Rýmovník zmírňuje příznaky nachlazení a posiluje imunitu. Jak ho užívat?

Co je rýmovník?

Rostlina rýmovník, která je známá také pod názvem molice, moud nebo mexický eukalyptus, patří do čeledi hluchavkovitých. Jde o známou léčivku, kterou dnes lidé v našich podmínkách pěstují jako běžné pokojové byliny. Je poměrně nenáročná, ale jelikož není mrazuvzdorná, dá se u nás venku pěstovat pouze jako letnička.

Pokud si chcete tuto rostlinu pořídit a zajímá vás, jaký konkrétní botanický druh se pod názvem rýmovník ukrývá, možná budete překvapení. V dnešní době tak lidé totiž nazývají řadu různých druhů rodu Plectranthus (molice), kterých je dohromady zhruba 350. Nejčastěji se však jedná o druh Plectranthus argentatus nebo Plectranthus amboinicus.

Jak vypadá rýmovník?

Na první pohled vám rýmovník pěstovaný v květináči možná částečně připomene hluchavku, která patří do stejné rostlinné čeledi. Při bližším prozkoumání však můžete odhalit hned několik zásadních rozdílů. Obvykle jde o rostliny dosahující velikosti až jednoho metru, jejichž lodyha má čtvercové průřezy. Květy pak bývají bledě modré, fialové nebo bílo-růžové.

Mezi lidmi je rýmovník známý především díky svým aromatickým listům, které pomáhají při léčbě rýmy a dalších obtíží. Jsou velice pevné, dužnaté a stejně jako ve stoncích se zde ukládá voda. Navíc jsou hustě porostlé jemnými stříbrnými chloupky. Když je člověk promne mezi prsty, uvolní vůni, která v sobě spojuje mátu, kafr a meduňku.





Zbarvení listů se může výrazně lišit v závislosti na konkrétním druhu rýmovníku. Pro pokojovky pěstované na našem území je typická světle až tmavě zelená barva, ale ostatní druhy mohou mít i bílé, červené nebo fialové listy, které bývají dokonce žíhané. Kromě toho jsou pak listy rýmovníku obvykle vstřícné a jednoduché nebo vzácně zpeřené.

Jaké má rýmovník druhy?

Pokud někdo zmíní, že pěstuje rýmovník, může mít na mysli řadu různých rostlinných druhů, které se řadí do rodu Plectranthus (molice). Ten zahrnuje aromatické, jednoleté i vytrvalé byliny a polokeře, s nimiž se můžete setkat v tropičtějších oblastech celého světa. Vyskytují se v Austrálii, na území Afriky, na Arabském poloostrově, v Přední a Zadní Indii, v jižní Číně, ale i ve Střední a Jižní Americe.

Rod Plectranthus dnes zahrnuje více než 350 různých rostlinných druhů, které jsou teplomilné, ale dají se najít také v subtropických nebo mírných oblastech. Zatímco ty aromatické jsou často využívány jako léčivky nebo koření, jiné se pěstují hlavně na okrasu, a to především kvůli výrazně vybarveným dekorativním listům.

Plectranthus argentatus

Jako běžný rýmovník lidé často označují druh známý jako Plectranthus argentatus neboli molice stříbrná. Tato léčivka pochází ze skalnatých oblastí a deštných pralesů Austrálie. Dorůstá do výšky až jednoho metru, má fialové nebo bledě modré květy a její listy mají charakteristický oválný tvar. Na okrajích jsou jemně zubaté a jejich povrch pokrývají drobné stříbrné chloupky.

Rýmovník citronový

Dalším druhem, který lidé běžně označují jako rýmovník, je Plectranthus amboinicus neboli rýmovník citronový. Tato aromatická rostlina pochází z tropické východní Afriky a přezdívá se jí také kubánské oregano nebo třeba mexický eukalyptus. Dorůstá až do výšky jednoho metru, je celá pokrytá jemnými světlými chloupky a její listy jsou světle zelené, oválné a zoubkované. Pokud jde o to, jaké má daný rýmovník květy, jejich barva bývá světle růžová či bílá.

