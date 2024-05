Citronová tráva se používá jako koření i exotická léčivka. Jak ji pěstovat?

Co je citronová tráva?

Přestože jste o citronové trávě již pravděpodobně slyšeli, možná nevíte, že ve skutečnosti jde o rostlinu označovanou jako voňatka citronová (latinsky Cymbopogon citratus, anglicky lemon grass). Tato vytrvalá tropická tráva z čeledi lipnicovitých pochází z jihovýchodní Asie, ale dnes se hojně pěstuje také na území Afriky, Ameriky nebo Austrálie.

V Indonésii a Malajsii, kde se voňatka citronová původně vyskytovala, je tato rostlina známá také jako sereh, serai nebo serai dapur. Na Filipínách se pak můžete setkat s označením tanglad, salai nebo balioko, v Thajsku se jí říká cha khrai či soet-kroei a na území Myanmaru sabalin. V našich končinách se pro tuto oblíbenou léčivku vžilo označení citronela. [1, 2]

Jak vypadá citronová tráva?

Jedná se o vytrvalou, statnou rostlinu, která vytváří mohutné trsy šedozelených listů. Ty jsou tenké a poměrně dlouhé, přičemž obvykle dosahují až do výšky 120–180 cm. Vyrůstají z krátkých, prstencovitých, málo větvených oddenků. Stébla jsou statná a vzpřímená, zatímco samotné listy se směrem nahoru lineárně zužují podél okrajů.

Ve vhodných podmínkách (například v jižní Indii) citronová tráva produkuje velké množství květů složených do klasů. Severnější oblasti pro ni ovšem nejsou tak příznivé a mimo tropy kvete pouze zřídka. Málokdy také tvoří semena, takže se množí především vegetativně. Díky silicím přítomným ve všech částech rostliny se pak citronela vyznačuje výraznou vůní a chutí, která připomíná citron. [3, 4, 5]





Obsažené látky

Vzhledem ke svému chemickému složení se citronová tráva zařadila mezi oblíbené léčivky, ale našla si místo také v potravinářském a kosmetickém průmyslu. Hlavní účinnou složkou jsou přitom silice, které jsou produkovány exkrečními buňkami v čepelích, plevách a pochvách citronely. Jedná se především o citral, limonen, linalool, nerol a geraniol.

Kromě esenciálních olejů ovšem citronová tráva obsahuje i řadu dalších účinných látek, jako jsou flavonoidy nebo kyselina chlorogenová. Co se týče minerálů, tato nenápadná aromatická rostlina je zdrojem draslíku, vápníku, hořčíku, fosforu, železa, manganu, mědi a zinku.

Z vitamínů zde pak nejdůležitější roli hraje vitamín A, vitamín C, vitamín B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kyselina pantotenová), B6 (pyridoxin) a B9 (kyselina listová). Mějte ovšem na paměti, že jsou zde zastoupeny v malém množství, takže konzumace citronové trávy nijak výrazně nepomůže pokrýt denní dávku vitamínů, které by měl člověk přijmout. [6, 7, 8, 9]

Léčivé účinky citronové trávy

Přestože byste si jí na první pohled vůbec nemuseli všimnout, voňatka citronová je známá pro své pozitivní působení na lidský organismus. Má antibakteriální, antioxidační a protizánětlivé účinky, uklidňuje, snižuje cholesterol a podporuje léčbu trávicích obtíží nebo běžného nachlazení. Dá se využít v čerstvé i sušené podobě, přičemž nejčastěji lidé připravují:

esenciální olej z citronely,

čaj z citronely,

léčivé koupele z citronely. [10, 11, 12]

Esenciální olej z citronové trávy

Z listů a stonků citronely se extrahuje olej, který má světle nebo jasně žlutou barvu, poměrně řídkou konzistenci a silnou citrusovou vůni. Často se používá při výrobě kosmetických produktů, které díky této surovině získají specifické aroma, ale zároveň má řadu zdravotních benefitů. Díky tomu si našel místo v lidovém léčitelství, ale jeho vlastnosti je nutné i nadále zkoumat. [13, 14]

