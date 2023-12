Příčiny bolesti v krku zahrnují virové i bakteriální infekce. Vzácněji může být na vině rakovina

Co způsobuje bolest v krku?

Přemýšlíte, jaké může mít bolest v krku příčiny a zda je možné, že se ve vašem případě jedná o nějaké závažnější onemocnění? Valná většina pacientů, kteří navštíví lékaře kvůli bolesti v krku, se potýká s běžnou virovou infekcí, která se dá snadno vyléčit během několika dnů. Závažnější zdravotní obtíže jsou na vině zřídka, ale lékař by je měl vždy brát v potaz a situaci nepodceňovat.

Mezi závažnější příčiny bolesti v krku se řadí třeba akutní epiglotitida, nádory či zánětlivé komplikace angín. Za rozvoj obtíží však může být zodpovědné také mechanické poškození nebo podráždění oblasti krku, což je dáno třeba pobytem v prašném či zakouřeném prostředí. Dalším nepříznivým faktorem je pak i suchý vzduch v příliš vytopených místnostech.

Některé další příčiny bolesti v krku:

Virová infekce

Zdaleka nejčastěji je za rozvoj bolesti v krku při polykání, otoku a zarudnutí zodpovědný zánět. Většinou se přitom jedná o banální virovou infekci horních dýchacích cest (HCD), se kterou se lidé potýkají hlavně během jarních a podzimních měsíců. Vzhledem k tomu, že toto běžné nachlazení může mít na svědomí celá řada různých virových původců, lidský organismus si proti němu nedokáže vybudovat trvalou imunitu.

Pokud se bolest v krku opravdu pojí s virovou infekcí, pacient dříve či později zaznamená také další projevy, které mohou být velice rozmanité. Sem patří třeba bolesti hlavy, bolest kloubů a svalů, zvýšená teplota (do 38 °C), chrapot, rýma či kašel. Všimnout si můžete také výrazného zarudnutí krčních mandlí, stěny hltanu a sliznice nosní dutiny, přičemž jazyk bývá často pokrytý bílým povlakem. [6, 7, 8]

Bakteriální infekce

Kromě virů mohou být za rozvoj zánětu zodpovědné také některé druhy bakterií, které se při oslabení imunitního systému rychle množí a způsobují lidem řadu obtíží. Typická je třeba úporná bolest v krku a teplota, která stoupne nad 38 °C a většinou pacienta trápí déle než tři dny. Mezi další symptomy se pak řadí třeba otok krčních mandlí, povlak na jazyku nebo reaktivní lymfadenopatie.

V případě bakteriálního zánětu si pacienti často stěžují na jednostranné obtíže, tedy bolest krku na levé straně či bolest v krku na pravé straně. Toto nepříjemné škrábání nebo pálení nemocným znesnadňuje polykání i mluvení. Kromě toho pak mohou zaznamenat také bolest uzlin na krku na dotek, zimnici, bolesti hlavy, bolest svalů a kloubů nebo třeba malátnost a celkovou únavu.

Že se skutečně jedná o bakteriální zánět, je možné odhalit prostřednictvím CRP testu. Ten se soustředí na množství C-reaktivního proteinu, což je bílkovina, která se podílí na přirozené imunitní reakci organismu. Pokud je její hladina několikanásobně zvýšená, lékaři poznají, že se s největší pravděpodobností jedná o akutní bakteriální infekci.

A proč je důležité odlišit, zda jsou na vině viry, nebo naopak bakterie? Ačkoliv oba původci mohou mít na svědomí velice podobné příznaky, záněty, které vyvolávají, vyžadují jiný způsob léčby. Virová infekce v krku brzy sama ustoupí, a proto je terapie většinou pouze symptomatická. Bakteriální zánět krku je však nutné řešit antibiotiky v kombinaci s lokálními antiseptiky či antiflogistiky. [9, 10, 11]

Angína

Pokud vás trápí bolest při polknutí v kombinaci s dalšími doprovodnými projevy, jako je zarudnutí, otok nebo únava, jistě vás napadlo, že by na vině mohla být angína (tonzilitida). Pod tímto názvem se ukrývá akutní zánět krčních mandlí (nejčastěji patrových), mezi jehož příznaky se řadí především svíravá bolest v krku, polykací obtíže, otok mandlí, chrapot, kašel, horečka, zimnice nebo zvětšené mízní uzliny.

