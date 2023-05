S rakovinou slinivky si lékaři stále neví rady. Jaké jsou její příznaky?

Kde je slinivka břišní?

Slinivka (pankreas) je podlouhlá houbovitá žláza, která je umístěna v dutině břišní mezi žaludkem a páteří. Dorůstá do velikosti 15 centimetrů, má tvar ploché hrušky a dělí se na tři části – nejširší je hlava, střední část se nazývá tělo a nejužší říkáme ocas. Mezi hlavní funkce slinivky patří tvorba trávicích šťáv (enzymy, které rozkládají potravu ve střevě) a produkce hormonů, jako například inzulin. [1, 2, 3]

Co je rakovina slinivky břišní?

Onemocnění, které se odborně nazývá karcinom pankreatu, trápí především mužské pohlaví. Prognóza je bohužel velmi špatná. V České republice je každoročně diagnostikováno 2 300 nových případů, více než 95 % nemocných na tuto nemoc do pěti let zemře.

Rakovina slinivky břišní se nejen těžko diagnostikuje, ale také léčí. První příznaky nejsou specifické a umístění nádoru bývá navíc obtížně přístupné, protože nádor je často schovaný za okolními orgány. Tvorba metastáz, které jsou velmi malé, následuje velmi rychle po vytvoření primárního nádoru a lékaři tak onemocnění většinou objeví příliš pozdě. [4, 5, 6, 7, 8]

Rakovina slinivky a její příčiny

Přesnou příčinu vzniku rakoviny slinivky břišní lékaři prozatím neodhalili. Výzkum však ukazuje, že existuje několik rizikových faktorů, které mohou mít na vznik tohoto onemocnění výrazný vliv. Nejzávažnější z nich je pravděpodobně kouření, kuřáci cigaret mají totiž až třikrát větší pravděpodobnost, že se u nich tato nemoc projeví.

Další rizikové faktory:

věk – nejvíce nádorů se objeví u lidí nad 65 let,

cukrovka,

obezita a nedostatek fyzické aktivity,

chronický zánět slinivky (pankreatitida),

cirhóza jater,

dlouhodobý příjem potravy bohaté na tuky,

velká konzumace alkoholu,

přítomnost určitých chemikálií na pracovišti,

dědičnost – výskyt rakoviny slinivky u některého z příbuzných,

výskyt rakoviny tlustého střeva a vaječníku u příbuzných. [9, 10, 11, 12, 13]

Stádia rakoviny slinivky

Stádium 0 – postižena je jedna vrstva buněk slinivky, nádor se zatím v těle nešíří.

Stádium 1A – nádor není větší než 2 cm, nešíří se.

Stádium 1B – nádor je větší než 2 cm, nešíří se.

Stádium 2A – nádor prorůstá ven ze slinivky, zatím nezasáhl uzliny, tepny ani žíly.

Stádium 2B – nádor prorůstá ven, šíří se do uzlin, ale nezasáhl tepny ani žíly.

Stádium 3 – nádor se šíří do lymfatických uzlin, do tepen i žil, ale nemetastazuje.

Stádium 4 – nádor tvoří metastáze i ve vzdálenějších částech těla. [14, 15, 16, 17]

Jaké má rakovina slinivky příznaky?

Ačkoliv se pacienti často ptají, kde bolí slinivka břišní a jak se projevuje rakovina slinivky, zpočátku karcinom pankreatu nezpůsobuje pacientům žádné viditelné obtíže. V prvních fázích se tedy jedná o bezbolestné onemocnění. Pacienti většinou symptomy začnou pozorovat až ve chvíli, kdy je nemoc v těle již rozvinutá a zhoubný nádor slinivky se šíří do dalších orgánů.

Projevy rakoviny slinivky často závisí na umístění nádoru ve slinivce. Pokud jde o rakovinu těla a ocasu slinivky, ta souvisí se ztrátou hmotnosti, bolestmi žaludku a zad. Rakovina hlavy pankreatu je spojená s větším množstvím příznaků.

Příznaky spojené s trávicí soustavou:

bolesti v oblasti břicha – mohou vystřelovat i do zad,

pocit plnosti nebo otoku břicha,

nevolnost,

průjem,

světlá stolice,

tmavá moč.

Další příznaky rakoviny slinivky:

malátnost,

ztráta chuti k jídlu,

ztráta tělesné hmotnosti,

zvýšená hladina cukru – u některých pacientů se vyvine diabetes,

žloutenka – pokožka a oční bělmo se zbarví dožluta,

svědění celého těla,

záněty žil,

projevy depresivního syndromu. [18, 19, 20, 21, 22]

Jak se rakovina slinivky diagnostikuje?

Karcinom slinivky se v prvních stádiích nijak neprojevuje, proto je obtížné ho včas diagnostikovat. Lékařům se dodnes nepodařilo vyvinout spolehlivý screeningový test, který by dokázal toto onemocnění správně identifikovat.

Diagnostika rakoviny slinivky začíná dotazy na anamnézu pacienta a fyzikálním vyšetřením, kdy lékař kontroluje zažloutnutí pokožky, lymfatické uzliny, ztrátu hmotnosti a prohmatem také vyšetří břicho. Odhalit tumor slinivky pomáhají také metody jako CT (počítačová tomografie), magnetická rezonance, PET scan nebo endoskopická ultrasonografie. Na závěr je nutné diagnózu potvrdit či vyvrátit díky biopsii, což je vyšetření vzorku nádoru v laboratoři. [23, 24, 25, 26, 27]

Léčba rakoviny slinivky

Co se týče léčby, rozlišujeme několik druhů nádorů. Může se jednat o nádor operovatelný, který se nachází pouze ve slinivce a nezasahuje do žil a tepen. Ten mohou lékaři chirurgicky zcela odstranit. Pokud jde o lokálně pokročilý karcinom, ten je již neoperovatelný, protože zasahuje i do okolních tkání a životně důležitých tepen a žil.