Výzkum z roku 2010 například prokázal, že je esenciální olej z citronové trávy velmi účinný v boji proti řadě bakterií, které jsou rezistentní na běžně používanou léčbu. Šlo především o patogeny, které mají na svědomí vznik kožních infekcí, zápalu plic, krevních infekcí nebo závažných střevních infekcí. Antibakteriální účinky citronové trávy následně potvrdila i studie z roku 2016, zatímco výzkum u pacientů s onemocněním dásní ukázal, že esenciální olej také podporuje hojení tkání. [15, 16, 17]

Kromě toho se vědcům podařilo odhalit také protiplísňové vlastnosti citronové trávy, která efektivně působí proti některým druhům hub, jako je například Candida albicans. Díky těmto antimykotickým účinkům by mohl esenciální olej z citronely najít využití při léčbě plísňových infekcí nebo kožních onemocnění. Je ovšem nutné provést další výzkum na lidech. [18, 19]

Důležité jsou také protizánětlivé vlastnosti esenciálního oleje z citronové trávy (především díky obsaženému citralu), které prokázal výzkum z roku 2014 prováděný na myších s edémem tlapek a uší. Chronický zánět způsobuje řadu zdravotních problémů, kam patří artritida, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění nebo některé druhy rakoviny. Je nutné provést více studií na lidech, ale vědci předpokládají, že by olej z citronely v budoucnu mohl být součástí přípravků k léčbě infekcí. [20, 21]

Co se týče dalších pozitivních vlastností, ukázalo se také, že olej z citronové trávy má silné antioxidační vlastnosti a pomáhá v boji proti škodlivým volným radikálům. Mohl by tedy posloužit jako prevence různých chorobných stavů a uvažuje se o něm také jako o doplňkové terapii u pacientů trpících zánětem dásní nebo podobnými problémy. [22, 23, 24]

Citronová tráva se v lidovém léčitelství používá také jako lék na řadu zažívacích obtíží. Pacientům může ulevit od bolestí žaludku, pomáhá zmírnit nevolnost a funguje jako prevence žaludečních vředů. Podle studie z roku 2006 může také zmírnit silný průjem, který často vede k dehydrataci. Kromě toho údajně funguje i jako lék proti bolestem způsobeným revmatoidní artritidou (pravděpodobně díky svým protizánětlivým vlastnostem). [25, 26, 27, 28]

Dalším benefitem oleje z citronové trávy je skutečnost, že pomáhá snižovat cholesterol, čímž snižuje riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Potvrdila to například studie z roku 2007 prováděná na potkanech. Kromě toho může citronela pomoci také s regulací hladiny krevního cukru, což by mohlo být prospěšné hlavně u pacientů trpících diabetem. [29, 30]

Své místo si esenciální olej z citronové trávy našel také v aromaterapii, kde pomáhá odbourat stres, úzkost a deprese. Skvěle navíc funguje i kombinace s masážemi, které pacientům přináší úlevu a mohou snížit vysoký krevní tlak. Starší studie pak potvrdila, že citronová tráva navíc zmírňuje bolesti hlavy a migrény. Vědci se navíc domnívají, že obsažený eugenol má podobné vlastnosti jako aspirin (brání shlukování krevních destiček a uvolňuje serotonin). [31, 32, 33]

Lidé by nikdy neměli aplikovat nezředěný esenciální olej na pokožku, do očí, do úst ani do uší. Mohlo by to vyústit v otravu, popáleniny či nevolnost. Místo toho se doporučuje citronelový olej přidat do jojobového nebo kokosového oleje a teprve poté ho aplikovat na kůži. Kromě toho je možné přidat několik kapek esenciálního oleje do difuzéru či horké vody a se zavřenýma očima inhalovat výpary. Vždy je ale dobré poradit se dopředu s lékařem. [34, 35]

Čaj z citronové trávy

Jedním z nejčastějších způsobů využití citronové trávy je příprava čajového nálevu, který má řadu zdravotních benefitů. Citronelový čaj se navíc podobně jako citronová tráva vyznačuje příjemným aroma a citrusovou chutí. Připravuje se většinou ze sušených citronelových listů, které je nutné přelít horkou vodou a nechat vylouhovat, ale může být i součástí různých čajových směsí.

