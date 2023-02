CBD přináší řadu zdravotních benefitů. Jaké jsou pozitivní i negativní účinky oblíbené konopné látky?

Co znamená zkratka CBD?

Pod zkratkou tří písmen se ukrývá látka kanabidiol, která patří mezi kanabinoidy a je jednou ze dvou nejznámějších aktivních složek konopí. Má podobnou chemickou strukturu jako psychoaktivní kanabinoid THC (tetrahydrokanabinol) obsažený převážně v květech konopí, ale jeho fyziologické účinky jsou velmi odlišné.

Největší rozdíl představuje skutečnosti, že CBD nemá intoxikační účinky, to jinými slovy znamená, že se vlivem jeho užívání člověk „nedostává do rauše“ jako u THC, protože přímo nestimuluje kanaboidní receptory CB1 a CB2. Obě látky své účinky však vzájemně ovlivňují. Mohou je posilovat i zeslabovat.

Kromě těchto dvou obsahuje typická rostlina konopí více než sto kanabinoidů, přičemž v divoce rostoucím konopí se v největším množství vyskytuje zmíněné THC, následuje CBD a pak další kanabinoidy, které jsou obsaženy ve stopovém množství.

Z hlediska obsahu THC a CBD rozlišujeme dva základní druhy konopí, a sice indické konopí zvané indika a konopí seté, jež je známé pod označením sativa a na rozdíl od prvního zmíněného disponuje vyšším obsahem CBD a nižším obsahem THC. U indiky je tomu přesně naopak. Čisté odrůdy dnes ale najdeme spíše výjimečně, mnohem častější jsou kříženci, u nichž je poměr obou kanabinoidů velmi variabilní.

Jak funguje CBD a THC?

V první řadě je důležité říct, že každá z těchto látek působí na receptory endokanabinoidního systému (ES), přičemž za účinky konopí je odpovědný převážně receptor CB1. Aby se tedy dostavily klasické účinky THC, je nejprve třeba, aby se látka s tímto receptorem spojila a aktivovala jej. S receptorem CB1 pak pracuje i CBD jen s tím rozdílem, že jej neaktivuje, a jeho aktivaci jiným látkám, včetně THC, naopak znesnadňuje.

Této skutečnosti se využívá při výrobě přípravků z konopí, kde poměr obou kanabinoidů hraje velmi důležitou roli. Nutno však podotknout, že nejde pouze o vztah mezi CBD a THC, společně s nimi totiž působí ještě celá řada látek, jako jsou například terpeny a flavonoidy, díky kterým má konopí celou řadu účinků.

Pokud bychom se ale zaměřili pouze na účinky obou kanabinoidů, tam zpravidla platí jednoduchá rovnice: čím více CBD v poměru k THC, tím méně nežádoucích vedlejších účinků, jakými jsou krátké výpadky paměti a úzkost, jež jsou obvyklé pro vyšší dávky THC.

I když mají obě látky odlišné farmakologické vlastnosti, fyziologické účinky mohou být naopak velmi podobné, projeví se ale pravděpodobně rozdílnými mechanismy. Obě látky mohou mít například protizánětlivé a analgetické účinky, dosahují jich však prostřednictvím rozdílných mechanismů. Ve snaze potlačit bolest tak může užívání THC a CBD dohromady teoreticky zesílit výsledný účinek.

Jaké má CBD olej účinky?

Na léčebné účinky CBD kapek, olejů a dalších výrobků spoléhá stále více lidí. A pozitivní zprávy o této látce přináší i Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které tento kanabinoid působí na širokou škálu onemocnění. A to nejen u dospělých. Stále častěji se spoléhá také na účinky CBD u dětí, konkrétně třeba u pacientů s autismem či ADHD.

