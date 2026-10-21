Test číselné paměti: zkuste si, kolik číslic jste schopní si zapamatovat

Rozlišujeme krátkodobou a dlouhodobou paměť, tento test se přitom zaměřuje na paměť krátkodobou. Co se týče dlouhodobé, umožňuje vybavovat si informace i po několika minutách, hodinách či letech a pojmout obrovské množství poznatků, dovedností a vzpomínek.
Krátkodobá paměť
Krátkodobá paměť slouží k uchování informací, ale jen po velmi krátkou dobu. Jedná se zhruba o 30 až 90 sekund. Poté buď dojde k jejich uložení do dlouhodobé paměti, nebo ztrátě. Pokud jde o kapacitu krátkodobé paměti, není neomezená, udrží zhruba 4 až 5 položek. Pracovní paměť se pak vyznačuje tím, že s těmito informacemi dokáže navíc aktivně pracovat.
Zapamatování úzce souvisí s naším vnímáním. Jestliže si potřebujeme něco zapamatovat, musíme tomu věnovat dostatečnou pozornost, ať už to znamená soustředěně poslouchat, nebo se na danou věc upřeně dívat. V našem případě přitom půjde o druhou možnost.
Jak test funguje?
Test sestává z 10 kol, v každém z nich se vám zobrazí číselná řada. Vaším úkolem je si ji co nejlépe zapamatovat. Po nějaké době totiž zmizí a následovat bude otázka, která se bude týkat jejího pořadí. Spolu s ní se objeví čtyři možné odpovědi, na vás už je jen vybrat tu správnou. S každým kolem se přitom obtížnost lehce zvyšuje.
Před spuštěním testu doporučujeme najít si klidné místo, aby vás během něj nic nerušilo. Ještě dodejme, že test slouží jen jako zábavná zkouška vaší paměti, nejedná se o odborné měření paměťových schopností.
Test číselné paměti
Nyní už nezbývá než popřát vám hodně štěstí!
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Zdroje: cpzp.cz, brain-type.com, umimefakta.cz