Vzhledem k tomu, že chuť rýmovníku citronového připomíná oregano s ostrým mátovým dozvukem, využívá se při dochucování různých masitých pokrmů nebo polévek. Kromě toho je však tato rostlina známá hlavně pro své antibakteriální a protizánětlivé účinky, díky čemuž dobře poslouží při dýchacích obtížích nebo při různých kožních problémech.

Rýmovník eukalyptový

Mezi oblíbené druhy rýmovníku se řadí také rýmovník eukalyptový neboli Plectranthus montanus. Jde o stálezelený polokeř, jenž dorůstá do výšky 40–50 centimetrů a na rozdíl od výše zmíněných druhů má drobnější lístky. Ty se vyznačují světle zelenou barvou, jsou pokryté bílými chloupky, a jak již název rostliny napovídá, vydávají specifickou vůni, která připomíná eukalyptus.

Rýmovník eukalyptový se skvěle hodí pro pěstování v závěsných květináčích, ale zaujme i jako běžná pokojovka. Pokud jde o jeho využití, v kuchyni se dá přidat třeba do různých salátů. Jako koření si pak tato bylina našla uplatnění především ve španělské, mexické a karibské kuchyni. Kromě toho se používá při léčbě rýmy a nachlazení, údajně má i antioxidační účinky a působí zároveň proti stresu.

Rýmovník purpurový

Podobné vlastnosti jako výše zmíněné druhy rýmovníků má také rýmovník purpurový, který se latinsky označuje jako Plectranthus purpuratus. Je vhodný pro inhalaci vonných silic, které efektivně působí proti rýmě a ucpanému nosu. Zároveň ho lidé často využívají jako odpuzovač hmyzu (mušek, komárů nebo mšic). Většinou se ovšem pěstuje jako jednoletka, jelikož poté ztrácí na dekorativnosti.

A v čem se liší od jiných rýmovníků? Jde především o listy, které mají výraznější strukturu a jinou barvu než ostatní rýmovníky. Typický je tmavší odstín zelené a fialové podbarvení, které třeba u rýmovníku citronového nenajdete. V létě se dá rýmovník purpurový pěstovat třeba na balkoně. Rychle vytvoří záplavu listů v převislých lodyhách, a v truhlíku proto nesnese žádnou jinou rostlinu.

Další známé druhy rýmovníku:

Plectranthus verticillatus – lidově švédský břečťan,

Plectranthus parviflorus – oblíbené okrasné byliny pěstované v truhlících,

Plectranthus rotundifolius – vytváří hlízy označované jako africké brambory,

Plectranthus scutellarioides – známý jako pochvatec šišákovitý nebo africká kopřiva.

Jaké má rýmovník účinky?

Bylina rýmovník je mezi lidmi oblíbená hlavně z toho důvodu, že obsahuje velké množství vitamínů, minerálů a dalších zdraví prospěšných látek. Mezi nejdůležitější patří především vitamíny A, C a E, ale kromě toho je nutné vyzdvihnout také obsažené omega-6 mastné kyseliny.

Dále je pak součástí rýmovníku také esenciální olej, jenž obsahuje thymol, carvacrol a camphor. Jedná se o podobné látky, které jsou přítomné v dalších oblíbených bylinách, jako je bazalka nebo šalvěj. Pokud jde o využití rýmovníku, ačkoliv může pomoci při mnoha různých zdravotních problémech, nejznámější jsou jeho antibakteriální a protizánětlivé účinky.

Prevence a léčba rýmy

Jak už samotný název oblíbené rostliny napovídá, rýmovník hraje důležitou roli při léčbě rýmy a ucpaného nosu. Jelikož obsahuje složky, které podporují vylučování hlenu, pacientům brzy přináší úlevu. Kromě toho pomáhá v boji proti nachlazení, dokáže efektivně zmírnit nepříjemné bolesti v krku a jeho užívání představuje také skvělý způsob prevence proti těmto zdravotním obtížím.