Co se týče pozitivních účinků na lidský organismus, podle studie zveřejněné v Journal of Agriculture and Food Chemistry je citronová tráva bohatým zdrojem antioxidantů. Pití citronelového čaje tedy může být prospěšné pro likvidaci škodlivých volných radikálů, jejichž působení může přispívat ke vzniku mnoha nepříjemných onemocnění. [36, 37, 38]

Kromě toho se pak citronová tráva vyznačuje antimikrobiálními a protizánětlivými účinky. Právě z toho důvodu může být pití citronelového čaje prospěšné třeba při léčbě různých orálních infekcí a zároveň údajně pomáhá zastavit uvolňování markerů, které jsou zodpovědné za rozvoj zánětu. Navíc je pak citronelový čaj známý také pro své diuretické (močopudné) účinky. [39, 40, 41, 42]

Zároveň se ukázalo, že pití čaje z citronové trávy podporuje zdravé trávení a může být alternativním lékem na některé zažívací obtíže, kam patří například nevolnost nebo křeče. Studie na hlodavcích dále naznačuje, že citronelový čaj může být účinný také proti žaludečním vředům. Kromě toho může být prospěšný také při snižování vysokého krevního tlaku nebo vysokého cholesterolu. [43, 44, 45, 46]

Aby toho nebylo málo, citronelový čaj údajně funguje také jako přírodní lék na příznaky premenstruačního syndromu (PMS), jako jsou křeče, nadýmání nebo návaly horka. Kromě toho studie naznačují, že pomáhá snižovat úzkost a ulevuje od bolesti, ale je potřeba provést další výzkum, který tyto účinky potvrdí. [47, 48]

Nežádoucí účinky

Přestože by esenciální olej z citronové trávy měl být pro většinu pacientů v rozumném množství bezpečný, samozřejmě i zde existuje možnost rozvoje komplikací. Při aplikaci na pokožku může vyvolat podráždění, zarudnutí a alergickou reakci, zatímco inhalace u některých lidí způsobuje plicní obtíže. Kromě toho se může objevit také ospalost, zrychlený srdeční tep, zvýšená chuť k jídlu nebo zvýšené močení.

Jelikož mohou být esenciální oleje při požití toxické a esenciální olej z citronové trávy je vysoce koncentrovaný, jeho užívání se nedoporučuje dětem, těhotným ani kojícím ženám. Celkově je ovšem dobré poradit se s ošetřujícím lékařem, pokud vás tento produkt zaujal, a to hlavně v následujících případech:

trpíte cukrovkou nebo máte nízkou hladinu cukru v krvi,

trápí vás dýchací potíže, jako je například astma,

potýkáte se s onemocněním jater,

podstupujete chemoterapii.

Přestože je citronela ve své rostlinné formě obecně považována za bezpečnou, pokud je součástí potravin či nápojů, i zde je nutné mít se na pozoru. V žádném případě byste pak neměli používat citronovou trávu jako doplňkovou terapii nebo náhradu běžné léčby jakéhokoliv onemocnění bez vědomí svého ošetřujícího lékaře.

