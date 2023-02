Resveratrol je silný přírodní antioxidant. Najdeme ho v ořeších i červeném víně

Co to je resveratrol?

Resveratrol je látka přírodního původu, která spadá do skupiny fytoalexinů, jež chrání rostliny před poškozením, ultrafialovým zářením a plísněmi. V posledních letech se však stále častěji objevuje ve spojitosti s lidským zdravím, na které má mít podle některých studií pozitivní účinky. Resveratrol byl poprvé objeven v kořenech kýchavice v roce 1940, zájmu širší veřejnosti se však začal těšit až o necelé čtvrtstoletí později, kdy byl zkoumán pro svůj potenciální kladný vliv na kardiovaskulární onemocnění.

Obecně se resveratrol vyskytuje ve dvou formách, konkrétně ve formě „cis“ a „trans“. Ačkoli se jedná o jednu a tu samou látku, každá z nich má rozdílnou strukturu molekul. Pro organismus je důležité vybírat vždy trans resveratrol, který je pro tělo biologicky dostupný a daleko lépe vstřebatelný.

Kde se resveratrol nachází?

Přirozeně nalezeme resveratrol v potravinách, jakými jsou:

sušené kořeny křídlatky japonské,

tmavé hroznové víno ,

, borůvky,

brusinky,

švestky,

arašídy,

pistácie,

vlašské ořechy,

černý rybíz,

moruše.

Vzhledem k jeho bohatému výskytu ve slupkách a jadérkách tmavých hroznů se resveratrol v hojném počtu nachází také v červeném víně, kdy jeden litr obsahuje zhruba 0,2 až 5,8 mg této látky v závislosti na odrůdě. U bílého a růžového vína je výskyt resveratrolu zhruba stonásobně nižší. Důvodem je pravděpodobně kratší doba lisování a tedy i kontaktu mezi slupkou a dužinou plodu. Kromě potravin nalezneme resveratrol také v podobě doplňků stravy, typicky ve formě kapslí.

Jaké má resveratrol účinky?

Kromě účinků, které má tato látka na rostliny, se stále více zkoumají i její pozitivní dopady na lidské zdraví. Pomáhat by měla v léčbě a prevenci různých nemocí, včetně:

Vzhledem k tomu, že resveratrol patří do skupiny látek zvaných polyfenoly, o nichž se obecně ví, že působí jako antioxidanty, je známý také jako látka snižující aktivitu volných radikálů. To jinými slovy znamená, že pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem a předcházet tak vzniku závažných civilizačních chorob. Spolu s kvercetinem a kurkuminem patří mezi tři nejsilnější přírodní antioxidanty vůbec.

Kromě toho se podílí na kontrole tělesné hmotnosti, podporuje normální činnost srdce, přispívá k regulaci krevního tlaku, správné činnosti cévní soustavy a normálnímu stavu pokožky. Pomáhá rovněž snižovat LDL cholesterol, který stojí za ucpáváním cév, je nápomocný při léčbě neurodegenerativních onemocnění, zlepšuje paměť a posiluje imunitní systém. Někteří odborníci o něm hovoří také jako o elixíru mládí.

Je však nutné podotknout, že řada účinků byla potvrzena pouze na základě studií prováděných na zvířatech, nikoli na lidech.

Stárnutí

Hned několik studií, které byly provedeny na zvířatech, naznačuje, že resveratrol zpomaluje stárnutí a prodlužuje život u ryb, kvasinek a myší [1]. A ačkoli se na lidech žádné podobné účinky nikdy nepotvrdily, někteří jsou toho názoru, že stejně jako na zvířata působí resveratrol na lidi [2]. Stárnutí má údajně oddalovat tím, že podporuje produkci takzvaných genů dlouhověkosti.

Vztah mezi resveratrolem a dlouhověkostí u lidí zkoumala jedna italská studie u 783 dobrovolníků. Žádnou souvislost mezi koncentrací resveratrolu v moči a mortalitou se jim však najít nepodařilo. Nicméně je pravdou, že ze skupiny účastníků, kteří v moči měli málo resveratrolu, zemřelo více osob než ze skupiny jedinců s vysokou koncentrací.

Protizánětlivé účinky

Jiné studie naznačují, že resveratrol potlačuje tvorbu zánětlivých mediátorů, jako jsou například cyklooxygenáza 1 a 2. Pozitivní vliv má látka také na zánětlivé procesy u kuřáků s chronickou obstrukční plicní nemocí [3]. Resveratrol rovněž potlačuje peroxidaci lipidů u potkanů s poškozenými ledvinami a pomoci by údajně mohl i pacientům se začervenáním obličeje.

