Test symetrie: ověřte si, jak dobře rozpoznáte drobné rozdíly

Symetrie znamená, že objekt či tvar zůstává stále stejný i po jeho otočení, převrácení či změně měřítka nebo rozdělení na části. Vzbuzuje pocit řádu, harmonie a rovnováhy. Jeho opakem je asymetrie.
Zrcadlová symetrie
Symetrii rozčleňujeme do několika typů, a to na reflexní, rotační, translační nebo radiální. V tomto testu půjde zejména o reflexní symetrii, známou též jako zrcadlová symetrie. Jde o stav, kdy jedna polovina je v souladu s její druhou polovinou.
Osa symetrie nejčastěji probíhá zleva doprava nebo shora a dolů, ale může být vedena prakticky z jakéhokoli směru. Zhusta se s ní pracuje mimo jiné v architektuře a umění, příkladem toho jsou rangoli, růžice, gotická okna či obyčejné dveře, ale také třeba palindromy.
Jak test funguje?
Test obsahuje 10 kol, v každém z nich je znázorněna předloha a k ní čtyři varianty. Vaším úkolem je najít k předloze symetrický protějšek, ostatní možnosti totiž vždy zahrnují nějakou více či méně zjevnou odchylku. Ze začátku by měla být hračka odhalit správnou odpověď, postupně se ale obtížnost zvyšuje.
Ještě dodejme, že nejde o odborné vyšetření zraku, pouze o zábavnou formu, jak si prověřit vaše vizuální vnímání a schopnost zachytit drobné nuance. Správné odpovědi pak naleznete na konci testu. Tak co, jste připraveni?
- Začneme zlehka, která z nabízených možností odpovídá polovině obrazce nalevo?
2. Nyní tu máme celý obrazec, dokážete nalézt jeho ekvivalent?
3. A co u téhle kytičky, kde je její věrná kopie?
4. Tohle už by pro někoho mohl být celkem oříšek. Zvládnete najít obdobný obrazec?
5. Spousta čar by někomu mohla zmást hlavu, budete to i vy?
6. Oprostěte se na chvilku od toho, co vám níže uvedený obrazec připomíná, a zkuste najít jeho dvojníka.
7. U tohoto motivu už bude vaše pozornost pracovat na plné obrátky.
8. Nyní trochu pozměníme pravidlo, vaším úkolem je nalézt obrazec, který do řady nezapadá, je oproti ostatním lehce odlišný.
9. Vracíme se zpátky k pátrání po zrcadlovém obrazu předlohy. Nenechte se níže uvedeným obrazcem ošálit, ale raději se zaměřte na důkladné prostudování jeho variant.
10. Na konec jsme si připravili něco krapet záludnějšího, poradíte si s tím?
Výsledek
Nyní se podíváme na správné odpovědi. U každého kola uvádíme písmeno odpovídající symetrickému protějšku předlohy. Pokud v daném kole hrála roli opravdu jen drobnost, doplňujeme v závorce, o jaký rozdíl se jednalo.
Správné odpovědi: 1. A, 2. C, 3. D, 4. C (u D je spodní linka více protažená), 5. D (u A je tečka ponechána na stejné straně jako u předlohy), 6. B, 7. D, 8. C, 9. D (u B je tečka posunuta doleji oproti předloze), 10. C (u D je první spodní hrot zešikmený).
Pokud jste získali 9 až 10 bodů, svědčí to o vaší schopnosti všimnout si i opravdu nenápadných odchylek. Ani 7 až 8 bodů ale nejsou vůbec špatné, vypovídají o velmi dobrém citu pro prostorové uspořádání.
Jestliže jste nasbírali 4 až 6 bodů, jde o znamení, že drobné rozdíly pro vás většinou nepředstavují větší problém. Žádný až tři body jsou důkazem, že symetrie vás tentokrát pořádně potrápila.
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Zdroje: mathsisfun.com, britannica.com, mathnasium.com