Pokud jde o citronelový čaj, opět se v běžném množství považuje za bezpečný, ale v některých případech může vyvolat nežádoucí účinky, kam patří závratě, celková únava, sucho v ústech, časté močení nebo výrazný pocit hladu. Čaj z citronové trávy se přitom nedoporučuje těmto pacientům:

těhotné ženy,

lidé užívající diuretika na předpis,

osoby s nízkou tepovou frekvencí,

jedinci s nízkou hladinou draslíku. [49, 50, 51, 52]

Využití citronové trávy

Ačkoliv je citronela oblíbenou součástí lidového léčitelství, používá se také na mnoho dalších způsobů. Často například bývá součástí kosmetických produktů, kterým dodává příjemnou vůni. Jde hlavně o parfémy nebo koupelové soli, ale složky citronové trávy se využívají také při výrobě deodorantů, mýdel, tělových krémů a dalších koupelových produktů.

Své využití si citronová tráva našla také v kuchyni, a to především v té asijské. Zde je oblíbená hlavně z toho důvodu, že dodává připravovaným pokrmům specifickou citronovou příchuť, ale zároveň pomáhá zdůraznit, nebo naopak potlačit chuť jiných ingrediencí. Zdárně například oslabuje sílu chilli papriček nebo silného koření, zatímco chuť máty a jemných pokrmů dokáže naopak prohloubit.

V kuchyni se dá citronová tráva použít v čerstvém stavu, ale stejně oblíbená je i sušená, mražená nebo konzervovaná varianta, jelikož citronela tímto zpracováním neztrácí své výrazné aroma. Zužitkovat se přitom dá prakticky celá rostlina, ale její jednotlivé části se vyznačují různou kvalitou a hodí se k jiným účelům.

Chcete-li využít citronovou trávu v čerstvém stavu, nejprve je nutné její stonky (nejměkčí část) oloupat a nakrájet podobným způsobem jako třeba pórek. Ty se pak přidávají do zeleninových salátů a skvěle se hodí také jako součást polévek, omáček, dresinků a pokrmů z masa, drůbeže nebo ryb. Výborně pak dochutí i krevety a další plody moře.

Tužší stvoly se při vaření zpracovávají podobným způsobem jako naťová zelenina nebo jako francouzské bouquet garni (svazek bylinek převázaných provázkem, který kuchaři používají jako koření při přípravě polévek nebo dušených pokrmů) a před podáváním se odstraní. Citronová tráva se přitom často kombinuje s koriandrem, šalotkou, česnekem nebo paprikou. [53, 54, 55]

Jak pěstovat citronovou trávu?

Přestože citronela pochází z tropických oblastí, můžete si ji úspěšně vypěstovat také v České republice. Má ovšem specifické nároky, na které byste rozhodně neměli zapomínat. Na našem území totiž zvládá citronová tráva pěstování pouze jako přenosná rostlina, jelikož není mrazuvzdorná. V ideálním případě byste navíc měli zvolit stanoviště na plném slunci, což zajistí vysoký obsah silic.

Semena citronové trávy k vyklíčení potřebují zhruba 10–20 dnů. Okolní teplota by se přitom měla pohybovat kolem 20–22 °C, ale i při dodržení optimálních podmínek dosahuje klíčivost pouze 30 %. Samotné předpěstování sazeniček vám pak obvykle zabere 8–10 týdnů. Co se týče vláhy, měla by být vydatná, ale rostlina se zalévá až ve chvíli, kdy půda vyschne, protože nesnáší přemokření.

Nejlépe se pak bude citronové trávě dařit v květináči, který během teplých měsíců umístíte na zahradu, terasu nebo na balkon. Dospělá rostlina přitom ke svému růstu potřebuje propustnou hlinitopísčitou zeminu a nádobu o průměru alespoň 25 cm. Dá se ovšem pěstovat i v bytě na okenním parapetu, který je orientovaný směrem na jih.

Jelikož je citronová tráva choulostivá na zimu, před příchodem mrazíků je nutné tuto rostlinu dostatečně chránit. Odneste ji tedy do chladné a světlé místnosti, kde se teplota bude pohybovat minimálně kolem 10 °C. Při mírné zálivce zde bude schopná vydržet až do jara. Zimu ovšem může přečkat i v bytě na jižním okně, opět je ale nutné přizpůsobit zálivku. [56, 57, 58]

