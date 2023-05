Histaminovou intoleranci si snadno spletete s alergií. Jak poznat rozdíl?

Ne všechno, co vyvolává rýmu, svědění či střevní problémy, musí být nutně alergie. Za obtížemi může stát také látka zvaná histamin, konkrétně pak histaminová intolerance, která se projevuje skoro stejně jako alergická reakce.

Co je histamin?

Histamin je látka, která, ačkoli u někoho působí potíže, je pro tělo velice důležitá. Je nezbytná pro správné fungování imunitního systému, protože pomáhá bojovat proti patogenům a toxinům, které vstoupí do těla. Histamin se v těle podílí na celé řadě úkonů. Je například nezbytný pro komunikaci mezi buňkami, mezi kterými posílá informace, rozšiřuje cévy a zajišťuje svalové stahování a uvolňování. Významnou roli hraje také během trávení tuků, při tvorbě krve a hojení ran. Pomáhá rovněž regulovat rytmus den/noc.

Histamin je produkován aminokyselinou, která je vyráběna samotným tělem anebo přijímána potravou. Ve většině případů nezpůsobuje histamin žádné obtíže. U jedinců, jejichž tělo není schopné histamin po požití zcela rozštěpit, však může vyvolat nepříjemné alergické příznaky. Při velkém množství histaminu v těle může rovněž docházet k poruchám srdečního rytmu, kolísání krevního tlaku a poruchám nervových cest.

Kde se histamin nachází?

Jak už zaznělo výše, kromě toho, že je histamin produkován přímo v těle, nachází se i v některých potravinách. Typicky ho najdeme ve fermentovaných produktech anebo v potravinách, ve kterých hraje fermentace nějakou roli, takže například v těch, které dlouho zrály. Pro představu, zatímco čerstvě ulovená ryba obsahuje velmi malé množství histaminu, výrazně zpracovaná a konzervovaná ryba naopak hodně. Seznam potravin, v kterých se histamin nachází, je velice obsáhlý. Tady je alespoň jeho část:

Typ potraviny Vysoké množství histaminu Alternativa v případě intolerance Sýry Zrající druhy – parmazán, horský sýr, modrý sýr, zralý camembert, sýr se syrovým mlékem Mozzarella, máslový sýr, mladá gouda Maso Uzené a na vzduchu sušené klobásy a masné výrobky jako salám, syrová šunka a slanina Klobásy na vaření – telecí klobásy, šunka Ryby Ryby v konzervě, marinované a uzené Čerstvě ulovené nebo mražené ryby Ovoce Zralé banány, kiwi, jahody, ananas, citrusy Všechny jiné druhy, a to včetně džusů Zelenina Kysané zelí, špenát, rajčata, avokádo, lilek, nakládaná zelenina Všechny jiné druhy Sladkosti Čokoláda, kakao Sladkosti bez čokolády a ořechů Další potraviny Ořechy, výrobky obsahující glutamát, balzamikový ocet Popcorn, slané pečivo, tyčinky, krekry, všechny jiné typy octu Alkohol Červená vína, dezertní vína, šumivá vína, svrchně kvašená piva, sudově stárnoucí alkohol (whisky, koňak), likéry Bílé víno, červená vína s nízkým obsahem histaminu, šumivé víno nebo šampaňské s nízkým obsahem histaminu, většina nealkoholických piv, pivo plzeňského typu, čiré pálenky, vodka, gin

Kromě potravin, které samy o sobě obsahují hodně histaminu, mohou způsobovat potíže také ty potraviny, které způsobují, že tělo histamin více uvolňuje. Mezi takové potraviny patří:

jahody,

citrusy,

kiwi,

mořské plody,

mléko.

Jiné skupiny potravin se pak mohou vzájemně rušit s enzymem diaminoxidázou (DAO), který histamin štěpí. Jedná se například o:

čokoládu,

citrusy,

ananas,

maliny,

hrušky,

banány,

rajčata,

luštěniny,

pšeničné klíčky,

kešu a vlašské ořechy.

Histaminová intolerance

V případě histaminové intolerance či nekompatibility (není to alergie na histamin) bývá zpravidla narušena interakce histaminu a dvou dalších enzymů. To má za následek, že tělo není schopno histamin účinně štěpit, a to včetně toho histaminu, který se nachází v potravinách.

Za štěpení histaminu, který přijmeme ve stravě, je primárně zodpovědný enzym zvaný diaminoxidáza (DAO). Odborníci se proto domnívají, že při histaminové intoleranci je aktivita DAO narušena. Enzym štěpí histamin velmi pomalu a přebytek histaminu pak způsobuje potíže.