Rakovina

Podle různých výzkumů je resveratrol účinný také ve všech stádiích karcinogeneze, tedy iniciace, promoce i progrese [4]. Je to mimo jiné dáno antioxidačními účinky, ale i tím, že se látka:

podílí na neutralizaci volných radikálů,

podporuje sebedestrukci zmutovaných nádorových buněk ,

, blokuje růst metastáz a množení rakovinotvorných buněk,

zvyšuje citlivost buněk na chemoterapií navozenou apoptózu (sebedestrukci).

Ne všechny studie však účinnost resveratrolu potvrzují. Jedna z nich, která byla prováděná na 24 pacientech s opakovaně se vracejícím mnohočetným myelomem, poukazuje na to, že resveratrol nemá v léčbě prakticky žádnou účinnost a dokonce má i závažné nežádoucí účinky [5]. Ty je nutné před použitím přípravku u takto nemocných pacientů nejprve pečlivě prozkoumat.

Kardiovaskulární onemocnění

Své pozitivní účinky má resveratrol i v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění [6]. Některé studie na potkanech prokazují, že zlepšuje funkci srdce v systole i diastole po infarktu myokardu, což brání remodelaci a trvalému poškození srdce po tomto onemocnění. Zvyšuje rovněž produkci oxidu dusnatého a má tak vazodilatační účinky (rozšiřuje cévy).

A podobně jako u onkologických nemocí, i v tomto případě přinesly studie smíšené výsledky. Zatímco některé studie menšího rozsahu naznačují, že denní dávka resveratrolu o velikosti 270 mg má vazodilatační účinky a 500 mg této látky denně zlepšuje průtok krve mozkem, jiná analýza naznačuje, že resveratrol nemá statisticky žádný významný vliv na snižování systolického ani diastolického krevního tlaku [7]. Bez dalších studií tedy není možné pacientům s onemocněním srdce cokoli doporučovat.

Diabetes

Studie na laboratorních zvířatech ukázaly, že resveratrol pomáhá také v léčbě obezity, zlepšuje metabolismus glukózy i lipidový profil a pozitivní účinky prokázal také ve spojitosti s hubnutím a zrychlením metabolismu. U některých pacientů resveratrol rovněž napomáhá snižovat hladinu glukózy a zvyšuje citlivost buněk na inzulín. U zdravých jedinců tyto účinky ale nemá [8].

Zlepšení paměti

Lidé, kteří konzumují 200 mg resveratrolu denně, vykazují lepší fungování paměti. Vliv má tento přípravek také na učení [10]. Alespoň podle studie, které se zúčastnilo 46 pacientů. Nutno ale podotknout, že co se týče zapomínání naučených informací, není mezi těmi, kteří látku užívali, a těmi, kteří nikoli, žádný významný rozdíl.

Neurodegenerativní onemocnění

Někteří odborníci zdůrazňují, že resveratrol hraje podstatnou roli také při léčbě neurodegenerativních onemocnění. Konkrétně pomáhá zlepšovat funkci mitochondrií u nemocí jako:

Faktem ale zůstává, že studie na lidech hovoří zatím nejednoznačně. Jedna z nich například uvádí, že kombinace piperinu, který se získává extrakcí z černého pepře, a resveratrolu o denní dávce 250 mg zlepšuje u takto nemocných průtok krve mozkem. Zároveň však nedochází k podstatnému zlepšení kognitivních funkcí.

Věkem podmíněná makulární degenerace

Užívání 100 mg resveratrolu denně může výrazně zlepšit obnovu sítnice a zraku, a to v kombinaci s kvercetinem, vitaminem D3, inositol-hexafosfátem (IP-6) a kyselinou ferulovou. První účinky se u některých pacientů projevily už po čtyřech dnech užívání přípravku a přetrvávaly u nich až po celý rok [9]. Samostatné účinky resveratrolu na zrak však potvrzeny nejsou.

Resveratrol a Francouzský paradox

Resveratrol někteří vědci spojují také s takzvaným Francouzským paradoxem. V čem konkrétně spočívá? I přesto, že se ve Francii konzumuje velké množství živočišných tuků a některé zdroje uvádějí, že jsou Francouzi v tomto ohledu jedni z „nejlepších“ na světě, srdeční onemocnění se v této zemi vyskytuje třikrát méně než kdekoli jinde. Část odborníků tento fakt přisuzuje konzumaci červeného vína, které obsahuje vysoké množství resveratrolu.