Obecně se o CBD dá říct, že harmonizuje nervovou soustavu, čímž navozuje lepší spánek a pomáhá při celé řadě psychických obtíží. Velmi typicky proto lidé využívají CBD kapky na spaní. Kanabidiol je rovněž znám jako ochránce buněk před škodlivými vlivy a stárnutím, což je ostatně důvod, proč hraje důležitou roli v dermatologii a je obsažen v celé řadě kosmetických výrobků. Vliv má rovněž na mozkové buňky a stále více pacientů na něj spoléhá jako na doplňkovou léčbu neurologických onemocnění. Za zmínku pak rozhodně stojí také analgetické účinky, které se osvědčily například při léčbě artrózy.

Co se týče konkrétních nemocí, pozitivní účinek má CBD na celou řadu závažných obtíží, mezi které patří třeba:

Abyste mohli užívat CBD kapky či oleje, nemusíte se nutně léčit s nějakým chronickým onemocněním. Jejich pozitivní účinky lze aplikovat také na celou řadu „všedních“ obtíží, jako:

oslabená imunita,

migréna,

menstruační bolesti,

nespavost,

stres,

regenerace po sportu,

infekce.

Kanabidiol pomůže rovněž v případě, kdy chcete zvýšit svůj pracovní výkon, trápí vás akné či lupénka, máte problémy s agresivitou, trpíte chronickými bolestmi, anebo se prostě jen snažíte zharmonizovat své tělo.

Nežádoucí účinky CBD

Kolem užívání CBD produktů a konopných výrobků panuje celá řada mýtů i otázek. Řadu lidí například zajímá, zda je CBD legální, jestli má vliv na řízení vozidel, anebo zda se během jeho užívání dostaví psychoaktivní stavy. Dobrou zprávou je, že kromě toho, že jsou CBD kapky čistě přírodního původu, jsou zcela legální a na rozdíl od THC nepůsobí psychoaktivně. Na žádném z CBD produktů navíc nevzniká závislost.

Jak už to tak ale v případě užívání léků a doplňků stravy bývá, i u produktů s obsahem CBD se mohou vyskytnout vedlejší účinky. Ty mohou trvat od několika minut do několika hodin a lišit se mohou v závislosti na formě užívání CBD. Pokud se objeví, zpravidla odezní spolu s účinkem kanabidiolu. Co se týče krátkodobých vedlejších účinků, nejčastěji se uživatelé setkávají s:

nízkým krevním tlakem,

suchem v ústech,

průjmem,

ztrátou chuti k jídlu,

únavou.

V některých případech se může objevit také vyrážka, nevolnost či zvracení. V dlouhodobém horizontu pak může uživatele potrápit třeba změna hmotnosti, častější infekce, abnormální výsledky testů jaterních funkcí a pocit slabosti či únavy. Nutno podotknout, že dlouhodobé vedlejší účinky se neobjeví hned, ale až v důsledku dlouhodobého užívání. U CBD jich je zpravidla hlášeno jen minimum, mnoho z těchto dopadů nelze navíc připsat přímo CBD, ale spíše formě jeho ožívání, jako je kouření, vapování nebo kombinace s jinými léky.

Nebezpečné pak může být také překračování doporučené dávky CBD. V takovém případě platí jednoduchá rovnice: čím více látky přijmete, tím silnější vedlejší účinky budou. Výjimečně pak mohou CBD produkty reagovat s jinými léky. Pokud tedy užíváte jakékoli medikamenty, je nutné se o CBD nejprve poradit se svým lékařem.

Způsoby užívání CBD

Kromě CBD oleje existuje mnoho dalších způsobů, jak tuto látku užívat či aplikovat. Na trhu najdete například tyto CBD produkty:

CBD oleje

Každá metoda užívání se od sebe liší časem nástupu účinků, ale i dobou jejich trvání. CBD olej můžete například ihned polknout nebo si tinkturu nakapat pod jazyk a před polknutím na místě podržet alespoň po dobu 60 sekund. Nástup účinků je v případě okamžitého polknutí zhruba po 2 hodinách, protože kanabidiol prochází nejprve trávicím ústrojím a do krve se dostává převážně až v tenkém střevě. Výhodou je pak delší doba, po kterou efekt trvá, pohybovat se až kolem 8 hodin.

