Opruzeniny můžete vyléčit volně dostupnými přípravky. Co pomáhá?

Co jsou opruzeniny?

Vzhledem k tomu, že se s tímto problémem v průběhu života dozajista setká každý z nás, není nutné opruzeniny nijak zdlouhavě představovat. Přesto je však dobré vědět, jak vypadají opruzeniny u miminek, v čem se liší od potíží, které trápí dospělé pacienty, co jejich vznik způsobuje a jak si s nimi co nejrychleji poradit.

Jako opruzení nebo intertrigo se označuje kožní onemocnění, které se u pacientů rozvíjí na základě mechanického podráždění kůže. Zarudlá vyrážka, která může být také velice bolestivá, se přitom objevuje hlavně v zapařených oblastech nebo na místech, kde se o sebe opakovaně třou dvě plochy pokožky (tedy v kožních záhybech).

Ačkoliv si mnozí lidé myslí, že tyto nepříjemné obtíže postihují pouze malé pacienty, opak je pravdou. Opruzeniny u novorozenců a kojenců samozřejmě patří mezi časté problémy, s nimiž se rodiče potýkají, ale ve skutečnosti se tyto zdravotní komplikace nevyhýbají ani starším dětem nebo dospělým, u nichž ovšem mohou vznikat z jiných důvodů.

Kde se opruzeniny nejčastěji tvoří?

Nejvíce postižená samozřejmě bývají citlivější místa, kde je pokožka jemná a více namáhaná. Opruzeniny u dětí proto najdete hlavně na zadečku, v oblasti třísel, na genitáliích, za oušky nebo v dalších kožních záhybech, kde se udržuje vlhkost. Dospělí pacienti si pak stěžují hlavně na tyto problémy:

opruzeniny v tříslech,

opruzeniny na genitáliích,

opruzeniny pod prsy,

opruzeniny konečníku,

opruzeniny na zadku,

opruzeniny v podpaží,

opruzeniny na stehnech,

opruzeniny mezi prsty u nohou.

Jak vypadá opruzenina?

Opruzeninu poznáte na první pohled podle charakteristického zarudnutí v oblasti kožních záhybů nebo na jiných citlivějších místech, kde je pokožka jemná a choulostivá. Při podráždění zde vzniká vyrážka, která pacientům způsobuje nepříjemné pocity svědění a pálení. Malé děti pak často bývají vlivem těchto komplikací mrzuté a plačtivé.

Pokud se opruzeniny objeví na místě, kde je pokožka vlhká a zapařená, může dojít také k mokvání, objevují se drobné praskliny nebo puchýře a pacienti si mohou rozedřít opruzeniny do krve. Takový stav naznačuje, že má onemocnění pravděpodobně vážnější charakter. Jindy naopak podrážděná pokožka zůstává nepříjemně suchá a dochází k jejímu olupování, což může být pro pacienty také nepříjemné.

Opruzeniny u miminka

V případě novorozenců, kojenců a batolat dochází ke vzniku opruzenin hlavně na vlhčích a teplejších místech, kde se pokožka snadno zapaří a zároveň se o sebe nepříjemně otírá. Velice častá je například plenková dermatitida, což je zánětlivé onemocnění, pro které jsou typické opruzeniny v rozkroku, na zadečku nebo v oblasti třísel.

K rozvoji těchto obtíží dochází na teplých a vlhkých místech, kde se pleny třou o citlivou dětskou pokožku, kterou zároveň dráždí moč a stolice. Mezi nejčastější příčiny opruzenin u malých dětí tedy patří hlavně příliš dlouhé intervaly bez vyměňování plenek nebo třeba odírání dětského zadečku vlivem špatně zvolené velikosti plen.

Dalším rizikovým faktorem může být používání látkových plen, které více zadržují vlhkost a dostatečně ji neabsorbují, přičemž u některých dětí se opruzeniny objevují také jako alergická reakce přímo na plenku nebo na používanou kosmetiku. Problematický je i kontakt pokožky se stolicí při průjmu, jelikož jsou zde obsaženy aktivní enzymy, které na kůži působí velice dráždivě.