A jak konkrétně se používá rýmovník na rýmu? Když zaznamenáte problémy s ucpaným nosem a všimneme si prvních příznaků nachlazení, měli byste začít co nejrychleji jednat. Rýmovník v takových případech představuje skvělou první pomoc, přičemž stačí utrhnout pouze několik jeho lístků, jemně je rozemnout mezi prsty a inhalovat jejich aroma.

Využít se ovšem dá také šťáva z rozlomených listů rýmovníku, kterou je dobré opatrně rozetřít pod nos a poté vdechovat. Kromě toho si pak můžete vyrobit i speciální nosní kapky z rýmovníku, rozdrcené listy se používají také k proplachům nosní dutiny a někteří si je dokonce vkládají přímo do nosu a poté se přes ně nadechují, aby měly co největší účinek.

V boji proti rýmě a nachlazení může dále pomoci také čaj z rýmovníku, který může být prospěšný také při léčbě bolesti hlavy nebo problémů se zažíváním. Listy stačí pouze natrhat, spařit horkou vodou a zhruba 7–10 minut louhovat. Jsou ovšem nejúčinnější v syrové podobě, takže je můžete klidně po utrhnutí rovnou rozkousat a sníst.

Zklidnění pokožky

Jelikož je rýmovník protizánětlivý, dokáže efektivně zklidnit podrážděnou pokožku. Skvěle se tedy hodí pro vnější ošetření drobných oděrek, škrábanců nebo štípanců od hmyzu. Pomoci ovšem může také pacientům, které trápí ekzém, lupénka nebo jiné kožní problémy. Má totiž schopnost snižovat zarudnutí, potlačit otoky a odstranit svědění nebo celkové podráždění pokožky.

Ačkoliv to spousta lidí netuší, rýmovník napomáhá rychlejšímu hojení ran. Stačí utrhnout jeden větší list a postižené místo jeho šťávou potřít, což by mělo danou oblast brzy zklidnit. Můžete také vyzkoušet odvar z listů rýmovníku, kterým budete po zchladnutí pokožku potírat. Pokud jde o větší rány, dá se dokonce připravit zábal z rýmovníku, jenž postiženou pokožku zklidní.

Pomoc v boji s astmatem či alergií

Pěstování rýmovníku se často doporučuje osobám, které se potýkají s alergií či astmatem. Je totiž velice aromatický a vdechování jeho vonných silic napomáhá uvolnit dýchací cesty a pročistit dutiny. Právě z toho důvodu ho lidé umisťují do ložnic a dalších místností, kde se často pohybují. Kromě toho, že pokoj provoní jeho aroma, zároveň dokáže zlepšit kvalitu okolního vzduchu.

Potlačení úzkosti

Některé organické sloučeniny obsažené v rýmovníku mají údajně mírně sedativní účinky. Z toho důvodu se rýmovníkový čaj doporučuje osobám, které trpí úzkostí nebo se potýkají s chronickým stresem. Měl by organismus celkově zklidnit a napomoci kvalitnímu spánku.

Další léčivé účinky

Rýmovník je všestranná léčivka, která pomáhá nejen v boji proti rýmě a nachlazení, ale má i celou řadu dalších zdraví prospěšných účinků. Posiluje imunitní systém, pomáhá z těla odstranit přebytečné tekutiny a škodliviny, zmírňuje artritické bolesti, má dezinfekční účinky, zklidňuje a přináší celkové uvolnění. Je také vhodným přírodním lékem při následujících obtížích:

Jaké má rýmovník dávkování?

