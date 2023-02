Podpořit plodnost můžete slunečnicovými semínky či citrusovými plody. Pomohou i některé bylinky

Základ podpory plodnosti

Klíčem k otěhotnění je samozřejmě pohlavní styk, ideálně opakovaný, ve dnech před a během ovulace. Jakmile je vajíčko zralé, uvolňuje se z vaječníku, pak putuje vejcovodem k děloze, přičemž je životaschopné pouze asi 24 hodin po uvolnění. Spermie ovšem může přežít v ženském reprodukčním traktu až čtyři nebo pět dní a na vajíčko tak v podstatě počkat.

Pokud je během tohoto časového období oplodněno vajíčko spermií, bude pokračovat v cestě dolů k děloze, kde se implantuje do děložní výstelky. Aby se vám podařilo úspěšně počít, měli byste se snažit být co nejzdravější. Co přesně to znamená?

Dostat se na zdravou váhu

Zlepšení stravovacích a pohybových návyků

Vyloučit nebo výrazně omezit alkoholu

Přestat kouřit, pokud kouříte

Omezit kofein

Vitamíny na podporu plodnosti a jejich zdroje

Přestože neexistuje žádná konkrétní strava, u které by byly prokázány zvýšené šance na početí, výživná a vyvážená strava může určitě pomoci podpořit celkové zdraví, včetně reprodukčního zdraví, a to u mužů i žen. Níže naleznete seznam zdravých potravin, které jsou bohaté na určité vitamíny nebo jiné látky, čímž podporují plodnost.

Slunečnicová semínka

Jádra slunečnicových semen jsou bohatá na vitamin E, což je základní živina, která u některých jedinců zvyšuje počet spermií a jejich pohyblivost. Slunečnicová semínka jsou navíc naplněna kyselinou listovou a selenem, které jsou důležité pro mužskou i ženskou plodnost.

Citrusové plody

Citrusové plody, jako jsou pomeranče a grapefruity, jsou jedním z nejlepších zdrojů vitaminu C. Obsahují také polyamin putrescin, který podle některých výzkumů zvýšil potenciál zlepšit zdraví vajíček a spermatu.

Uzrálé sýry

Sýry jako je starý čedar, parmezán apod. mohou zlepšit zdraví spermií. Zralé sýry mají vysoký obsah polyaminů. Polyaminy jsou bílkoviny nacházející se v rostlinných a živočišných produktech. Přirozeně se vyskytují také u lidí.

Pasterizované mléčné výrobky

Tyto výrobky jsou bohaté na nasycené tuky, což je zvláště výhodné pro plodnost. Jsou také dobrým zdrojem vitamínů rozpustných v tucích, včetně vitamínů A, E, D, K a K2.

Játra

Játra, zejména kravská, jsou jednou z nejvíce výživných látek. Jsou plná vitamínů rozpustných v tucích, včetně vitaminu A, který je obtížné získat jinde ve stravě.

Rajčata

Rajčata mají vysoký obsah živiny lykopenu, silného antioxidantu, který může pomoci zvýšit vaši plodnost. Lykopen byl rozsáhle studován pro jeho potenciální roli při zlepšování mužské plodnosti. Jedna studie zjistila, že užívání 4 mg až 8 mg lykopenu denně po dobu 8 až 12 měsíců vedla ke zlepšení zdraví spermatu a zvýšení míry těhotenství

Luštěniny

Luštěny jako fazole a čočka jsou vynikajícím zdrojem vlákniny a kyseliny listové, které jsou zásadní pro udržení zdravé hormonální rovnováhy. Čočka také obsahuje vysoké hladiny polyaminového spermidinu, který může pomoci spermatu oplodnit vajíčko. Čočka a fazole mají také vysoký obsah bílkovin, což může pomoci podpořit zdravější ovulaci.

Vlašské ořechy

Vlašské ořechy jsou bohaté na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. To je také důvodem, který vedlo vědce k tomu, aby prozkoumali, zda mohou podporovat plodnost. Podle jedné menší studie bylo zjištěno zlepšení vitality, pohybu a tvaru spermií.

Vejce

Vaječné žloutky dodávají člověku potřebné železo, vápník, zinek, vitamín B6, folát a vitamín B12. Obsahují také vaječný vitamin A. Vaječné žloutky slepic z volného chovu jsou také extrémně bohaté na omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA zvyšující plodnost.

Bylinky na podporu plodnosti

Byliny na plodnost jsou obecně bezpečné, přesto ti, kteří se je rozhodnou používat, by se raději měli poradit s lékařem, který je s nimi obeznámen a může lépe objasnit, jak ovlivňují různé aspekty plodnosti.

Léčivé látky se postupem času během užívání kumulují, přičemž účinky léčby se obvykle projeví po 60 až 120 dnech. Jsou mimo jiné také závislé na menstruačním cyklu. Pokud se však žena rozhodne pro umělé oplodnění, měla by se vyvarovat bylinné léčby.

Ženšen

V tradiční čínské medicíně se ženšen používá jako afrodiziakum a také k léčbě s poruchou erekce. Ženšen by měl zlepšit počet spermií u mužů a může být léčivým prostředkem pro některé muže trpící erektilní dysfunkcí. Dokáže také zlepšit výkon spermií. Tato bylinka se však nedoporučuje ženám, které chtějí otěhotnět.

Drnek obecný (lidově mnišský pepř)

Drnek obecný používali tisíce let staří Egypťané, Řekové a Římané k léčbě řady gynekologických stavů. V Evropě je dnes široce používán k léčbě obtíží při PMS, nepravidelností menstruačního cyklu a děložního krvácení. V Německu je Drnek obecný hojně předepisován rodinnými lékaři při ženských obtížích a je tedy doporučován především pro zlepšení ženské plodnosti.

Ašvaganda (Vitánie snodárná)

Ašvaganda, známá rovněž pod názvem indický ženšen, se také označuje jako ajurvédská rasayana nebo „omlazovač“. Ašvaganda je v ajurvédské medicíně považována za pomoc při plodnosti. Údajně zlepšuje endokrinní systém, a tím reguluje nadledviny a štítnou žlázu, což může pomoci vyrovnat reprodukční hormony. Měla by navíc sloužit k posílení vaječníků, dělohy a imunitního systému.

Červený jetel

Tato bylina obsahuje rostlinné estrogeny, které mohou pomoci zvýšit plodnost u žen s nedostatkem estrogenu. Červený jetel může také pomoci při nápravě jizev vejcovodu kvůli jeho protizánětlivým vlastnostem. Předpokládá se, že navíc reguluje nepravidelný menstruační cyklus a může být podpůrnou bylinou při nevysvětlitelné neplodnosti.

Maca peruánská

Maca patří mezi nejstarší bylinky světa, jež využívali už starověcí Inkové. Předpokládá se, že Maca peruánská zlepšuje libido, počet spermií a jejich pohyblivost. Aktivně podporuje vytrvalost a může napravit erektilní dysfunkci. Dále může stimulovat energii, neměla by se tedy užívat před spaním, a také podporovat psychickou a fyzickou odolnost.