Příčinou potíží mohou být samozřejmě také různé plísně, bakterie nebo kvasinky (hlavně druh Candida albicans), které se v zapařené oblasti objevují, přičemž někdy dochází i k přenosu infekce při utírání nebo při oblékání miminka. Nehojící se opruzeniny se pak navíc mohou rozšířit také na další části těla, což bývá pro malé děti velice nepříjemné.

Opruzeniny u dospělých

Zatímco dětské opruzeniny vznikají hlavně při kontaktu s plenkami, u dospělých mohou mít tyto obtíže celou řadu různých příčin. Obecně přitom platí, že v rámci pohlaví jsou častější opruzeniny u chlapců a mužů (především opruzeniny v rozkroku). Pokud jde o ženy, v jejich případě se objevují hlavně opruzeniny v těhotenství, opruzeniny z vložek nebo třeba opruzeniny pod prsy.

Nejčastější příčinou opruzenin u dospělých je nadměrné pocení, a proto se tato nepříjemná kožní vyrážka objevuje hlavně během letních měsíců. Typicky postihuje pacienty, kteří nosí neprodyšné a těsné oblečení, kvůli němuž pokožka nemůže dostatečně dýchat. Původcem nákazy ale bývají také kvasinky nebo plísně, které se na choulostivá místa přenášejí například při osobní hygieně nebo při oblékání spodního prádla.

Problematické je ale samozřejmě také pocení při sportu a turistice (třeba opruzeniny z kola), kdy je kůže náchylnější k odření, popraskání a dokonce i mokvání. Opruzeniny tak často vznikají u sportovců, kteří se věnují vytrvalostním aktivitám a nosí přitom syntetické materiály, ale výjimkou není ani výskyt obtíží po dlouhém sezení v autě nebo na kožených sedačkách ve vlaku.

Dalším rizikovým faktorem je samozřejmě nedostatečná hygiena. Pokud se člověk pravidelně nemyje a nedbá na čistotu, na pokožce ulpívá velké množství potu, ale také stopy moči nebo výkalů. Tyto látky mají dráždivý efekt a přispívají ke zhoršení veškerých kožních problémů. Pozor byste si však měli dát i na opačný extrém, jelikož příliš časté mytí poškozuje ochranný kožní film.

Nejčastější příčiny opruzenin:

obezita,

podvýživa,

diabetes mellitus,

inkontinence,

nadměrné pocení,

imunitní poruchy,

onemocnění kůže,

zanedbaná hygiena,

příliš časté mytí pokožky,

přehnané používání kosmetických přípravků,

nošení neprodyšného syntetického oblečení,

nošení obuvi z neprodyšných materiálů,

nošení dlahy, ortézy, sádry nebo umělé končetiny,

dlouhé sezení bez možnosti se provětrat,

vysoká vlhkost vzduchu a vyšší teplota prostředí,

vleklá onemocnění, která člověka upoutají na lůžko.

Léčba opruzenin

Jak léčit opruzeniny? Ačkoliv by se mohlo zdát, že opruzeniny u kojenců a batolat představují běžnou součást života, nikdy byste je neměli podceňovat. To samé pak platí také u dospělých, u nichž se nepříjemná vyrážka může objevit jako důsledek sportu, vlivem zanedbání osobní hygieny nebo třeba kvůli nošení oblečení a obuvi z neprodyšných materiálů.

Co na opruzeniny u miminek a u dospělých nejvíce pomáhá a jak správně ošetřit podrážděnou pokožku? Důležitá je především dostatečná hygiena a používání kvalitních mýdel bez zbytečné parfemace. Postižené místo je po koupeli vždy nutné otřít do sucha a poté by mělo být co nejvíce na vzduchu, aby mohla pokožka dýchat.

Jakmile zaznamenáte výskyt opruzenin, měli byste se vyvarovat jakéhokoliv dalšího zbytečného podráždění kůže. Dítě proto častěji přebalujte nebo ho nechávejte volně bez plenky a po umytí a osušení používejte sypký pudr nebo dětský zásyp na opruzeniny. Starší pacienti by se měli vyhnout nevhodnému oblečení a dobré je také zasaženou oblast větrat, aby nedošlo k dalšímu zapaření.

