Rozšíření zornic je projevem poranění či požití drog. V rámci očního vyšetření bývá vyvoláno záměrně

Rozšířené zornice v oku se odborně nazývají mydriáza a mohou zasáhnout jedno, ale i obě oči. Vyznačují se tím, že černý střed očí je větší než obvykle. Naopak miózou se označuje zúžení zornic. Obvykle se u dospělého jedince velikost zornic pohybuje mezi 2 a 8 mm v závislosti na světelných podmínkách, přičemž se běžně mění z důvodu regulace světla vpuštěného do oka.

V duhovce se vyskytují drobné svaly, které jsou za změnu velikosti zornice zodpovědné, konkrétně jde o musculus dilator pupillae. Na velikost zornic má vliv i parasympatikus a sympatikus, přičemž rozšiřování zornic se týká sympatiku. Typicky se zornice zmenšují při jasném světle, zvětšují naopak za tmy. Tím korigují, kolik světla se do oka dostane.

Ke zmenšení zornic dochází do jisté míry vlivem stárnutí, nebo když se člověk soustředí na blízký předmět. Na druhou stranu rozšíření zornic nastává, pokud se dotyčný cítí v ohrožení (zaostření z důvodu lepší viditelnosti) nebo jeho pohled spočine na něčem, co se mu líbí. Za zajímavý fakt pokládáme, že dle studií jsou ženy s většími zornicemi pro muže atraktivnější. Nicméně pokud zornice zůstávají rozšířené, ačkoli k tomu není zjevný důvod, může se jednat o projev vážnějšího zdravotního problému. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Příčiny rozšířených zornic

Za rozšířením zornic může stát:





oční vyšetření,

léky (antidepresiva, antihistaminika, léky proti záchvatům či nevolnosti, atropin, botulotoxin),

poranění oka, mozku či jiné zdravotní potíže (Adieho syndrom, anizokorie či migréna),

drogy (kokain, extáze, LSD, metamfetamin, psychedelické houby),

vyšší hladina oxytocinu v těle.

Některé léky mají dopad na svaly ovládající velikost zorniček a mohou tak způsobit jejich rozšíření, jedná se o atropin (k léčbě žaludečních problémů, otrav a potíží se srdečním rytmem), antihistaminika (difenhydramin a dekongestiva), léky proti nevolnosti (dimenhydrinát) nebo náplast se skopolaminem, léky na Parkinsonovu chorobu (amantadin), léky proti záchvatům (fenobarbital či topiramat), antidepresiva (amitriptylin) a botulotoxin.

V rámci očního vyšetření či před operací rozšiřují lékaři zorničky záměrně, a to látkami zvanými mydriatika, která jsou součástí očních kapek. Mydriatika obvykle působí 4 až 8 hodin a kromě citlivosti na jasné světlo je zpravidla nedoprovází nežádoucí účinky. Naproti tomu anticholinergika se objevují v různých lécích na předpis a jako vedlejší účinky se uvádí rozmazané vidění či závrať.

Dále rozšířené zornice způsobují drogy a to tím, že zpomalují reakci svalů v duhovce na světlo. Alkohol či marihuana sice jejich přímou příčinou nejsou, ale údajně snižují schopnost adaptovat se na různé světelné podmínky v průměru na 2 hodiny po jejich požití. Rozšíření zornic prý nastává i po vdechnutí vůně či dotyku jistých rostlin, jako je durman obecný či durmanovec.

Migréna pak někdy vyvolává benigní epizodickou jednostrannou mydriázu, kdy dochází k rozšíření pouze jedné zornice. Dalším příznakem spolu s bolestí hlavy přitom bývá rozmazané vidění. Zpravidla nejde o nic vážného a zornička se zas zmenší do několika hodin, někdy však tento stav trvá i pár dnů. Kromě toho je rozšíření zorniček projevem mikrovaskulární obrny lebečních nervů, tedy zamezení průtoku krve nervy.