Narazili na léčivé účinky rýmovníku a přemýšlíte, že si ho domů také pořídíte? Jistě vás tedy zajímá, jak použít rýmovník, aby měl co nejlepší efekt na váš organismus. Pokud jde o inhalaci, ideální je během dne několikrát dlouze přivonět k listům, což by mělo uvolnit vaše dýchací cesty. Můžete ale listy také rozkousat a sníst nebo si vložit rýmovník do nosu.

Jestliže vás trápí rýma, vyplatí se mít několik listů rýmovníku neustále v kapse, abyste je mohli vytáhnout vždy, když se budete potýkat s ucpaným nosem. Stačí je utrhnout ráno, než vyrazíte do práce nebo třeba do školy. Po celý den zůstanou čerstvé a udrží si svou svěžest. Trvá totiž velice dlouho, než uvadnou (právě proto se lidé vyhýbají sušení rýmovníku a listy se používají čerstvé).

Pokud vás trápí rýma, nezapomeňte používat rýmovník na noc. Během spánku člověk nemůže smrkat a potíže s ucpaným nosem mohou být velmi nepříjemné. Před spaním tedy vyzkoušejte inhalaci vonných silic rýmovníku, speciální kapky nebo proplach nosu. Můžete také položit na topení nádobu s vodou, do které umístíte několik listů rýmovníku, což by mělo zlepšit okolní vzduch.

Má rýmovník nežádoucí účinky?

Ačkoliv se vám rýmovník může zdát jako naprosto zázračná bylina, i zde je nutné dávat si pozor na vedlejší účinky a s konzumací listů (i přípravků z rýmovníku) by se to rozhodně nemělo přehánět. Pokud jde o rýmovník v těhotenství, nastávajícím matkám se doporučuje pouze inhalace. Vnitřní užívání se nedoporučuje kvůli obsaženému vitamínu K, jenž ovlivňuje srážlivost krve.

Pozor by si na užívání rýmovníku z toho důvodu měli dát také jedinci trpící poruchou srážlivosti, kteří užívají léky na ředění krve, a osoby po infarktu či mrtvici. Problematická může být konzumace rýmovníku také po některých operacích. Navíc snižuje vstřebávání železa, takže by si pozor měli dát vegetariáni a vegani, kteří mají už tak nízký příjem ve stravě, nebo menstruující ženy. U citlivých pacientů by pak rýmovník mohl vyvolat mírnou kontaktní dermatitidu.

Jaké má rýmovník využití?

Ačkoliv na našem území byla tato rostlina v minulosti poměrně neznámá, dnes se těší pozornosti mezi pěstiteli i hospodyňkami. Není se rozhodně čemu divit, jelikož má řadu léčivých účinků. Proto si v domácnosti našla mnohá využití. Z listů je například možné připravit rýmovníkový čaj, který pomáhá proti nachlazení a bolesti v krku.

Kromě toho je oblíbená také mast z rýmovníku, kterou si lidé při problémech s průduškami nebo při nachlazení roztírají na hrudník. Zároveň pomáhá při problémech s vysušenou pokožkou a má celkově hojivé účinky. Pokud vás zajímají recepty z rýmovníku, vyzkoušet můžete také rýmovníkový olej, jenž má podobné účinky jako mast. Z listů se dá ovšem připravit i rýmovníková tinktura pro posílení imunity.

Rýmovník v kuchyni

Jak zpracovat rýmovník a jaké má rýmovník využití v kuchyni? Z této rostlinky se dá připravit třeba chutný rýmovníkový sirup, který se dělá za studena i za tepla. Nejen že skvěle dochutí čaj nebo třeba punč, ale poslouží také jako sladidlo do jogurtu a krupicové kaše. Dá se z něj připravit limonáda z rýmovníku a kromě toho se vám bude hodit také při rýmě či nachlazení a poslouží zároveň jako skvělá prevence.

Kromě toho se pak rýmovník hodí i při dalších příležitostech. Uplatnit ho můžete například při vaření polévek, ale slouží také jako koření vhodné k dochucení masa, kterému dodá specifickou vůni. Lidé pak připravují také rýmovníkový med, který je velice vláčný a chutný. Sušený rýmovník se naopak příliš neobjevuje, jelikož sušení této rostliny je velice náročné.