Kromě toho samozřejmě existuje celá řada léčivých přípravků, jako je například mast na opruzeniny či krém na opruzeniny s hojivým účinkem, kterými je vhodné opruzeniny natírat. Mezi vhodná léčiva se řadí například:

Sudocrem na opruzeniny,

Bepanthen na opruzeniny,

Infadolan na opruzeniny,

Weleda na opruzeniny,

Imazol na opruzeniny,

zinková mast na opruzeniny,

kalciová mast na opruzeniny,

Pityol na opruzeniny,

Imacort na opruzeniny,

Purelan na opruzeniny,

Framykoin na opruzeniny,

dětský krém na opruzeniny Rybilka,

Ondřejova mast na opruzeniny.

Jestliže trávíte hodně času na cestách, nezapomeňte s sebou nosit antibakteriální vlhčené ubrousky a při sprchování používejte antibakteriální mýdlo. Pomoci mohou také bylinné koupele, které mají hojivé a protizánětlivé účinky. Slouží tedy jako doplněk léčby pomocí různých mastiček, krémů nebo sprejů na opruzeniny, přičemž rychle uklidňují podrážděnou pokožku.

V průběhu dvou až čtyř dnů by opruzeniny měly postupně začít ustupovat nebo dokonce zcela vymizet. Pokud se tak nestane nebo zaznamenáte, že se obtíže opakují, zvažte výměnu pracího prostředku, nákup jiné značky plenek nebo používání šetrnější kosmetiky. Pozor si dejte také na další možné příčiny podráždění a vyhněte se veškerým výše popsaným rizikovým faktorům.

Bylinky na opruzeniny

Pokud jde o babské rady na opruzeniny, lidové léčitelství doporučuje toto nepříjemné kožní onemocnění léčit pomocí studených obkladů z nálevu měsíčku nebo řepíku lékařského. Mezi další vhodné bylinky, které skvěle poslouží při léčbě opruzenin, se pak řadí také levandule, šalvěj nebo přeslička.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud zarudnutí a podráždění trvá delší dobu a neustupuje ani díky volně dostupným léčivým prostředkům, na nic raději nečekejte a navštivte svého ošetřujícího lékaře. Může se totiž jednat o zánětlivé kožní onemocnění nebo jiný závažný problém, se kterým si doma neporadíte. To samé pak platí také v případě, že podrážděné místo nepříjemně mokvá a na pokožce se začnou objevovat puchýře.

Jak předejít vzniku opruzenin?

Prevence je v tomto případě poměrně snadná. Stačí se vyhýbat možným příčinám podráždění, a pokud opruzeniny trápí vaše miminko, dbát také na to, aby jeho pokožka dostatečně dýchala. V ideálním případě byste tedy měli dodržovat následující opatření:

Noste prodyšné a dostatečně volné bavlněné oblečení.

Volte vhodné spodní prádlo, které vás nebude nikde příliš stahovat.

Nezapomínejte ani na prodyšnou obuv z kvalitních materiálů.

Pravidelně se sprchujte a dbejte na osobní hygienu.

S mytím to ovšem nepřehánějte a vyhněte se přílišnému užívání kosmetických přípravků.

Suchou, podrážděnou a citlivou pokožku si mažte vhodnými krémy.

Miminko koupejte v ne příliš horké vodě a vždy pokožku důkladně očistěte.

Po koupeli své dítě namažte vhodným olejíčkem, aby nebyla jeho pokožka vysušená.

Miminko pravidelně přebalujte (klidně až 8krát za den).

Zadeček dítěte vždy důkladně omyjte a natřete ho vhodným krémem.

Pokud je to možné, nechávejte pokožku miminka co nejvíce volně dýchat.

Suchou a podrážděnou kůži dítěte natírejte přípravky, které působí jako prevence proti opruzeninám.

Zdroje: benu.cz, lekarna.cz