Na vině může být i úraz hlavy, mrtvice nebo nádor, kdy vzniklý tlak poškozuje svaly duhovky. Narušit funkci nervů či svalů v této oblasti může též poranění oka (údery pěstí nebo kontakt s chemickými látkami), to ale nastává i po operaci očí (např. při odstranění šedého zákalu či transplantaci rohovky). Někdy poranění oka vede ke změně vidění, nebo dokonce slepotě, a proto je nutné s vyhledáním lékařské pomoci neotálet.

Způsobit mydriázu může i aniridie. Jedná se o vrozenou oční vadu, kdy se jedinec narodí buď jen s částečnou, nebo vůbec žádnou duhovkou, kvůli čemuž bývají dotyční velmi citliví na světlo. Pod pojmem Adieho syndrom se pak rozumí neurologická porucha, kdy je jedna zornice zvětšená oproti druhé. Projevuje se oslabenými šlachovými reflexy či jejich absencí.

Rozšířené zorničky se též přičítají vyšší hladině oxytocinu v těle, což je hormon ovlivňující reprodukci, porod nebo hladinu testosteronu. K jeho zvýšení dochází i tehdy, pokud vás někdo přitahuje. Mimoto však může být rozšíření zornic v těhotenství známkou eklampsie. Tehdy je třeba problém řešit ihned. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Doprovodné projevy rozšířených zornic

Rozšíření zornic může vyvolat citlivost na světlo, rozmazané vidění, podrážděnost očí a tlak v této oblasti či čele. V některých případech se dostavují závratě, bolest hlavy nebo potíže se spánkem. Pokud je na vině obrna, může se projevit i pokleslým očním víčkem či sníženou schopností s okem pohybovat. Jestliže za rozšířením zorniček stojí užívání drog nebo léků, vedlejšími projevy bývají i záchvaty, křeče, suchá kůže, horečka a zarudnutí. [15, 16, 17]

Diagnostika

Pokud si všimnete, že máte zornice rozšířené bez zjevné příčiny, nebo se u vás projeví některý z doprovodných symptomů, je zapotřebí navštívit lékaře. Neodkladně se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc tehdy, pokud došlo k rozšíření zornic následkem úrazu hlavy.

Lékař obvykle provádí fyzikální vyšetření, přičemž si podrobně prohlédne oči a zjišťuje, jak oči reagují na světlo a tmu. Zároveň si všímá jakýchkoli abnormalit. Rovněž se dotyčného ptá, jestli užívá nějaké léky nebo drogy. Kvůli tomu může i trvat na krevních testech. V případě poranění hlavy a k odhalení jiných problémů se přistupuje ale i k zobrazovacím testům, tedy magnetické rezonanci a CT. [18, 19, 20]

Léčba

Rozšířené zorničky většinou nevyžadují zvláštní léčbu a samy se navrátí do původního stavu. To zvláště platí, pokud tento stav vyvolaly oční kapky. Dotyčný by se měl po ten čas pokusit stranit se světlu. Problém se jinak zpravidla řeší brýlemi s fotochromatickými či polarizačními skly, případně protetickými kontaktními čočkami. Tím se chrání oči, které jsou citlivé na světlo. Protetické kontaktní čočky navíc navozují zdání, že zornice mají obvyklou velikost. Především se doporučují, pokud člověk trpí aniridií či rozšíření zornic zapříčinil úraz hlavy.

Při úrazu hlavy či oka se může také přistoupit k chirurgickému zákroku, aby se poškození nervů či očních struktur odstranilo. Je možné, že následně bude nutné mít oko nějakou dobu zalepené náplastí, aby se správně zhojilo. V případě, že k rozšíření zornic došlo v důsledku návykových látek, pomáhá rehabilitace pro závislé. Jestliže byly na vině léky, stačí je vysadit a počkat, než se oči opět zúží na běžnou velikost. Poté se radí tomuto léku vyvarovat. Naopak pozitivně by mohlo působit užívání pilokarpinu v malých dávkách. [21, 22, 23, 24]

