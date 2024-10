Výtok z konečníku je příznakem mnoha onemocnění. Může nabývat různé barvy a konzistence

Rektální či anální výtok značí jakoukoli jinou hmotu odcházející z konečníku, než je stolice. Může mít podobu análního hlenu, hnisu nebo krve a různou barvu a konzistenci. Co se týče konzistence, je možné zaregistrovat rosolovitý či vodnatý výtok z konečníku. Na základě barvy se pak rozlišuje:

čirý či bílý výtok z konečníku,

nahnědlý až hnědý výtok z konečníku,

nažloutlý až žlutý výtok z konečníku,

narůžovělý výtok z konečníku.

Může se objevit ve stolici či na spodním prádle. Nenechte se však zmýlit, malé množství hlenu ve stolici není nic neobvyklého, jelikož ho je třeba např. k hladkému průchodu potravy konečníkem či jako ochrany před bakteriemi a trávicími kyselinami.

Kromě výtoku se obvykle dostavuje i neustálý pocit vlhka v okolí řitního otvoru či se stává, že jedinec po vykonání potřeby shledá, že vyloučil spíše výtok než stolici. Vyvolat ho přitom mohou různé zdravotní obtíže. Jakmile jedinec výtok z konečníku zaznamená, je vhodné se objednat co nejdříve k lékaři. [1, 2, 3, 4]

Příznaky

Nejčastěji z konečníku vychází hlen. Jde o rosolovitou hmotu, co je běžně přítomna ve střevech. Pokud bývá zbarven do bíla či žluta, může být známkou infekce. V případě, že je růžový či červený, pravděpodobně značí přítomnost krve.





Z důvodu, že je následkem různých příčin, ho mohou doprovázet různé další projevy. Nejvíce se s ním přitom pojí gastrointestinální příznaky. Objevit se spolu s výtokem tedy může:

bolest břicha nebo křeče,

změna ve střevních návycích,

krev ve stolici,

zácpa,

zápach,

průjem,

nadýmání,

tlak či bolest v oblasti konečníku,

pálení, svědění, perianální zarudnutí nebo otok,

neovladatelnost močového měchýře či střev.

Zapáchající výtok z konečníku je možné zaznamenat při infekci spolu s hemoroidy. Hemoroidy se za běžných okolností nevyznačují zápachem, k tzv. rybímu zápachu však může vést hlenovitý výtok tvořící se ve sliznici zvětšených hemoroidů. Pro infekci je pak příznačný hnilobný zápach, zatímco fekální zápach se může dostavit v důsledku nedostatečné hygieny. [5, 6, 7, 8]

Jaké má výtok z konečníku příčiny?

Výtok z konečníku relativně často způsobují hemoroidy. Jedná se o zduřelé žíly v oblasti řitního otvoru. Rozlišují se přitom zevní (pod kůží v okolí konečníku) a vnitřní hemoroidy (uvnitř tkáně vystýlající konečník). Doprovází je kromě výtoku i krvácení a svědění.

Na vině mohou být i zánětlivá onemocnění střev, kam se řadí Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Co se týče Crohnovy choroby, může se rozvinout v jakékoli části trávicího traktu, ačkoli nejfrekventovaněji vzniká v tenkém střevě. Naproti tomu ulcerózní kolitida vyvolává zánět v konečníku, jenž se může roznést až do tlustého střeva.

Zánětlivá onemocnění mohou stát za vznikem píštělí (propojení mezi infikovanou anální žlázou a kůží) a abscesů (infikované váčky s hnisem) v konečníku, jež často vylučují výtok. Projevují se i bolestí břicha, průjmem nebo krví ve stolici. Průjmem, bolestí břicha, ale i zácpou nebo nadýmáním se pak vyznačuje syndrom dráždivého tračníku, což je chronické onemocnění, pro nějž je příznačný bělavý hlenovitý výtok.

Vést k výtoku mohou i sexuálně přenosné nemoci. Anální oblast může napadnout chlamydie, kapavka, lidský papilomavirus, syfilis či herpes simplex virus typu 2. K přenosu nejčastěji dochází análním sexem, ale může se přenést i z genitálií. V případě nakažení si lze všimnout rovněž podráždění, svědění, otoku, krve v moči nebo ve spermatu, bolestivého vyprazdňování či kožních výrůstků.

Riziko představuje i infikované jídlo. To mohou napadnout různé bakterie, viry (norovirus) a jiní paraziti a infikovat jedince onemocněním, jako je salmonela, kampylobakterióza či shigelóza. Kromě výtoku se dostavuje i nevolnost, zvracení, křeče a průjem.

Další potenciální příčinou může být proktitida (akutní nebo chronická). Ta označuje stav, kdy má člověk neustále či velmi často potřebu vyprazdňovat střeva. Výtok z konečníku se při ní však nevyskytuje příliš frekventovaně, pouze při přítomnosti píštěle nebo jako následek nekontrolovatelného průjmu.