Odpuzování hmyzu

Aby toho nebylo málo, pěstování rýmovníku je výhodné také z toho důvodu, že skvěle poslouží jako přírodní repelent. Jeho vůně totiž hmyz odpuzuje, takže pokud rostlinu umístíte na okenní parapet, ochrání vaši domácnost před komáry, muškami a další havětí. Kromě toho se někdy rýmovník doporučuje jako odpuzovač koček, který jim zabrání vstupovat na vaši zahradu nebo třeba do stodoly.

Zkvalitnění vzduchu

Jak už bylo naznačeno výše, rýmovník sice vypadá jako nenápadná rostlinka, ale dokáže výrazně zvýšit kvalitu vzduchu v místnosti, což ocení hlavně astmatici, alergici a lidé, které trápí rýma či dýchací obtíže. Aroma rýmovníku, které je velice příjemné a osvěžující, usnadňuje dýchání a pročišťuje dýchací cesty. Pokud ho navíc umístíte do ložnice, bude se vám i lépe usínat.

Aromalampy

Dalším způsobem, jak využít rýmovník, je příprava náplně do aromalampy. Stačí si nachystat odvar z listů této oblíbené léčivky, který poté do aromalampy přelijete. Ta následně provoní celý váš byt nebo dům, což opět napomůže snazšímu dýchání a celkovému zklidnění organismu.

Jak pěstovat rýmovník?

Jestliže vás tato rostlina zaujala, jistě přemýšlíte, jak zvládá rýmovník pěstování v českých domácnostech a jaké podmínky jsou pro něj ideální. Ve skutečnosti je rýmovník velice nenáročná bylina, která sice nesnese zimní mrazíky, ale v bytě se dá pěstovat velice jednoduše. Roste totiž skoro sama a člověk se o ni nemusí příliš starat.

Pokud jde o vhodné stanoviště, rýmovníku se bude nejlépe dařit u východního nebo západního okna, což mu poskytne dostatek světla. Nezapomínejte ale, že je rýmovník rostlina, kterou není dobré vystavovat přímým slunečním paprskům. Kam přesně ji umístíte, nicméně záleží na vás. V ložnici napomůže kvalitnímu spánku, v kuchyni odpudí škůdce a do obýváku zase vnese příjemnou vůni.

Zalévání rýmovníku není nutné přehánět, protože rostlina je velice citlivá na přílišné množství vody, které by jí mohlo ublížit a způsobit černání listů. Než rýmovníku dopřejete další vláhu, je tedy vhodné nechat okolní půdu trochu vyschnout. Při zimování se pak zálivka ještě snižuje a rostlinu je vhodné dát na místo, kde se teplota pohybuje kolem 15 °C.

Na jaře byste měli rýmovník přesadit do nového květináče a vyplatí se ho také příležitostně přihnojit. Během teplejších měsíců ho můžete umístit ven, tedy na balkon nebo na terasu. Vybírejte však vhodné místo pečlivě, aby rostlince neublížily přímé sluneční paprsky nebo průvan. Jakmile se pak začne ochlazovat, rýmovník zase přeneste do bytu.

Pokud jde o to, jak rýmovník rozmnožit, nejjednodušším způsobem je řízkování, kdy část stonku s alespoň jedním listem uštípnete a poté umístíte do sklenice s vodou nebo přímo do hlíny. Kromě toho se pak lidé ptají také na to, jak tvarovat rýmovník, protože velice rychle roste. Zaštipování rýmovníku se provádí tak, že odstraníte vrchní výhonky (ustřihnete stopku těsně nad dvěma lístky), což pomůže rostlině, aby se dále rozvětvila.

Zdroje: bylinkyprovsechny.cz, katalog-rostlin.cz, mudr-alena-hamplova.cz, bylinkovo.cz, vitalia.cz