Řada lidí histaminovou intoleranci označuje pojmem alergie na histamin. Toto označení je nicméně špatné. Histamin sám o sobě alergenem není. Pokud se však alergický člověk s nějakým alergenem setká, histamin se začne uvolňovat a způsobuje nepříjemné příznaky, jako je rýma, otok či bolest hlavy.

Z toho vyplývá, že histaminová intolerance a potravinová alergie mívají velmi podobné příznaky. Laik je tedy rozliší jen stěží, obtíže se v obou případech navíc vyskytují prakticky ihned po jídle. Kvůli podobnosti obou problémů se histaminové intoleranci přezdívá také pseudo alergie a ve vzácných případech může pacient trpět jak histaminovou intolerancí, tak potravinovou alergií.

Příčiny histaminové intolerance

Momentálně neexistuje studie, která by přímo dokazovala, že za histaminovou intolerancí stojí problém s enzymem DAO. Někteří se domnívají, že určitou roli může hrát také psychosomatika. Co je ale jasné, je fakt, že v případě intolerance tělo nestíhá odbourávat histamin. A tento jev se dá v současnosti vysvětlit jen několika způsoby.

Postižený jedinec má v krvi příliš vysoké množství histaminu, a to například kvůli jeho nadměrné produkci. Ta může být způsobena alergiemi, bakteriemi anebo krvácením do zažívacího traktu. Na vině může být rovněž nadměrné vstřebávání histaminu, histidinu či jiných biogenních aminů, a to nejčastěji ve formě potravy či alkoholu.

Další možností pak je, že je v těle pacienta málo anebo jen neaktivní forma diaminoxidázy (DAO). Za nedostatkem mohou stát chronické střevní nemoci. Typický je tento problém u jedinců, kteří trpí:

V těchto případech stojí za sníženou hladinou enzymu změny na střevní sliznici, které znemožňují jeho produkci. Histaminová intolerance pak může souviset také s užíváním některých léků. Funkci enzymu DAO mohou ovlivnit látky jako:

Acetylcystein,

Ambroxol,

Aminofylin,

Amitriptylin,

Isoniazid,

Metoklopramid,

Propafenon,

Verapamil.

Stejný vliv jako některé léky může mít u někoho také konzumace alkoholu. Na vině může být i nedostatek zinku a některých vitamínů, typicky B6 a C, které velice úzce spolupracují s enzymem DAO při odbourávání histaminu v těle. V případě nedostatku těchto látek tak dochází ke zvyšování hladiny histaminu.

Příznaky histaminové intolerance

Projevy histaminové intolerance mohou být skutečně záludné. Zpočátku totiž připomínají alergickou reakci. Rozdíl je ale v tom, že potíže nepřicházejí po pozření konkrétní potraviny, ale jakékoli potraviny s vysokým obsahem histaminu. Obtíže se pak dostavují v řádech několika minut až hodin po pozření potraviny a mohou přetrvávat až 12 hodin nebo déle. Na rozdíl od alergické reakce, kdy stačí pozřít pouze nepatrné množství alergenu, je intenzita symptomů v případě histaminové intolerance závislá na jeho přijatém množství.

Vzhledem k tomu, že se histamin vyplavuje do krve, mohou pacienti jednotlivé příznaky cítit v různých částech těla. Intolerance se může projevovat v těchto oblastech:

Příznaky histaminové intolerance se nemusí u každého projevovat stejně. Zatímco u někoho má rychlý a silný nástup, u jiného se vyskytuje jen nepatrné množství příznaků. Je rovněž nutné myslet na to, že toleranční hladina histaminu je u každého z nás zcela individuální. A tak zatímco někomu stačí sklenka červeného vína či kousek zralého sýru, jiný může vypít celou lahev, přikusovat k ní sýr a ještě se dojíst salámem, aniž by to u něj vyvolalo větší problémy.

Histamin a bolest hlavy

Histamin může v některých případech stát za bolestmi hlavy, a to jak u lidí citlivých na migrény, tak u těch, kteří na tento typ obtíží náchylní nejsou. Jak přesně histamin s migrénou souvisí, se zatím neví. Odborníci se však domnívají, že problém je spojený s přenosnými látkami, které spouští zánětlivé reakce. Histamin rovněž hraje roli při rozšiřování cév, tedy jevu, který migrénové bolesti předchází. Pacienti s chronickými bolestmi hlavy mají zároveň často nízkou hladinu DAO. Mnozí lidé také pozorují souvislost mezi migrénou a některými potravinami.