Angína může mít virový, mykotický či bakteriální původ, ačkoliv první dva případy jsou poměrně vzácné. Zhruba v 90 % případů je za rozvoj onemocnění zodpovědná bakterie Streptococcus pyogenes, která se mezi lidmi šíří vzdušnou cestou (kapénkami). Problémy způsobují také další patogeny (stafylokoky, pneumokoky, hemofilus), ale průběh infekce bývá mírnější.

Problematické pak mohou být také zánětlivé komplikace angín, které většinou postihují pouze jednu stranu krku a špatně reagují na antibiotickou léčbu. Sem patří třeba absces nebo paratonzilární flegmóna. Pokud lékaři odhalí, že se skutečně jedná o některý z těchto problémů, pacient musí podstoupit ošetření na specializovaném ORL pracovišti. [12, 13, 14]

Faryngitida

Intenzivní pálení v krku, které se objevuje hlavně při polykání a někdy přechází v silnou bolest ucha, může mít na svědomí také zánět hltanu bez postižení mandlí (faryngitida). Tento zánět v krku, za jehož rozvoj mohou být zodpovědné viry, bakterie nebo plísně, je mezi lidmi poměrně častý. Může mít akutní i chronický průběh.

Mezi typické příznaky faryngitidy se řadí především bolesti v krku, polykací obtíže, horečky a celkový pocit schvácenosti. Na rozdíl od angíny (která bývá spíše bakteriálního původu) se u pacientů trpících faryngitidou častěji objevuje rýma, pálení v nose, slzení, kýchání a suchý kašel. V případě pacientů do 2 let věku mívá nemoc obvykle virový původ, u dětí starších 5 let se pak většinou jedná o infekci streptokokovou. [15, 16, 17]

Laryngitida

Další příčinou bolení v krku může být zánět hrtanu (laryngitida), který postihuje hlavně děti batolecího a školního věku. U těch vyvolává celou řadu zdravotních komplikací, kam patří třeba silné škrábání v krku, chrapot, dočasná ztráta hlasu, zvýšená teplota nebo horečka, dušnost, bolest na hrudi a především charakteristický štěkavý kašel.

Laryngitida patří mezi časté komplikace virových infekcí, které se projevují v horních dýchacích cestách a způsobují zduření sliznice hrtanu. Nejvíce ohrožené jsou přitom malé děti, jejichž dýchací cesty jsou úzké, a otok v oblasti hrtanu tak může způsobit řadu komplikací nebo dokonce smrt. Proto není radno laryngitidu podceňovat. [18, 19, 20]

Akutní epiglotitida

Nebezpečný může být také zánět hrtanové příklopky (odborně akutní epiglotitida), což je chrupavčitá destička, která při polykání uzavírá vstup do průdušnice a zároveň brání vniknutí potravy a tekutin do horních dýchacích cest. Vlivem zánětu však bývá hrtanová příklopka oteklá a několikanásobně se zvětšuje. To může způsobit částečnou neprůchodnost nebo úplné uzavření průdušnice.

Akutní epiglotitida nejvíce trápí batolata a předškolní děti, u nichž vlivem odlišného anatomického uspořádání hrozí daleko větší riziko obstrukce dýchacích cest. Za rozvoj obtíží je nejčastěji zodpovědná bakterie Haemophilus influenzae typu B. Mezi typické příznaky tohoto onemocnění se pak řadí hlavně:

silná bolest v krku,

problémy s polykáním,

zvýšená teplota nebo horečka,

dechová tíseň,

tichý hlas a pokašlávání,

celková schvácenost,

hypoxie (nedostatek kyslíku).

Rozvoj obtíží je v tomto případě velice rychlý a dramatický. Pokud je pro pacienta každý nádech obtížný a doprovází ho srkavý nebo bublavý zvuk, okamžitě byste měli kontaktovat záchrannou službu. Jinak by se mohl udusit v důsledku ucpání dýchacích cest. Sami se pokuste pacienta uklidnit, přiložte mu na krk studený obklad a uložte ho do sedu či polosedu. [21, 22, 23]

Kvasinková infekce

V tomto případě mají bolest v krku na svědomí kvasinky z kmene Candida, které jsou přirozenou součástí ústní a střevní mikroflóry. Za normálních okolností člověku žádným způsobem neškodí, ale pokud dojde k jejich přemnožení, způsobují kandidózu, což je houbová infekce, která u člověka vyvolává celou řadu nepříjemných zdravotních komplikací.

