Test rozlišování barev: najdete odlišný odstín? Prověřte své vnímání barev

Barvy mají mnohem větší význam, než si uvědomujeme. Přispívají k zapamatování si předmětů, pomáhají nám orientovat se v prostoru nebo rozpoznat včas nebezpečí a ovlivňují také naše emoce. Zelená například působí uklidňujícím dojmem, zcela opačný pocit pak vzbuzuje červená.
Co se dozvíte v článku
Díky čemu naše oči vnímají barvy
Oči jsou schopné reagovat na světlo o vlnových délkách od 380 do 780 nanometrů. Za to, jak vnímáme barvy, zodpovídají čípky. Jedná se o jeden z typů fotoreceptoru, který se nachází v sítnici a slouží k detekci barevného světla. Druhým z nich jsou tyčinky, jejichž úlohou je rozlišovat změny v jasu.
Ale zpátky k čípkům, celkově rozpoznáváme tři druhy reagující na různé vlnové délky. Odrazy krátkých vln vidíme jako modrou, dlouhých jako červenou a středně dlouhých pak jako zelenou. Když se od povrchu odráží vlny o různých délkách, vznikají tak smíšené barvy jako žlutá, oranžová nebo fialová.
Jak test funguje?
Test má 10 kol, v každém z nich budete mít před sebou jednobarevnou mřížku. Jedno políčko v mřížce se ale svým odstínem vždy lehce liší od zbytku políček. Vaším úkolem samozřejmě je ho najít. Ze začátku by to měla být hračka, postupně se nicméně náročnost zvyšuje. Tak co, troufnete si na to?
- kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10. kolo:
Výsledek
Důležité je dodat, že na výsledek může mít vliv osvětlení, nastavení displeje nebo jeho kvalita. Test proto slouží pouze jako zábavná zkouška vizuálního vnímání a nenahrazuje vyšetření zraku lékařem. Níže je uvedeno řešení se zvýrazněným políčkem o jiném odstínu.
Obecně lze říci, že 9 až 10 bodů dosáhnou lidé s velmi dobrým citem pro vizuální detaily s tím, že 7 až 8 bodů stále znamená velmi dobrý výsledek. Pokud jste získali 5 až 6 bodů, vyplývá z toho, že výraznější rozdíly vám nedělaly větší potíže, ale vnímat jemnější odstíny už bylo těžší.
Z výsledných 3 až 4 bodů se pak dá usoudit, že rozpoznávání jemnějších odstínů už pro vás představovalo opravdový oříšek a 0 až 2 body svědčí o tom, že se jednalo o pořádnou výzvu.
Vyzkoušejte také:
• Test barvosleposti
• IQ test
• Test paměti
• Test logického myšlení
• Test postřehu
• Test prostorové představivosti
• Test reakce
• Test zraku
• Stroopův test
• Test astigmatismu
• Test kontrastní citlivosti
• Test na ADHD
• Test goniometrických klamů
• Test logiky
• Test multitaskingu
• Test slepého místa
Zdroje: zeiss.cz, apollohospitals.com, grandoptical.cz, coopervision.cz