Rychlejšího účinku pak dosáhnete druhým ze zmíněných způsobů, tedy sublinguálním podáním. Ihned po nakapání látky pod jazyk, přechází její účinek do krve a první účinky se dostavují už po 10 až 20 minutách, přičemž doba působení se pohybuje kolem 6 hodin. Na trhu jsou k dispozici oleje o různé koncentraci, zpravidla jsou k dostání v rozmezí 1–30 %, přičemž množství v jedné kapce bývá:

1 % – 0,5 mg,

2 % – 0,73 mg,

5 % – 1,84 mg,

10 % – 3,68 mg,

15 % – 5,52 mg,

20 % – 7,36 mg,

30 % – 11,04 mg.

CBD kapsle

CBD kapsle mají podobu gelových tobolek, které obsahují CBD olej. Ten se po spolknutí uvolní v žaludku, a to v časovém rozmezí několika minut. Účinek nastupuje podobně jako u oleje zhruba po 2 hodinách a trvá rovněž až 8 hodin. Výhodou je, že vždy přesně víte, kolik mg CBD obsahuje jedna kapsle. Její užití je na rozdíl od jiných způsobů (například kouření či vapování) navíc diskrétní i ve společnosti.

Vaporizace CBD

Vapováním se rozumí inhalace výparů, které vznikají po zahřátí byliny na určitou teplotu. Ze všech forem má tato metoda nejrychlejší nástup účinků, který se dostavuje zhruba za 5 minut, jelikož výpary přecházejí v plicích ihned do krve. Díky tomu tělo zužitkuje až 80 % přijatého kanabidiolů a dalších látek, což je mnohem víc, než u jiných způsobů užití.

Konkrétně se ve vztahu k CBD vaporizací rozumí zahřátí sušených květů na přesně danou teplotu, při které se začnou odpařovat účinné látky. K tomuto procesu používají vaporizéry, což jsou přístroje, které jsou podobné elektronickým cigaretám s tím rozdílem, že jejich součástí je kovová či keramická komora, ve které dochází k ohřevu nadrcených sušených květů a následné vaporizaci CBD.

U většiny moderních vaporizérů lze ohřev výparné komory regulovat, což je důležité s ohledem na to, že se teplota odpaření jednotlivých látek liší. Výhodou je, že odpařování CBD začíná už při teplotě 200 °C, díky čemuž nedochází ke spalování rostlinného materiálu a kanabinoidů, ani ke vzniku karcinogenních látek, jako je tomu u kouření cigaret a jointů.

Kromě sušených květů lze pomocí vaporizérů inhalovat i jiné látky k tomu určené, typicky e-liquidy a extrakty, jež obsahují vysoké koncentrace CBD. K tomuto účelu slouží typicky vaporizační pero.

Vapování upřednostňuje celá řada bývalých kuřáků marihuany, pro které CBD představuje vhodnější alternativu bez psychoaktivních účinků. Sušené květy CBD lze samozřejmě i kouřit.

CBD masti a kosmetika

CBD je dnes poměrně běžně obsaženo i v kosmetice určené k péči o pleť. Tyto výrobky obsahují vyšší podíl kanabidiolu a užívají se zpravidla při kožních problémech, jako je ekzém, akné, podrážděná pokožka a suchá pleť. K dispozici jsou také CDB masážní gely, jež jsou určené pro uvolnění svalů po zvýšené fyzické aktivitě. Veškeré masti a kosmetické výrobky lze aplikovat dle potřeby.

CBD v potravinách a nápojích

Kanabidiol lze v dnešní době nalézt i v celé řadě potravin. Typicky třeba v čokoládě či ve formě konopných loupaných semínek. Výjimkou pak není ani konopný čaj, který lze pít až třikrát denně. Jeho příprava je navíc velmi jednoduchá. Do hrnku stačí nasypat dvě čajové lžičky směsi a pro lepší vstřebání CBD přidat ještě kousek másla či kokosového oleje, pak zbývá zalít vodou o teplotě kolem 85 °C. Po čtyřminutovém louhování je čaj připravený ke konzumaci. Pokud čajům obecně příliš neholdujete, můžete vyzkoušet například konopnou kávu.