Pokud se infekce dostane na sliznici dutiny ústní a rozšíří se také do krku, pacienti mohou zaznamenat nesnesitelné škrábání, pálení nebo řezání. Kromě toho se pak objevují také afty a výjimkou není ani bílý povlak na jazyku. Co se týče léčby, vhodné je nasadit antimykotika a podobně jako u bakteriální infekce se dají využít také antiflogistika nebo antiseptika. [24, 25]

Infekční mononukleóza

Další možnou příčinou bolesti v krku je infekční mononukleóza, jejímž původcem je v naprosté většině případů virus Epstein-Barrové (EBV). Toto onemocnění se mezi lidmi šíří slinami při úzkém kontaktu, takže rizikové je hlavně sdílení cigarety, pití ze stejné lahve či sklenice, líbání nebo konzumace jednoho společného jídla.

Nástup nemoci je většinou pozvolný. Objevují se nespecifické příznaky, jako je právě začínající bolest v krku, únava, horečka, bolest hlavy, nadměrné pocení či nevolnost. Dále si můžete všimnout nápadného zvětšení lymfatických uzlin na krku, v podpaží a v tříslech nebo typických projevů, jako jsou otoky víček, petechie na patře, zvětšené mandle a bělavé čepy. [26, 27, 28]

Zánět štítné žlázy

Pokud se objeví dlouhotrvající bolesti v krku, na vině mohou být také tyreoiditidy, což jsou akutní, subakutní či chronické záněty štítné žlázy. Za rozvoj prvních dvou forem jsou zodpovědné viry či bakterie a příznaky zahrnují vznik otoku, zarudnutí a horkost v oblasti štítné žlázy, ale také bolest v krku vystřelující do brady a do uší. Chronický zánět pak mají na svědomí poruchy imunitního systému. [29, 30]

Problémy s hlasivkami

Rozvine-li se u pacienta onemocnění hlasivek, mezi typické symptomy patří chrapot, silná bolest v krku nebo problém při tvorbě řeči vlivem otoku. Za tyto obtíže může být zodpovědné třeba přetěžování hlasivek (například u zpěváků), ale svou roli hraje i konzumace studených nápojů a prochladnutí. Pomoci může inhalace, kloktání a popíjení slané vody. Hlasivky by pak měl pacient udržovat v klidu a v teple. [31, 32]

Alergie

Výjimkou není ani bolest v krku, která souvisí s nepřiměřenou reakcí horních dýchacích cest na kontakt s vnějšími alergeny. Problémy mohou způsobit například pyly, roztoči, prach, chemikálie, plísně, zvířecí alergeny i některé potraviny. Organismus na tyto látky reaguje podrážděním v oblasti krku, objevuje se kašel a rýma, dochází k slzení a pacienty trápí i vyrážka a celková únava. [33, 34]

Trauma

Kromě různých onemocnění a zdravotních komplikací se může bolest v krku objevit také jako reakce na úraz nebo mechanické poškození. K rozvoji obtíží přispívají například různá traumata v oblasti dýchacích a polykacích cest, ale i poleptání nebo třeba přítomnost cizího tělesa. U dětí je pak na vině často vdechnutí nebo pozření předmětů, které následně uvíznou v hrtanu.

Pokud má lékař podezření na traumatický původ bolesti, měl by důkladně zkontrolovat, zda u pacienta nehrozí porušení kontinuity dýchacích cest, což by mohlo později způsobit hlubokou krční infekci a řadu dalších komplikací. Je-li na vině přítomnost cizího tělesa, mělo by být co nejrychleji identifikováno a odstraněno, ale pouze odborníkem.

Jestliže dojde k poleptání, člověku hrozí jizvení, neprůchodnost a perforace jícnu. V rámci první pomoci byste měli korozivní látku rozředit vodou nebo slabým neutralizačním roztokem. Nikdy nevyvolávejte zvracení, ale rychle zkontrolujte chemické složení požité chemikálie, o dalším postupu se telefonicky poraďte s toxikologickým centrem a zajistěte pacientovi převoz do nemocnice. [35, 36]

Nádorové onemocnění

Mezi nejzávažnější příčiny bolesti v krku se samozřejmě řadí nádory v oblasti hlavy a krku, jako je například rakovina hrtanu nebo rakovina jícnu. Typické projevy zahrnují třeba pocit knedlíku v krku, dlouhotrvající chrapot, ztížené polykání, zápach z úst či přítomnost krve ve slinách a hlenu. Bolest v krku se dostavuje spíše až v momentě, kdy nádor postoupí do některého z pozdějších stádií. [37, 38, 39]