Histamin a těhotenství

Podle některých studií mají těhotné ženy nižší náchylnost k histaminové intoleranci. To může být podle odborníků dáno třeba tím, že kolísání hormonů během těhotenství zajišťuje výrazně vyšší množství DAO v těle. Po porodu se však tolerance histaminu vrací do starých kolejí. Během menstruace může být citlivost na histamin naopak vyšší. Ženy s histaminovou intolerancí rovněž zažívají silnější menstruační příznaky. To je dáno tím, že v momentě, kdy je v těle vyšší množství histaminu, zvýší se produkce estrogenu a produkce progesteronu se naopak sníží, což má za následek vyplavování látek, které přenášejí bolest.

Histamin a atopická dermatitida

Odborníci se domnívají, že se histamin podílí také na spouštění záchvatů atopické dermatitidy, která způsobuje vyrážku a svědění pokožky. Podle některých studií mají pacienti s dermatitidou současně nedostatek enzymu DAO a naopak zvýšené množství histaminu v krvi. Pacienti mohou rovněž pozorovat, že strava chudá na histamin má za následek zlepšení příznaků nemoci.

Léčba histaminové intolerance

Základem léčby histaminové intolerance je vyhýbání se potravinám bohatým na histamin. Problém ale spočívá v tom, že histamin je obsažen v opravdu velkém množství potravin, a vzhledem k tomu, že se nejedná o alergen jako takový, nemají výrobci povinnost informovat o jeho obsahu na obalech jednotlivých produktů. Histaminu je tak téměř nemožné se vyhnout. Vyřazení potravin, které obsahují jeho vysoké množství z jídelníčku, ale v některých případech může přinést úlevu.

A jaké jsou základní dietní zásady při histaminové intoleranci?

Vyhněte se fermentovaným potravinám,

nejezte silně zpracovaná jídla,

přezrálá místa na ovoci vždy odkrajujte,

nejezte nic baleného v ochranné atmosféře,

jezte dostatek vitamínů (hlavně C a B6) a také zinku,

přidávejte do jídelníčku dostatek rostlinné potravy.

Při vyřazování nevhodných potravin buďte trpěliví. Nejprve se zaměřte na ty výrobky, které obsahují vysoké množství histaminu, a striktně je vyřaďte alespoň na 14 dní. Po dvou týdnech zkuste postupně vracet malé dávky histaminu do jídelníčku. Ideální je testovat vždy jen jednu potravinu denně. Cílem je zjistit takzvaný práh tolerance, tedy kolik histaminu vaše tělo snese, aniž by vám způsobil nějaké obtíže. Ideální je veškeré poznatky zapisovat. Jedině tak budete mít dokonalý přehled o tom, jaké potraviny vám znepříjemnily život a jaké jste snědli bez pozdějších problémů.

Testovat potraviny byste měli přibližně 6–8 týdnů. Tato doba je dostatečná pro to, abyste mohli vypozorovat i to, jaké další faktory mají na histaminovou intoleranci vliv a zda její průběh zhoršuje menstruace, stres anebo léky. V momentě, kdy máte perfektní přehled o tom, jaké potraviny na vás mají vliv, už stačí jen přizpůsobit jídelníček, a to ideálně tak, abyste jej byli schopní dodržovat dlouhodobě.

Léky na histaminovou intoleranci

Při léčbě histaminové intolerance mohou pomoci i některé léky. Ačkoli v jejich silách není problém zcela vyléčit, mohou přinést alespoň částečnou úlevu od jednotlivých symptomů. Mezi nejčastěji předepisované medikamenty patří antihistaminika a výrobek zvaný DAOsin.

Antihistaminika fungují tak, že zabraňují buňkám uvolňovat histamin, a jsou navíc aktivními složkami v lécích proti alergiím. To, jak budou fungovat, záleží na tom, jaké projevy vás trápí. Například zatímco proti projevům týkajícím se zažívání antihistaminika působí dobře, bolest hlavy zmírnit nedokáží. Dobrou zprávou je, že pokud se histaminová intolerance týká vašich ratolestí, existují rovněž antihistaminika pro děti. Antihistaminika by ale neměla být užívána dlouhodobě.

Pro jednorázové užití je pak vhodný přípravek DAOsin, který obsahuje DAO získanou ze zvířat a podporuje štěpení histaminu ve střevech. Je proto vhodný například v momentě, kdy se pacient stravuje na svatbách, oslavách či v restauraci.

Zdroje: cerascreen.cz, bezpecnostpotravin.cz