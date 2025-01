Na ranní kocovinu sice neexistuje zázračný lék, ale dá se aspoň zmírnit. Vsaďte na vodu, vývary a dostatek živin

Co je kocovina?

Pokud se po bujarém večírku plném alkoholu probudíte s urputnou bolestí hlavy a nevolností, pravděpodobně máte silnou kocovinu. Kocovina je soubor příznaků, které se objevují po konzumaci velkého množství alkoholu. Obecně platí, že čím více alkoholu vypijete, tím je riziko kocoviny vyšší. Dostavuje se zpravidla až ve chvíli, kdy hladina alkoholu v krvi klesne na nízkou (či téměř nulovou) úroveň. Plnou silou na sebe příznaky kocoviny upozorní většinou až ráno po probuzení.

Ženy a lidé, kteří nejsou zvyklí pít alkohol, mohou trpět závažnějšími projevy. Tento stav naštěstí většinou sám od sebe odezní do 24 hodin. Kocoviny se můžete zbavit rychleji, pokud tělu dodáte vodu, sacharidy a odpočinek. [1, 2, 3, 4]

Jaké má kocovina příznaky?

Dehydratace : při odbourávání alkoholu se v těle spotřebovává hodně vody. Zároveň se zvyšují i její ztráty, takže člověk více močí a potí se. Kvůli tomu dochází k dehydrataci, která se projevuje pocitem suchosti v ústech, žízní, bolestí hlavy, závratěmi a únavou.

: při odbourávání alkoholu se v těle spotřebovává hodně vody. Zároveň se zvyšují i její ztráty, takže člověk více močí a potí se. Kvůli tomu dochází k dehydrataci, která se projevuje pocitem suchosti v ústech, žízní, bolestí hlavy, závratěmi a únavou. Zánětlivá reakce imunitního systému : nadměrný příjem alkoholu způsobuje, že imunitní buňky začnou produkovat cytokiny. Tyto látky mohou spouštět některé z projevů kocoviny, jako jsou bolesti hlavy, únava a nevolnost.

: nadměrný příjem alkoholu způsobuje, že imunitní buňky začnou produkovat cytokiny. Tyto látky mohou spouštět některé z projevů kocoviny, jako jsou bolesti hlavy, únava a nevolnost. Podrážděné trávení : alkohol stimuluje tvorbu žaludečních kyselin, což znamená, že je pak žaludek podrážděný. Při akutní intoxikaci alkoholem se navíc dostavuje obranný reflex v podobě zvracení.

: alkohol stimuluje tvorbu žaludečních kyselin, což znamená, že je pak žaludek podrážděný. Při akutní intoxikaci alkoholem se navíc dostavuje obranný reflex v podobě zvracení. Bolest hlavy : jde o jeden z nejtypičtějších příznaků kocoviny, který je vyvolán několika mechanismy. Jedním z nich je rozšíření krevních cév (vazodilatace). Alkohol narušuje spánkový cyklus, čímž snižuje kvalitu spánku. Proto je běžné, že se pak po probuzení cítí člověk omámený a bolí ho hlava.

: jde o jeden z nejtypičtějších příznaků kocoviny, který je vyvolán několika mechanismy. Jedním z nich je rozšíření krevních cév (vazodilatace). Alkohol narušuje spánkový cyklus, čímž snižuje kvalitu spánku. Proto je běžné, že se pak po probuzení cítí člověk omámený a bolí ho hlava. Vyčerpání: nedostatek spánku, dehydratace a játra, která se místo výroby energie musí věnovat odbourávání alkoholu. To patří mezi hlavní faktory, proč se při kocovině cítíme unavení a podráždění. [5, 6, 7, 8]

Co pomáhá na kocovinu?

Pokud už trpíte kocovinou, musíte se smířit s následky svého chování a počítat s tím, že neexistuje žádný lék, který by vás tohoto utrpení během pár minut zbavil. Existuje ale několik postupů, které mohou dopady kocoviny na vaše tělo zmírnit.





Tekutiny

Prvním krokem, který povede k rychlejšímu zotavení z kocoviny, by mělo být doplnění tekutin s minerálními látkami. Kromě čisté vody vám udělají dobře minerálky, bylinkové čaje a rehydratační roztoky, které obsahují minerály v ideálních poměrech.

Na doplnění tekutin jsou vynikající také polévky a masové vývary. Domácí kuřecí vývar s kořenovou zeleninou a nudličkami obsahuje vše, co tělo po kocovině potřebuje. Kromě vody je zdrojem kvalitních bílkovin, vitamínů, minerálů i sacharidů.

Sacharidy

Když člověk pije alkohol, zvyšuje se produkce kyseliny mléčné, což může vést ke snížení hladiny krevního cukru. To je ostatně jedním z důvodů, proč vás při kocovině bolí hlava a cítíte se vyčerpání. Aby se glykémie vrátila co nejrychleji do normálu, je nezbytné doplnit kvalitní sacharidy. Zkusit můžete cereálie, sladké ovoce nebo med. Ovoce by nemělo být kyselé, protože by mohlo podráždit citlivý žaludek. Dobrou volbou bude naopak banán, který zklidní zažívání a obsahuje hodně draslíku. [9, 10, 11, 12]

Bílkoviny

Další základní živinou, která vám pomůže zbavit se rychleji kocoviny, jsou bílkoviny. Dejte si třeba vajíčka, kuřecí maso, ovesné vločky nebo jiné jídlo bohaté na proteiny. Nachází se v nich totiž aminokyselina zvaná cystein, která játrům významně pomáhá s detoxikačními procesy.