Posledním typem je nádor metastazující, který se ze slinivky šíří do vzdálenějších částí těla a postihuje i další orgány. V tomto posledním stádiu rakoviny slinivky je zjištěno onemocnění u 45‒50 % pacientů.

Chirurgický zákrok

Pokud to stádium rakoviny dovoluje, nejprve lékaři přistoupí k chirurgickému odstranění nádoru společně se slinivkou nebo její postiženou částí. Existují různé druhy operací:

distální pankreatektomie – odstranění těla či ocasu slinivky,

– odstranění těla či ocasu slinivky, totální pankreatektomie –odstranění celé slinivky,

–odstranění celé slinivky, Whippleho operace – odstranění hlavy slinivky, části žaludku a tenkého střeva, některých lymfatických uzlin, žlučníku a žlučovodů.

Chemoterapie a radioterapie

Chirurgická léčba se obvykle kombinuje také s chemoterapií a radioterapií, které mohou být nasazeny před operací i po ní (aby se zabránilo návratu onemocnění). Tento druh léčby může také prodloužit život pacienta s lokálně pokročilým karcinomem a ulevit mu od příznaků.

Radioterapie i chemoterapie jsou však provázeny řadou nežádoucích účinků, jako je nevolnost, ztráta chuti k jídlu, únava nebo vypadávání vlasů.

Biologická léčba

V současné době se také využívá cílená biologická léčba, která útočí na specifické části zhoubných nádorových buněk. Brání jejich množení, růstu a následnému metastázování. Na rozdíl od chemoterapie a radioterapie má mnohem méně nežádoucích účinků.

Léky

Nezbytnou součástí léčby rakoviny slinivky jsou také léky, které se využívají k tišení bolesti a prodloužení života pacientů, když onemocnění již nelze vyléčit. Jedná se o opioidová analgetika proti bolesti a dále antidepresiva jako pomoc při léčbě deprese, která je v pozdějších fázích nemoci velmi častá.

Dále se také pacientům dodávají enzymy a hormony, které již slinivka neprodukuje. Může být také zaveden stent žlučovodu, který zmírňuje ztrátu chuti k jídlu, svědění a žloutnutí kůže a bělma. [28, 29, 30, 31, 32, 33]

Prevence rakoviny slinivky

Co se týče rakoviny slinivky břišní, v současné době nejsou známé žádné specifické možnosti prevence. Pro minimalizaci rizika jejího vzniku se doporučuje nekouřit, soustředit se na správnou životosprávu a dostatek pohybu. Dále je důležité vyhýbat se chemické zátěži. Pokud se u vás v rodině vyskytuje více příbuzných s nádorovým onemocněním, konzultujte svou situaci pro jistotu s lékařem. [34, 35, 36, 37]

Kdo se nejvíce potýká s rakovinou slinivky?

Většina nádorů slinivky břišní jsou adenokarcinomy (zhruba 95 %), které vznikají z vývodných kanálků tohoto orgánu, vzácněji se pak může jednat o nádory z endokrinních buněk. Karcinom pankreatu přitom trápí hlavně muže a jeho prognóza je velice špatná. V České republice je každý rok odhaleno zhruba 2300 nových případů, přičemž většina nemocných bohužel na toto onemocnění do pěti let umírá.

Jaké má rakovina slinivky příčiny?

Přesný mechanismus vzniku tohoto onemocnění zatím lékaři neznají. Existuje však mnoho rizikových faktorů, které mohou mít na rozvoj rakoviny slinivky vliv. Sem patří především kouření, přičemž kuřáci mají až třikrát větší pravděpodobnost, že je toto onemocnění postihne. Dalšími rizikovými faktory pak jsou věk, cukrovka, obezita, pankreatitida, cirhóza jater, zvýšená konzumace alkoholu, kontakt s chemikáliemi nebo také dědičnost.

Jaké má rakovina slinivky příznaky?

V prvotních stádiích onemocnění rakovina slinivky většinou nezpůsobuje pacientům žádné viditelné obtíže. Výraznější symptomy pak bývají spojené spíše až s momentem, kdy je nemoc více rozvinutá. Projevy karcinomu slinivky závisí na umístění nádoru ve slinivce. Rakovina těla a ocasu souvisí se ztrátou hmotnosti, bolestmi žaludku a zad. Rakovina hlavy pankreatu způsobuje například bolesti břicha, nevolnost, průjem, ztmavnutí moči, ztrátu chuti k jídlu, ztrátu hmotnosti, žloutenku a další obtíže.

V čem spočívá léčba rakoviny slinivky?

Terapie v tomto případě závisí na tom, zda se jedná o nádor operovatelný, nádor neoperovatelný nebo tumor, který metastazuje do dalších orgánů. Pokud to stádium rakoviny dovoluje, provádí se chirurgické odstranění nádoru spolu s postiženou částí slinivky. Mezi další možnosti léčby se poté řadí chemoterapie a radioterapie, biologická léčba nebo také užívání léků určených k tišení bolesti.