolických steroidů je možné zaznamenat nárůst tělesné hmotnosti, což si většina lidí vysvětluje zvětšením svalové hmoty. Ve skutečnosti jde o důsledek zadržování vody.

: při užívání anabolických steroidů je možné zaznamenat nárůst tělesné hmotnosti, což si většina lidí vysvětluje zvětšením svalové hmoty. Ve skutečnosti jde o důsledek zadržování vody. Gynekomastie : když se do mužského těla dostává hodně testosteronu, vzniká z něj estrogen, který vede ke zbytnění prsní žlázy. Po vysazení anabolik se může stav prsní žlázy vrátit do normálu, ale neplatí to zdaleka ve všech případech.

: když se do mužského těla dostává hodně testosteronu, vzniká z něj estrogen, který vede ke zbytnění prsní žlázy. Po vysazení anabolik se může stav prsní žlázy vrátit do normálu, ale neplatí to zdaleka ve všech případech. Akné : vyšší množství testosteronu v těle vede ke zvýšené produkci mazu. Uživatelé anabolických steroidů tak mívají mastnější pleť nebo se u nich objevuje akné na obličeji a v horní části zad.

: vyšší množství testosteronu v těle vede ke zvýšené produkci mazu. Uživatelé anabolických steroidů tak mívají mastnější pleť nebo se u nich objevuje akné na obličeji a v horní části zad. Padání vlasů : muži užívající anabolické steroidy po delší dobu mohou pozorovat změny i na porostu hlavy, protože jim začnou vlasy řídnout a vypadávat. [ 11 , 12 , 13 , 14 ]

Vliv anabolických steroidů na metabolismus a orgány

Zvýšený cholesterol : anabolické steroidy ovlivňují metabolismus cholesterolu. Přispívají ke snížení hladiny „hodného“ HDL cholesterolu, špatný LDL cholesterol se naopak zvyšuje. U uživatelů anabolických steroidů je možné zaznamenat pokles HDL cholesterolu až o 50 %.

: anabolické steroidy ovlivňují metabolismus cholesterolu. Přispívají ke snížení hladiny „hodného“ HDL cholesterolu, špatný LDL cholesterol se naopak zvyšuje. U uživatelů anabolických steroidů je možné zaznamenat pokles HDL cholesterolu až o 50 %. Kardiovaskulární onemocnění : z výše uvedeného důvodu stoupá také riziko onemocnění srdce a cév. Pokud dojde k poškození cév přivádějících krev do mozku, jde o cerebrovaskulární poškození. Uživatelé steroidů mohou trpět hypertenzí a mají vyšší riziko mrtvice a infarktu myokardu.

: z výše uvedeného důvodu stoupá také riziko onemocnění srdce a cév. Pokud dojde k poškození cév přivádějících krev do mozku, jde o cerebrovaskulární poškození. Uživatelé steroidů mohou trpět hypertenzí a mají vyšší riziko mrtvice a infarktu myokardu. Potíže s plodností : užívání anabolických steroidů potlačuje přirozenou tvorbu testosteronu v těle. Muži pak často trpí zmenšením varlat (až atrofií), úbytkem počtu spermií či dokonce neplodností. Atrofie varlat totiž může být nevratná.

: užívání anabolických steroidů potlačuje přirozenou tvorbu testosteronu v těle. Muži pak často trpí zmenšením varlat (až atrofií), úbytkem počtu spermií či dokonce neplodností. Atrofie varlat totiž může být nevratná. Poškození jater : zejména anabolické steroidy ve formě perorálních tablet představují ohromnou zátěž pro játra. Odbourávání látek v nich obsažených je pro játra tak náročné, že může dojít k jejich poškození. Kromě jater jsou ve velkém ohrožení také ledviny.

Riziko vzniku nádorů: dlouhodobé užívání anabolických steroidů zvyšuje riziko onkologických onemocnění. U mužů jde nejčastěji o rakovinu varlat a rakovinu prostaty. Hrozí také rakovina jater.

Vedlejší účinky anabolických steroidů u žen

Poruchy menstruačního cyklu : u žen zasahují anabolické steroidy do menstruačního cyklu. Cyklus je hodně nepravidelný. Dokonce může dojít k úplnému vymizení menstruace, což se označuje jako amenorea.

: u žen zasahují anabolické steroidy do menstruačního cyklu. Cyklus je hodně nepravidelný. Dokonce může dojít k úplnému vymizení menstruace, což se označuje jako amenorea. Maskulinizace : nadbytek testosteronu vede k tomu, že ženě zhrubne hlas, začnou jí padat vlasy a objeví se ochlupení na tváři a na těle. Ke změnám může docházet i v intimních partiích, a to v podobě nápadného zvětšení klitorisu. Ten pak může vypadat jako malý penis.

Anabolické steroidy sice zneužívají primárně muži, ale i mezi ženami se najdou takové, které touží po svalnatém vyrýsovaném těle. Vliv těchto látek na ženský organismus je ale pochopitelně negativní a vede ke ztrátě typických ženských rysů. [15, 16, 17, 18]

Anabolické steroidy a psychika

Při dlouhodobém užívání anabolických steroidů lze pozorovat také negativní vliv na lidskou psychiku. Objevit se mohou jak návaly agresivity a nervosvalové napětí, tak i depresivní stavy a psychotická onemocnění. Uživatel může trpět poruchami spánku a jsou u něj patrné výrazné změny v chování spolu s náladovostí.

Zneužívání anabolických steroidů je riskantní také v tom, že na nich může vznikat závislost. Tato závislost je ale spíše psychická. Ke vzniku závislosti na steroidech jsou nejnáchylnější lidé, kteří mají nízké sebevědomí, případně trpí svalovou dysmorfií a jinými psychickými problémy. Uživatelé steroidů si zkrátka zvyknou na to, že vypadají podle jejich měřítek hezky, a nedokážou si představit, že by to mohlo být někdy jinak. [19, 20, 21, 22]