Podle některých znalců však není resveratrol ve víně to, co dělá nápoj zdraví prospěšným. Po otevření lahve vína látka totiž podléhá velice rychlému působení vzduchu a světla, v důsledku čehož následně mizí. Po napití se do krve dostane jen minimum resveratrolu. Při dávce 25 mg byly v krvi lidí nalezeny pouze stopy této látky. Abychom z vína přijali dostatečné množství resveratrolu, museli bychom denně vypít 200 až 1000 litrů vína.

Dávkování resveratrolu

I přesto, že se resveratrol v trávicím traktu poměrně dobře vstřebává, je také rychle metabolizován, a tak je jeho biologická dostupnost velmi špatná. Míra vstřebatelnosti se navíc u každého jedince liší a závisí na více faktorech, jako je třeba přítomnost dalších potravin v žaludku.

Co se týče doporučené denní dávky, oficiálně čísla neexistují. Obecně se za bezpečnou dávku pro osoby o hmotnosti kolem 70 kg považuje 450 mg denně. Cokoli nad 1 g je naopak spojeno s výskytem nežádoucích účinků.

Resveratrol lze užívat dvěma způsoby, a to buď přírodní cestou, tedy konzumací potravin, které jej obsahují, anebo formou doplňků stravy. Výhodou přírodní formy je, že se v tomto případě nemusíte bát vedlejších účinků, které se mohou objevit při vysokých dávkách. Takové množství resveratrolu z potraviny totiž přirozenou cestou získat nelze.

Co se týče doplňků stravy, tam už jisté riziko hrozí. Kromě nežádoucích účinků představuje nebezpečí také kombinování resveratrolu s některými léky. Před jejich užíváním se proto doporučuje poradit se o tomto kroku s lékařem. Mezi léky, jejichž činnost může resveratrol ovlivnit, patří:

antidepresiva, anxiolytika, antiepileptika, jako je: aripiprazol, buspiron či karbamazepin,

sartany, blokátory kalciových kanálů: losartan, nimedipin,

některé léky na vysoký cholesterol: lomitapid,

některé nesteroidní protizánětlivé léky: diklofenak.

Doplňky stravy by pak raději neměly užívat těhotné ani kojící ženy. Zatím totiž neexistuje dostatek informací, které by vliv na nastávající matku a plod řádně popsaly.

Nežádoucí účinky

Při nadměrném užívání resveratrolu se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

průjem,

nevolnost,

bolest břicha,

plynatost,

hyperbilirubinémie (zvýšený bilirubin v krvi).

U některých jedinců se může objevit také leukopatie, tedy snížení množství bílých krvinek v krvi, či trombocytopenie, což je odborný název pro nedostatek krevních destiček. Vzácně může nadbytečné užívání této látky způsobit selhání ledvin, anebo vykazovat účinky podobné estrogenu, což je dáno podobnou chemickou strukturou s ženských pohlavním hormonem.

Cena Resveratrolu

Pokud jde o to, jaká je u doplňků obsahujících resveratrol cena, ta se liší v závislosti na velikosti balení a značky výrobce. Menší balení po 30 kapslích pořídíte kolem 300 korun, za větší balení nejkvalitnějšího Resveratrolu od premiové značky Life Extension zaplatíte kolem 1200 korun.

Kompletní přehled produktů naleznete na: Produkty Resveratrol.

Prodej Resveratrolu

Resveratrol je k dostání jak v běžných lékárnách, tak i ve specializovaných eshopech. Mezi ověřené patří například UpLife.cz a BrainMarket.cz.

Nepravdivá studie

Kromě rozporuplných názorů jednotlivých odborníků či nedostatečných studií na lidech utrpěla pověst resveratrolu také kvůli skandálu ředitele Kardiovaskulárního výzkumného centra University v Connecticutu Dipaka Dase . Vyšlo totiž najevo, že si řadu svých studií, jež hovořily o prospěšnosti resveratrolu, vymyslel. Konkrétně výsledky falšoval celých 7 let a ovlivnil tak více než 100 případů. Ještě předtím, než byla kauza odhalena, stihla jeho práci publikovat celá řada vědeckých časopisů.

Zdroje: cs.medlicker.com, vitalia.cz, znalecvin.cz, znovin.cz, medaprex.cz, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov