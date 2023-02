Zadní rýma se nedá jednoduše vysmrkat. Co na ni platí a kdy vyhledat lékaře?

Co je zadní rýma?

Jako zadní rýma či zaražená rýma (anglicky postnasal drip) se označuje specifický typ rýmy, který obvykle doprovází zánět nosohltanu či zánět vedlejších nosních dutin. Typickým znakem tohoto zdravotního problému je stékající hlen do krku, který dráždí nervy v okolí hrtanu a vyvolává u pacienta silné nutkání ke kašli. Velmi častá je přitom zadní rýma u dětí, ačkoliv samozřejmě postihuje i dospělé. [1, 2, 3]

Co způsobuje zadní rýmu?

Nosní sliznice neustále produkuje hlen (ve dne i v noci), což lékaři považují za naprosto normální proces, ačkoliv se to některým lidem může zdát zvláštní. Pokud by k tomu nedocházelo, řasinky na povrchu sliznice by se nemohly správně pohybovat a plnit svou čisticí a ochrannou funkci. Produkce hlenu totiž sliznici zvlhčuje a pomáhá včas zneškodnit toxické látky, které by mohly vyvolat infekci.

U zdravého člověka se vznikající hlen průběžně mísí se slinami, takže pak není těžké ho spolknout, což si většina z nás vůbec neuvědomuje. Někdy se ale může stát, že lidský organismus začne vytvářet příliš velké množství hlenu nebo je najednou příliš hustý, což je pro pacienta velmi nepříjemné. Pokud ovšem tento nadbytečný hlen vysmrká, hovoříme o běžné rýmě.

Jako zadní rýma se potíže označují až ve chvíli, kdy hlen není možné vysmrkat, takže začne stékat směrem do krku, což pacienta dráždí a nutí ho ke kašli. Hlen navíc nemůže z dutin odtékat a začínají se v něm množit bakterie. To pak může způsobit velmi nepříjemné zdravotní komplikace včetně problémů s polykáním, dráždivého kašle a silných bolestí hlavy. [4, 5, 6]

Objevuje se u vás opakovaně zadní rýma? Ano Ne Zobraz výsledek

Příčiny zadní rýmy

Za rozvoj zadní rýmy je většinou zodpovědná infekce, jako je například zánět vedlejších nosních dutin, chřipka nebo nachlazení. Velice často pak mívá rozvoj obtíží na svědomí virová infekce nosohltanu, na kterou nasedá také bakteriální superinfekce. Postižena je přitom hlavně zadní část nosohltanu, kde se postupně hromadí hlen, který nejde vysmrkat a stéká do dolních cest dýchacích a trávicího traktu.

Chronická zadní rýma ale často souvisí také s alergií, kterou může vyvolat řada různých faktorů, jako je například pyl rostlin, keřů a stromů. Je-li tomu tak, hovoříme o alergické zadní rýmě. Kromě toho se mezi typické spouštěče řadí také vychýlení nosní přepážky, kdy je tenká stěna chrupavky mezi nosními dírkami nakloněná více na určitou stranu, což může bránit správnému odtoku hlenů.

Aby toho nebylo málo, na vině může být také celá řada dalších vnějších i vnitřních faktorů, jako je například nečekaná změna počasí (nízké teploty, suchý vzduch) nebo užívání některých medikamentů (antikoncepce, léky na vysoký krevní tlak). Dále pak zadní rýma poměrně často postihuje kuřáky, těhotné ženy nebo pacienty, kteří se potýkají s refluxem jícnu.

Časté příčiny zadní rýmy:

infekce (virová či bakteriální),

mechanická překážka (deformace, polyp),

cizí těleso v dýchacích cestách (často u dětí),

alergie (na pyl, roztoče či zvířecí alergeny),

refluxní choroba jícnu či jiná porucha polykání,

hormonální změny (například v těhotenství),

změna počasí a venkovní teploty,

užívání některých léků,

konzumace kořeněných pokrmů,

dráždivé látky (chemikálie, parfémy, čisticí prostředky). [7, 8, 9]

Jaké má zadní rýma příznaky?

Zadní rýma je pro pacienty velice nepříjemná, protože se pojí s celou řadou symptomů, kterých se nejde jednoduše zbavit. Sem patří hlavně ucpané dutiny a pocit silného zahlenění. Hustý lepkavý hlen v krku a vzadu na patře přitom nutí člověka k neustálému odkašlávání a může vyvolat dráždivý kašel, který se obvykle zhoršuje v nočních hodinách.

Dalším charakteristickým znakem zadní rýmy je chrapot a škrábání v krku. Často se navíc přidává také silná bolest hlavy a jedním z následků dlouhotrvající zadní rýmy bývá i zápach z úst, za který se pacienti často stydí. Pokud navíc hlen ucpe Eustachovu trubici, může se objevit také bolestivá ušní infekce a komplikace někdy zahrnují i zánět vedlejších nosních dutin (ten ovšem může být také spouštěčem).

Typické příznaky zadní rýmy:

Kdy vyhledat lékaře?

Ačkoliv u některých pacientů pomůže domácí léčba a symptomy postupně vymizí, jiným může zadní rýma způsobit komplikace, které vyžadují prohlídku u lékaře. Objeví-li se žlutavý nebo zelený hlen, není nutné se hned znepokojovat, protože změna barvy doprovází imunitní odpověď organismu na probíhající infekci. Zpozornět byste ale měli v následujících případech:

objeví se otoky v obličeji,

trápí vás rozostřené vidění,

příznaky přetrvávají déle než 10 dnů,

hlenu neubývá, zapáchá a obsahuje krev,

přidá se také horečka nebo sípání.

Pokud zaznamenáte některé z výše zmíněných obtíží, může se jednat o příznaky bakteriální infekce, která vyžaduje speciální léčbu. Proto návštěvu lékaře raději neodkládejte a své problémy s ním včas konzultujte. Pravděpodobně provede fyzikální vyšetření, výtěr nosohltanu (k vyloučení bakteriální infekce) nebo rentgen dutin (při podezření na zánět vedlejších nosních dutin). Také může pacienta odeslat za specialistou na otorinolaryngologii (ušní, nosní, krční). [13, 14, 15]

Léčba zadní rýmy

Marně přemýšlíte, jak uvolnit ucpaný nos, co na zadní rýmu pomáhá a jakou vyžaduje zadní rýma léčbu? V tom případě mějte na paměti, že terapie vždy závisí na tom, co obtíže u pacienta způsobilo. Zatímco někdy zcela postačí důsledná domácí léčba zadní rýmy, jindy je nutné navštívit lékaře, který problém zhodnotí, provede potřebná vyšetření a doporučí vhodné léky.

Domácí léčba zadní rýmy

Přemýšlíte, jak se zbavit zadní rýmy svépomocí? Pokud nejde o žádné závažnější obtíže chronického charakteru, můžete samozřejmě nejprve vyzkoušet domácí léčbu, která zahrnuje celou řadu režimových opatření a volně dostupných přípravků. Co na ucpaný nos a hlen stékající do krku nejlépe pomáhá?

Zvlhčování vzduchu – skvělým způsobem, jak pacientovi ulevit od potíží, jsou zvlhčovače, které do vzduchu vypouštějí studenou vlhkost, přičemž vlhký vzduch pak usnadňuje dýchání.

– skvělým způsobem, jak pacientovi ulevit od potíží, jsou zvlhčovače, které do vzduchu vypouštějí studenou vlhkost, přičemž vlhký vzduch pak usnadňuje dýchání. Proplach nosu – k výplachu nosní dutiny se obvykle používají solné roztoky (s mořskou solí) a speciální konvičky, které pomáhají odstranit z nosní sliznice různé patogeny, posilují obranyschopnost a doporučují se často i k pravidelnému užívání.

– k výplachu nosní dutiny se obvykle používají solné roztoky (s mořskou solí) a speciální konvičky, které pomáhají odstranit z nosní sliznice různé patogeny, posilují obranyschopnost a doporučují se často i k pravidelnému užívání. Inhalace na rýmu – můžete inhalovat slanou vodu, různé bylinky (heřmánek, šalvěj, mateřídouška, máta) nebo třeba Vincentku.

– můžete inhalovat slanou vodu, různé bylinky (heřmánek, šalvěj, mateřídouška, máta) nebo třeba Vincentku. Spreje do nosu – na trhu jsou dnes dostupné klasické dekongestanty, které se ovšem dají používat pouze krátkodobě, ale i nosní spreje na bázi mořské vody, jako je například Humer ucpaný nos. Ty zvlhčují nosní sliznici a pacientům usnadňují vysmrkávání hlenu.

– na trhu jsou dnes dostupné klasické dekongestanty, které se ovšem dají používat pouze krátkodobě, ale i nosní spreje na bázi mořské vody, jako je například Humer ucpaný nos. Ty zvlhčují nosní sliznici a pacientům usnadňují vysmrkávání hlenu. Kloktání slané vody – stačí smíchat šálek teplé vody s polévkovou lžící soli, směs dobře promíchat a poté krátce vykloktat. Pacientům by se pak mělo ulevit od bolesti v krku a kloktání navíc působí i dezinfekčně.

– stačí smíchat šálek teplé vody s polévkovou lžící soli, směs dobře promíchat a poté krátce vykloktat. Pacientům by se pak mělo ulevit od bolesti v krku a kloktání navíc působí i dezinfekčně. Bylinné silice – vyzkoušet můžete také oleje do aromalampy, které pomáhají vyčistit vzduch a usnadňují dýchání. Nejoblíbenější jsou silice jehličnanů, eukalyptu, citrusů nebo levandule.

– vyzkoušet můžete také oleje do aromalampy, které pomáhají vyčistit vzduch a usnadňují dýchání. Nejoblíbenější jsou silice jehličnanů, eukalyptu, citrusů nebo levandule. Dostatečná hydratace – pokud vás trápí zadní rýma, lékaři doporučují dodržovat pitný režim a kromě obyčejné vody zařadit také horké nápoje. Vhodné jsou například bylinkové čaje nebo slepičí vývar. Tyto tekutiny totiž pomáhají ředit hustý hlen.

– pokud vás trápí zadní rýma, lékaři doporučují dodržovat pitný režim a kromě obyčejné vody zařadit také horké nápoje. Vhodné jsou například bylinkové čaje nebo slepičí vývar. Tyto tekutiny totiž pomáhají ředit hustý hlen. Reflexní koupele – v tomto případě se do horké vody položí obě předloktí, a to zhruba na dobu 15–20 minut.

– v tomto případě se do horké vody položí obě předloktí, a to zhruba na dobu 15–20 minut. Dostatečné množství spánku – ideálně byste měli spát s podloženou horní polovinou těla, aby mohl hlen v noci snáze stékat.

– ideálně byste měli spát s podloženou horní polovinou těla, aby mohl hlen v noci snáze stékat. Další opatření – důležité je také pravidelně doplňovat dostatečné množství živin a vitamínů. Kromě toho můžete vyzkoušet horké koupele, které mohou alespoň částečně ulevit od potíží.

Léky na zadní rýmu

Pokud se na základě výtěru z nosohltanu nebo jiných vyšetření potvrdí, že se pacient potýká s bakteriální infekcí, lékař mu nasadí antibiotika. Ta je nutné užívat přesně podle jeho doporučení a člověk by měl vždy dobrat celou dávku. Je-li pak na vině alergická reakce, obvykle se doporučují antihistaminika, což jsou léky, které pomáhají zmenšit otok nosní sliznice a snižují také sekreci hlenu.

Dalším způsobem, jak na ucpaný nos vyzrát, jsou mukolytika. Jde o léky na vlhký kašel, které se v tomto případě využívají jako přípravky na ředění hlenu. Díky nim začne hlen z krku snáze stékat a navíc se sníží riziko, že se u pacienta v budoucnu rozvinou nějaké závažnější zdravotní komplikace, jako je například zánět středního ucha nebo zánět vedlejších nosních dutin.

Jednou z možností, jak uvolnit nos, jsou také dekongestanty (kapky proti rýmě a ucpanému nosu). Ty byste ovšem měli používat pouze krátkodobě, protože jinak by mohly vašemu organismu spíše uškodit. Zánět nosní sliznice pak pomohou zmírnit také intranasální kortikosteroidy, které jsou ovšem dostupné pouze na lékařský předpis.

Operativní řešení

Pokud je za rozvoj zadní rýmy zodpovědná nějaká mechanická překážka, jako je například polyp nebo vychýlení nosní přepážky, léky ani režimová opatření nemusí mít ten správný účinek. Jediným způsobem, jak na zadní rýmu vyzrát, pak v tomto případě může být chirurgický zákrok, který dýchací cesty uvolní a zabrání dalším komplikacím. [16, 17, 18, 19, 20]

Zadní rýma u malých dětí

Ačkoliv může tento zdravotní problém nepříjemně potrápit řadu dospělých, velmi častá je také zadní rýma u miminek, zadní rýma u kojenců a zadní rýma u batolat. Příčiny i příznaky v tomto případě obvykle bývají stejné jako u starších pacientů. Kromě ucpaného nosu a hlenu, který stéká do krku, se objevuje také dráždivý kašel, škrábání v krku nebo třeba bolest hlavy při rýmě.

Co na rýmu u dětí pomáhá? Opět je dobré zvlhčovat okolní vzduch a pokusit se, aby dítě leželo v částečně vzpřímené poloze s podepřenou hlavou, což zajistí, že bude hlen lépe odtékat. Zadní rýma u miminka se doporučuje odsávat, ale ne příliš často, aby nedocházelo k vysušování sliznice. Kromě toho je možné použít spreje do nosu na bázi mořské vody.

Ohledně nasazení jakýchkoliv léků byste se v každém případě měli poradit s dětským lékařem. Ten doporučí vhodný způsob léčby a poradí vám, jaké medikamenty jsou pro vaši ratolest vhodné v závislosti na jejím věku a zdravotním stavu. Na trhu je dostupný například přípravek Otrivin pro děti od 1 roku do 11 let, který uvolňuje ucpaný nos a usnadňuje dýchání. [21, 22, 23]

Zdroje: healthline.com, medicalnewstoday.com, stefajir.cz, webmd.com, my.clevelandclinic.org, praktickelekarenstvi.cz