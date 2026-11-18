Orientace nám pomáhá vyznat se v neznámém prostředí, schopnost určit světové strany je při pohybu v něm stěžejní, slouží ke kontrole směru k vytyčenému cíli. Pokud se někdo ocitne z jakýchkoli důvodů sám v džungli, na moři nebo třeba na poušti, může na ní záviset jeho přežití.
Co se dozvíte v článku
Orientace v prostoru
V dávné minulosti se lidé museli v tomto ohledu spoléhat na nebeská tělesa, orientovali se podle polohy hvězd či Slunce, ale také například podle různých přírodních znaků, jako jsou vodní toky, letokruhy nebo lišejníky. Posléze začali používat mapy, buzoly a kompasy. Moderní doba pak přinesla navigace a chytré mobily, díky nimž se stala orientace v prostoru ještě jednodušší.
V orientaci hraje důležitou roli zraková percepce, která člověku umožňuje vidět, rozpoznávat a interpretovat vizuální informace. Tato schopnost se v průběhu dětství vyvíjí a zpřesňuje. Dokážeme na základě ní poznat barvy, tvary, zaznamenat pohyby a vztahy mezi objekty v prostoru. Mozek se při zpracování těchto informací uchyluje k neustálému porovnávání jednotlivých podnětů a vyhodnocování vlastností, o což půjde i v tomto testu.
Jak test funguje?
Test se skládá ze sedmi kol. V každém z nich najdete obrázek s různým počtem šipek. Ty směřují všechny jedním směrem, tedy až na jednu. Vaším úkolem je objevit tu, která se vymyká. Ze začátku by mělo být snadné ji najít, jak ale budou šipky přibývat, bude stále těžší ji odhalit.
Test má sloužit jako zábavné procvičení vizuální pozornosti spolu s vnímáním směru a schopností rozpoznat byť jen mírné natočení šipky do jiného úhlu. Zároveň v něm nejste omezeni časovým limitem, takže nad každým kolem můžete strávit tolik času, kolik jen chcete. Na konci poté naleznete správné řešení.
- kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
Výsledek
Tak co, bylo to až moc snadné, nebo se vám u závěrečných kol zavařil mozek? Ať tak či onak zde se můžete dozvědět, jak jste si doopravdy vedli. Níže naleznete stejné obrázky, nad kterými jste si ještě před chvilkou lámali hlavu, máte v nich už ale zakroužkovanou šipku, která směřovala jinam než zbytek.
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Zdroje: logosik.cz, drevari.org, swbh.nhs.uk