Dávkování CBD

Co se týče hranice nejvyšší dávky CDB, záleží případ od případu. Čím více, tím lépe zde nutně platit nemusí, a vyšší dávka může v některých situacích účinek naopak snižovat. Tak je tomu například u jedinců, kteří užívají CBD na úzkost. Těm se doporučuje držet dávkování ve zlaté střední cestě. U pacientů s epilepsií se vysoké dávky naopak vyžadují. Nemocným se tak běžně podává CBD orálně (zpravidla CBD pilulky), a to až stovky miligramů denně. Obecně se v závislosti na různých obtížích doporučuje CBD užívat v takovýchto dávkách:

úzkost – střední až vysoká síla,

artritida – střední až vysoká síla,

rakovina – vysoká síla nebo farmaceutická úroveň,

chronická bolest – střední až vysoká síla,

ulcerózní kolitida a zánětlivá onemocnění střev – střední až vysoká síla,

epilepsie – vysoká síla nebo farmaceutická úroveň,

celkové zdraví – nízká síla ,

, vysoký krevní tlak – střední až vysoká síla,

migrénové bolesti hlavy – nízká až vysoká síla,

obnova svalstva – nízká až střední síla,

nevolnost – nízká až střední síla,

syndrom polycystických vaječníků (PCOS) – nízká až střední síla,

premenstruační syndrom (PMS) – nízká až vysoká síla,

nespavost – střední až vysoká síla,

ztráta hmotnosti – nízká až střední síla.

Orálním podáním má CBD poměrně malou biologickou dostupnost, do krevního řečiště se tedy dostane jen malá část této látky. U dávkování je tedy nutné přemýšlet i o tom, jakým způsobem kanabinoid do těla dostáváte. Protože, jak už bylo naznačeno výše, k dispozici jsou CBD produkty v mnoha podobách.

Dávkovat lze tedy nejen orálně, ale také například vaporizací, kapáním olejů pod jazyk či dokonce transdermálními náplastmi. Je tedy nutné nejprve zjistit, jaká forma vám vyhovuje a podle toho se soustředit na konkrétní výpočet dávky. Stejný obsah miligramů u jednoho způsobu dávkování, má totiž zcela jinou sílu u dávkování druhého. O podobě ideální dávky tedy rozhoduje celá řada faktorů jako:

vaše výška,

vaše velikost a váha,

závažnost stavu, který léčíte ,

, vaše tolerance vůči CBD,

vaše individuální tělesná chemie,

účinnost produktů CBD, které používáte.

Výpočet dávkování na základě váhy

Přesto, že CBD na každého působí trochu jinak, existuje obecné pravidlo, kterým se lze v případě dávkování alespoň do určité míry řídit. Nikdy by však nemělo být náhradou za lékařskou konzultaci. Jak vysoká dávka je pro vás vhodná, vám napoví následující tabulka:

Hmotnost (kg) Nízká síla Střední síla Vysoká síla 45 kg 10 mg 30 mg 60 mg 57 kg 13 mg 38 mg 75 mg 68 kg 15 mg 45 mg 90 mg 80 kg 17 mg 52 mg 105 mg 90 kg 20 mg 60 mg 120 mg 102 kg 22 mg 67 mg 135 mg 113 kg 25 mg 75 mg 150 mg

Je důležité si uvědomit, že jakékoli výpočty ideální dávky pracují vždy pouze s čistým CBD, nikoli s CBD olejem, který může obsahovat různou dávku CBD a vyžaduje podrobnější rozbor dávkování. Záleží totiž na velikosti lahvičky i množství obsaženého CBD. Například vysoce silný olej s obsahem CBD 200 mg/ml bude vyžadovat desetkrát méně oleje k dosažení dané dávky CBD než olej, s nízkou účinností o pouhých 20 mg/ml. Sílu CBD oleje shrnuje tato tabulka:

Velikost lahvičky 300 mg CBD v oleji 600 mg CBD v oleji 1 000 mg CBD v oleji 1 500 mg CBD v oleji 15 ml 20 mg/ml 40 mg/ml 66 mg/ml 100 mg/ml 30 ml 10 mg/ml 20 mg/ml 33 mg/ml 50 mg/ml 50 ml 6 mg/ml 12 mg/ml 20 mg/ml 30 mg/ml

Pokud navíc CBD užíváte poprvé, doporučuje se začít spíše s nízkou dávkou a časem ji zvyšovat, dokud nepocítíte účinek. V případě, že se u vás objeví nežádoucí účinky, víte, že jste narazili na horní hranici, následující dávku tedy opět snižte.

K určení ideálního množství čistého CBD vám může rovněž pomoci tato jednoduchá rovnice, která se odvíjí od vaší hmotnosti a síly produktu:

nízká síla – 2 mg CBD na 10 kg,

střední síla – 7 mg CBD na 10 kg,

vysoká síla – 13 mg CBD na 10 kg.

Vzhledem k tomu, že CBD na každého působí odlišně, nelze obecně řídi, jaká je ideální dávka. Mluvit lze pouze o nejběžnějším rozmezí, které je 20 až 40 mg na dávku. Zatímco některým lidem postačí jedna dávka denně, jiní potřebují dvě či dokonce hned tři.

CBD v těhotenství a při kojení

Přesto, že je CBD čistě přírodního původu, vzhledem k jeho účinkům na nervovou soustavu se jeho konzumace v těhotenství nedoporučuje. Podle vědeckých studií je pravděpodobné, že by látka mohla negativně ovlivnit rozvoj nervové soustavy plodu. Mohla by rovněž vést k nižší porodní hmotnosti dítěte a v neposlední řadě také zvýšit pravděpodobnost rozvoje anémie, poruch učení a koncentrace.

Ačkoli studie, které by přímo hovořily o nebezpečných dopadech CBD na kojené děti neexistuje, konzumace kanabidiolu by se podle odborníků měly vyhnout také novopečené kojící maminky. CBD se totiž v malé koncentraci dostává i do mateřského mléka.

CBD pro domácí mazlíčky

Kromě lidí mohou CBD s klidem užívat také domácí mazlíčci, a to jak psi, kočky, koně i mnoho dalších. Kanabidiol jim podobně jako lidem může pomoci potlačit nejen příznaky stresu, úzkosti a bolesti, ale také ulevit od symptomů různých poruch. Ulevuje například při:

chronických bolestech,

nádorových onemocněních,

svalových křečích,

kožních problémech,

nechutenství,

agresivitě,

neurologických poruchách.

Jak a kde koupit CBD?

V současnosti existuje nespočet kamenných prodejců a CBD e-shopů, u kterých lze na CBD narazit, ne vždy se ale jedná o skutečně kvalitní produkty. Dříve, než se u neznámého obchodníka rozhodnete nakoupit, zkontrolujte si, zda má vámi vybraný CBD produkt dohledatelný původ výroby. Hodně produktů na trhu není vyráběno pod licencí OPL, tedy licence pro nakládání s omamnými látkami a psychotropními látkami. Pokud ji výrobce nemá, vyrábí nelegální extrakt.

Levné produkty mají velmi často nedohledatelný původ výroby, a tak se jejich prodejem může dotyčný vystavovat riziku trestního stíhání. Nelegálně vyrobený konopný extrakt je totiž klasifikován jako droga 1. kategorie. Dbejte tedy na to, aby obchod, ve kterém nakupujete, původ výrobků nezatajoval.

Mezi ověřené CBD e-shopy v České republice patří například:

CBDstar.cz

Medicann.cz

Herbonia.cz

Ragefitness.cz

AllStarCBD.cz

Hemps.cz

CDB STAR

Canatura

Herbonia

RageFitness

S narůstající oblíbeností se kromě e-shopů stále častěji začínají objevovat také CBDmaty, což jsou automaty na produkty s obsahem kanabidiolu.