Minerály a vitamíny

Kromě vody, sacharidů a bílkovin je nutné dodat tělu dostatek minerálů a vitamínů. Konkrétně třeba vitamín C je skvělý na zmírnění zánětlivých procesů v těle. Místo vymačkané pomerančové šťávy je ale lepší sáhnout třeba po mátovém čaji, abyste předešli dalšímu podráždění žaludku. Podle některých klinických studií se dají projevy kocoviny zmírnit také konzumací potravin bohatých na zinek a vitamíny skupiny B.

Léky na kocovinu

Od silné bolesti hlavy mohou ulevit volně prodejné léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAID). Patří sem třeba ibuprofen, aspirin a naproxen. U těchto léků ale hrozí, že ještě více podráždí již tak rozbouřené prostředí žaludku. Rozhodně to s nimi tedy nepřehánějte. Po intoxikaci alkoholem se nesmí v žádném případě užívat paracetamol. V kombinaci s alkoholem by mohl způsobit vážné poškození jater. [13, 14, 15, 16]

Co kocovinu zhoršuje?

Silnou ranní kávu si mnoho lidí dopřává jako prostředek, který je po náročné noci postaví na nohy. Je pravda, že káva obsahuje stimulant v podobě kofeinu, což pomáhá proti otupělosti. Na druhou stranu působí diureticky, takže již tak dehydratovaný organismus ještě více odvodní.

Káva je navíc kyselá, čímž překyselenému žaludku rozhodně nepomůžete. Kofein způsobuje dočasné stažení cév a zvyšuje krevní tlak, proto může vyvolat ještě horší bolesti hlavy. Místo kávy si dejte raději bylinkový čaj s medem.

Ještě horším nápadem by bylo dát si při kocovině vyprošťovák v podobě další dávky alkoholu. Když si dáte dalšího panáka, projevy kocoviny se tím sice na chvíli utlumí, ale jenom se tím vlastně oddálí. Až udeří kocovina v plné síle, budete se cítit ještě mnohem hůr, protože se tělo bude vyrovnávat s větší toxickou dávkou. [17, 18, 19, 20]

Prevence kocoviny

Nejspolehlivějším způsobem, jak se vyhnout kocovině, je abstinence. Co ale dělat, pokud jste citliví na alkohol, ale chcete si dopřát aspoň pár skleniček?

Nepijte alkohol nalačno : alkohol se do krve vstřebává velice rychle. Tento proces můžete zpomalit tím, že si dáte před pitím vydatné a tučné jídlo. Mastnota vytvoří v žaludku tenkou ochrannou vrstvičku, která zmírní podráždění žaludeční sliznice a omezí vstřebávání alkoholu do krve.

: alkohol se do krve vstřebává velice rychle. Tento proces můžete zpomalit tím, že si dáte před pitím vydatné a tučné jídlo. Mastnota vytvoří v žaludku tenkou ochrannou vrstvičku, která zmírní podráždění žaludeční sliznice a omezí vstřebávání alkoholu do krve. Prokládejte alkohol vodou : po každém vypitém drinku či skleničce si dejte sklenici čisté vody nebo minerálky. Díky tomu předejdete dehydrataci.

: po každém vypitém drinku či skleničce si dejte sklenici čisté vody nebo minerálky. Díky tomu předejdete dehydrataci. Pijte pomalu a s mírou : drinky je vhodné popíjet pomalu a neházet je do sebe jeden za druhým. Pokud se do těla dostane velké množství alkoholu naráz, bude kocovina mnohem horší.

: drinky je vhodné popíjet pomalu a neházet je do sebe jeden za druhým. Pokud se do těla dostane velké množství alkoholu naráz, bude kocovina mnohem horší. Nemíchejte jednotlivé druhy alkoholu : pokud se rozhodnete pro jeden typ nápoje, nekombinujte ho později s dalšími. Mixování různých druhů alkoholu způsobí, že vám bude ráno mnohem hůř.

: pokud se rozhodnete pro jeden typ nápoje, nekombinujte ho později s dalšími. Mixování různých druhů alkoholu způsobí, že vám bude ráno mnohem hůř. Respektujte limity svého těla: každý člověk se vyrovnává s alkoholem trochu jinak. Zatímco někomu stačí ke kocovině dvě skleničky vína, jiný člověk může vypít bez problémů mnohem víc, aniž by mu bylo špatně. Obecně ale platí, že ženy jsou vůči působení alkoholu citlivější než muži.

Kongenery a jejich vliv na kocovinu

Důležitou roli hraje i výběr druhu alkoholu. Jednotlivé alkoholické nápoje se totiž liší obsahem tzv. kongenerů, což jsou látky, které mohou prohlubovat a zhoršovat kocovinu. Více kongerů najdete v červeném víně a tmavých likérech, jako jsou brandy a bourbon. Riziko nepříjemné ranní opice se tak dá snížit už tím, že sáhnete raději po bílém víně nebo čirém alkoholu (gin a vodka). [21, 22, 23, 24, 25]