Výtok hlenu se pak může objevit také jakožto známka kolorektálního karcinomu, a tedy rakoviny konečníku. Mimo něj může dojít i k inkontinenci stolice, nutnosti často vyměšovat, svědění a krvácení či výhřezu konečníku (úplný nebo částečný propad řitního otvoru), ale v oblasti se může utvořit též malá bulka. Nemusíte se však obávat, obecně jde o málo se vyskytující onemocnění. [9, 10, 11, 12]

Diagnostika

Pokud si všimnete výtoku z konečníku, je třeba vyhledat lékaře. Prohlídka nejdříve započne rozebíráním pacientovy anamnézy a posléze se přistupuje k fyzikálnímu vyšetření, během nějž lékař vyšetří konečník a řitní otvor. Dále je možné, že dotyčného otestuje na pohlavně přenosné choroby nebo bude nutné digitální rektální vyšetření.

Rovněž pacienta nejspíše pošle na krevní testy či zobrazovací vyšetření, jako je rentgen, CT, magnetická rezonance či kolonoskopie. Speciálními typy kolonoskopie či endoskopie pak jsou sigmoideoskopie (kontrola esovité kličky tlustého střeva), rektoskopie a anoskopie (vyšetření řitního kanálu a sousedící sliznice konečníku). Jejich účelem je odhalit příčinu výtoku, případně vyloučit rakovinu. Využívá se i kultivace stolice. [13, 14, 15, 16, 17]

Léčba

Léčba se řídí tím, co ji způsobilo. Nicméně po vyléčení základního onemocnění ustává i výtok z konečníku. Co se týče hemoroidů, uplatňuje se při mírné až středně závažné formě domácí léčba v kombinaci s volně prodejnými léky, v závažných případech se pak přistupuje k chirurgickému zákroku. U něj si lékař zvolí jednu z možných metod, a to laserovou léčbu, sešívanou hemoroidopexi, podvázání hemoroidu gumičkou či jeho odstranění skalpelem.

V ostatních případech se využívají lokální krémy a masti na hemoroidy, perorální léky proti bolestem a zánětu, hydrokortizonové čípky či přípravky na změkčení stolice. Nemocný může léčbu podpořit konzumací stravy bohaté na vlákninu (ovoce, zelenina a celozrnné výrobky) a namáčením postiženého místa v teplé vodě.

Ulcerózní kolitida se obvykle řeší operací, během níž se odstraní tlusté střevo a konečník. Stejným způsobem se léčí výhřez konečníku. Anální absces přitom stačí lékařem jen vypustit, po čemž pacient pobírá nějakou dobu léky proti bolesti či antibiotika. U anální píštěle je situace komplikovanější, buď ji doktor naplní speciálním lepidlem, nebo se nabízí rekonstrukční operace či fistulotomie (umožnění hojení zevnitř a odtoku otevřením píštěle).

Při pohlavně přenosné nemoci se mohou nasazovat antibiotika. Ta se předepisují i v případě otravy jídlem, ačkoli někdy zdravotní potíže jí vyvolané mohou ustat i samy od sebe. Vždy je však třeba doplňovat průběžně tekutiny za ty pozbyté zvracením nebo průjmem.

Léčba proktitidy závisí na její formě, při chronickém onemocnění bývá nutná kromě lékařské léčby trvalá změna životního stylu včetně stravy. Jindy ji a Crohnovu chorobu je možné dostat pod kontrolu medikamenty. Pokud je příčinou rakovina, záleží na typu a stadiu onemocnění, obvykle se však přistupuje k radioterapii, chemoterapii nebo operaci.

Se syndromem dráždivého tračníku se lze vypořádat změnou životního stylu a volně prodejnými prostředky. Podobně při zánětlivých střevních onemocněních postačí držet dietu, brát předepsané léky a uzpůsobit onemocnění svůj životní styl. Spíše vzácně je vyžadováno chirurgické odstranění zasažených částí trávicího traktu.

Dokud výtok neodezní, doporučuje se nosit vložky, dále mít při sobě vlhčené ubrousky k očištění a na danou oblast aplikovat malé množství krému zklidňujícího podrážděnou pokožku. S tím souvisí i pravidelné sprchování se, nejen kvůli zachování čistoty, ale i zmírnění podráždění. Užitečné by mohlo být i praktikování cviků na pánevní dno, které by posílily zdejší svaly a mohly tak omezit nechtěný únik. [18, 19, 20, 21]

Zdroje: medicalnewstoday.com, qld.gov.au, spirehealthcare.com, khealth.com, proctocure.com, healthline.com, ruh.nhs.uk, healthmatch.io, health.com, is.muni.cz, chirurg.cz